“Smagums no pleciem ir nost,” atzīst Harijs Vītoliņš

"Spēle nedaudz bija kā šūpoles, bet mums no treneru puses viennozīmīgi ir lietas, kuras gribam uzlabot," par maču sacīja Vītoliņš. "Tajā pašā laikā beigu daļā bija daudz momentu, kuros puiši savu personīgo ego nolika malā un vairāk spēlēja komandai."

Galvenais treneris arī norādīja, ka mača sākumā komandai nedaudz pietrūcis disciplīnas, par ko tika runāts pirms spēles. "Jā, bija no laukuma izmesta ripa," vienu no noraidījumiem pirmajā trešdaļā atcerējās treneris. "Tur ir tā robeža - katrs mēģina cīnīties un nepazaudēt ripu, bet protams, ir jākontrolē savas kustības."