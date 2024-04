Rūdolfs Balcers atskatās uz NHL pieredzēto: neesmu stulbs, sapratu, kāds būs liktenis

Balceru 2015. gada Nacionālā hokeja līgas (NHL) jauno spēlētāju draftā Sanhosē “Sharks” komanda izvēlējās ar 142. numuru un tas bija vien trešais augstākais rezultāts no latviešiem, jo pirms viņa tika aizrunāti Mārtiņš Dzierkals un Kārlis Čukste. Tomēr NHL debiju liepājnieks piedzīvoja jau Otavas “Senators” rindās.



“Biju vairākās nometnēs un jutos omulīgi. Pirmo profesionālo sezonu AHL aizvadīju ļoti labi, kā sapratu no menedžmenta, viņi bija apmierināti ar manu sniegumu. Nākamajā sezonā uz nometnēm devos ar tādu pašu motivāciju. Cik runāju ar treneriem, bija laba iespēja iekļūt NHL komandas sastāvā, bet pēkšņi ne no kurienes uzpeldēja maiņa. Tas arī grozīja nākotnes gaitu. Tomēr vēl biju jauns, AHL spēlēju labi, tāpēc arī Otavā saņēmu iespējas,” Balcers atceras pāreju.



Divas sezonas vēlāk pēc trenera maiņas “Senators” ievietoja latvieti neaizsargāto spēlētāju sarakstā un “Sharks” viņu nekavējoties no tā paņēma. “Kad pirmssezonas nometnes laikā tiku aizmainīts uz Otavu, mani pie sevis iesauca menedžments. Bija arī ģenerālmenedžera dēls Dags Vilsons juniors, kurš arī haizivīs strādāja ilgu laiku. Viņš izteicās – mēs tevi negribējām mainīt prom, bet nevarējām palaist garām Ēriku Kārlsonu. Divas sezonas vēlāk, kad Sanhosē mani paņēma no neaizsargāto spēlētāju saraksta, Dags Vilsons juniors piezvanīja un teica: «Welcome back, Rudy! I told you we never wanted to trade you.» (Laipni lūdzam atpakaļ, Rūdij! Es jau teicu, ka negribējām tevi aizmainīt – angļu val.). Tas sniedza patīkamas izjūtas, tu zini, ka ir cilvēki komandā, kam esi svarīgs, kam tu patīc, un tev dod iespēju.”



Arī "Sharks" komandā viņš pavadīja divus gadus, bet tad nokļuva Floridas "Panthers" organizācijā. Pagājušās sezonas ievadā Floridas klubs Balceru laukumā laida pirmajā uzbrucēju virknējumā.



“Man bija četri punkti 14 spēlēs, bet, ja esi pirmajās divās maiņās, tas ir par maz. Pirmssezonas nometnē ar pārbaudes laika līgumu bija Ēriks Stāls. Līgumu ar viņu neparakstīja, bet viņš viens pats slidoja. Kad Florida ilgtermiņā savainoto spēlētāju sarakstā ielika Āronu Ekbladu, atbrīvojās vieta zem algu griestiem un Stāls tika parakstīts kā ceturtās maiņas centra uzbrucējs, kas tajā brīdī sastāvam bija vajadzīgs. Ekbladam izveseļojoties, viņu vairs nevarēja aktivizēt, jo bija sasniegti algu griesti. Sāku pirmajā maiņā, tad nolaida uz trešo, vēlāk jau ceturtā maiņa. Es neesmu stulbs, sapratu, kāds būs liktenis,” Balcers atceras kā vēlreiz nokļuva neaizsargāto spēlētāju sarakstā. Uzbrucējs stāsta, ka tobrīd cerējis, ka neviena komanda viņu neizvēlēsies un nokļūs “Panthers” fārmklubā.



“Pēdējā brīdī mani tomēr savāca Tampabeja. Sēdēju un domāju: kas, pie velna? Kāds sakars? Man tagad uz Tampu jābrauc? Tampabejas “Lightning” tajā brīdī bija monstri. Runāju ar aģentu un sapratām, ka viņi mani paņēma, jo kaut ko manī redzēja. Tāpēc uz Tampu braucu motivēts un pozitīvi uzlādēts. Tomēr trešās spēles pirmajā nomaiņā izlidoja plecs. Tur arī sezona beidzās,” stāsta Balcers. Pēc pleca traumas izārstēšanas vairs viņš no fārmkluba uz augšu netika. Pagājušajā sezonā Floridas "Panthers" aizkļuva līdz NHL finālam, kurā piekāpās Teodora Bļugera pārstāvētajai Vegasas "Golden Knights".



Vasarā Balcers noslēdza vienas sezonas līgumu ar Cīrihes “Lions”, uzstādot mērķi šogad atgriezties NHL, tomēr ziemā izlēma vienošanos ar Šveices komandu pagarināt.



“Tā bija grūta situācija. Liekas, ka sezonā negāja tik labi, kā pats cerēju. Ja būtu iekrājis 60 punktu 50 spēlēs, noteikti pauzētu ilgāk un vērtētu iespējas. Savukārt ar tādu statistiku, kāda man bija šajā sezonā, vajadzētu gaidīt visu vasaru. Eiropā līgumu parakstīšana notiek citādi nekā Ziemeļamerikā, it īpaši Šveicē. Viņi līgumus ar viesspēlētājiem noslēdz ļoti agri, lielāko daļu jau sezonas vidū, tāpēc uz nākamo sezonu vairs nepaliek daudz vietu. Negribēju riskēt; ja gadījumā NHL nedabūju neko tādu, ko patiešām gribētu, palaistu garām Cīrihes iespēju. Ja ir viena vieta Eiropā, kur tu gribi spēlēt, Cīrihe atrodas topa galvgalī. Es nevaru sēdēt un domāt par nākotni, jo tas ir neprognozējami. Skatos, kas ir tagad un kādas ir iespējas,” stāsta uzbrucējs, kurš regulārajā čempionātā tika pie 38 punktiem 50 spēlēs, bet izslēgšanas turnīrā pašlaik viņa kontā ir astoņi punkti 13 dueļos.



Ceturtdien Balcers nepabeidza Šveices čempionāta finālsērijas ceturto maču, kurā “Lions” ar 3:0 apspēlēja Ronalda Ķēniņa pārstāvēto "Lausanne", tomēr šodien Cīrihes vienība atklājusi, ka trauma nav nopietna. Balcers, ja veselība atļauj, allaž pie pirmās iespējas steidzis palīgā Latvijas izlasei un pērn bija viens no bronzas komandas dalībniekiem un līderiem uzbrukumā.



