Jaunās basketbolistes Katrīnas Evas Milleres padoms, kā diennaktī atrast vairāk stundu

Īstenībā ap desmitiem es biju mājās tikai tāpēc, ka bieži no treniņiem uz mājām devos kājām, jo man tas palīdzēja atbrīvot prātu. Tas palīdzēja pārslēgties, jo arī visu dienu es dzīvoju tādā ritmā, ka visapkārt ir cilvēki – skolā, mājās, treniņos. Es no tā nogurstu un, ejot mājās, vismaz varu pabūt viena. Man tā vienatnes enerģija ir ļoti nepieciešama. Bet mums treniņi nenotika katru dienu, jo treneris arī apzinājās, ka mēs ceļamies agri, ka mums ir mācības; neviens ilgtermiņā to neizturētu. Kad nebija rīta treniņa, cēlos pusseptiņos, un tad jau sanāk izgulēties.