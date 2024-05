Saplīsa otrajā puslaikā... Latvijas futbolistes Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā cieš sakāvi Slovēnijā

Latvijas izlase kvalifikācijas turnīru aizvada C līgā. Pie automātiskas vietas finālturnīrā, kas risināsies Šveicē, tiks katras A līgas apakšgrupas pirmo divu pozīciju ieguvējas. Pārējo septiņu ceļazīmju liktenis izšķirsies divās "Play-off" kārtās, kas notiks no oktobra līdz decembrim. No C līgas "Play-off" posmam kvalificēsies piecu apakšgrupu uzvarētājas un trīs labākās no otro pozīciju ieguvējām.