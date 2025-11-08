Džoniju Depu pēc incidenta ar kaimiņiem varētu "padzīt" no Anglijas
Džonijs Deps kļuvis par nepopulāru personu savā apkaimē Anglijā – vietējie viņu dēvē par “sliktu kaimiņu” pēc nepatīkama negadījuma, kurā iesaistīts aktiera suns.
Tiek ziņots, ka aktiera algots darbinieks izvedis pastaigā viņa suni, kas izrāvies no pavadas un uzbrucis divām aitām, kas ganījās netālajā fermā Anglijas laukos. Abas aitas uzbrukumā gājušas bojā.
Notikums izraisījis neapmierinātību lauku apvidū, kur dzīvo “Karību jūras pirātu” zvaigzne. “Cilvēki ir ārkārtīgi sašutuši,” stāsta kāds avots izdevumam “Radar Online”. “Šeit pret šādām lietām izturas ļoti nopietni, un visi vaino bezatbildīgus mājdzīvnieku īpašniekus. Līdz šim Džonijs šeit dzīvoja nepiesaistot uzmanību, bet tagad viņu cieši novēro vietējie, kuri viņu kritizē.”
Fermas īpašnieks Džo Džindžers, kura aitas tika nogalinātas, bija nikns: “Es savu darbu un savas aitas uztveru ļoti nopietni – tā ir mana iztika,” viņš sacīja.
Aktieris dziļi satriekts
“Zelta Globusa” laureāts bija iemīļojis dzīvi laukos, īpaši pēc tam, kad pandēmijas laikā mitinājās pie sava drauga, ģitārista Džefa Beka, viņa īpašumā Austrumsaseksā. “Džonijs ir dziļi satriekts par notikušo – viņš ļoti mīl dzīvniekus un tajā brīdī pat nebija mājās,” atklājis kāds paziņa. “Viņš ir nolīdzis suņu treneri, lai savaldītu Burbonu (aktiera suņa vārds), taču tas, protams, neatgriezīs bojāgājušās aitas.”
Vai aktieris pametīs Apvienoto Karalisti?
Tā paša avota vārdiem, “Džonijam ļoti patīk dzīve Lielbritānijā, taču viņš sāk apsvērt, ka, iespējams, būtu labāk atgriezties ASV vai savā salā Bahamās.”
“Viņam ir ļoti nepatīkami, ka tiek dēvēts par sliktu kaimiņu un faktiski ir spiests aizbraukt no Lielbritānijas,” piebilda avots.