Cīņā par otro vietu virslīgā "Riga" futbolisti viesos pieveic "Daugavpili"; "Valmiera" sakauj pastarīti "Liepāju"

Vidzemnieki vadībā izvirzījās astotajā minūtē, kad pēc Vapnes sitiena no distances "Liepājas" vārtsargs Vladislavs Lazarevs nenofiksēja bumbu rokās. 2:0 viesi panāca 33.minūtē, kad ar precīzu sitienu no soda laukuma robežas izcēlās Klemente. No spēles 39.minūtes "Liepāja" spēlēja desmit vīru sastāvā, jo otro dzelteno kartīti mačā saņēma Mamadu Diāvs. Otrajā puslaikā nepagāja ne pusotra minūte, kad "Valmiera" panāca 3:0, no tuvas distances ar nekļūdīgu sitienu izceļoties Gejam.