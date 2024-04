Igaunijas futbola izlases kapteinis nevar izšķirties starp Krieviju un Ukrainu

Šie izteikumi sociālajos tīklos izraisīja vētrainas diskusijas, un šīs nedēļas sākumā notika Igaunijas Futbola asociācijas valdes sēde, kas noslēdzās ar to, ka futbolists pēc paša iniciatīvas atteicās no Igaunijas izlases kapteiņa apsēja. "Konstantīns Vasiļjevs paskaidroja, ka viņš būtībā ir pacifists un jebkurā ziņā ir lojāls Igaunijai. Taču, apzinoties pašreizējo situāciju, viņš atsakās no Igaunijas izlases kapteiņa apsēja. Vadība pieņem Vasiļjeva lēmumu un nešaubās par viņa lojalitāti," teikts oficiālajā paziņojumā.