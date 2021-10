Igaunijas futbola klubs pirmo reizi vēsturē ticis pie punktiem Eirokausos

"Flora" UEFA Konferences līgas apakšgrupu turnīra trešās kārtas spēlē viesos cīnījās neizšķirti 2:2 (1:2) ar Kipras vienību Famagustas "Anorthosis".

Mājiniekus 25.minūtē vadībā izvirzīja Milošs Deletičs, bet trīs minūtes vēlāk 2:0 panāca Deniss Popovičs. Septiņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām Henriks Ojamā no kreisās puses piespēlēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes to mērķī ieraidīja Rauno Sapinens.

Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām Sapinens nonāca viens pret pretinieku vārtsargu, apspēlēja viņu un vēlreiz raidīja bumbu tīklā - 2:2.

"Flora" vienība sezonu turpina ar sastāvu, kas veidots tikai no Igaunijas futbolistiem.

Otrā šīs grupas spēlē Beļģijas klubs "Gent" viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) uzvarēja Belgradas "Partizan".

Vienīgos vārtus guva Svens Kumss, kurš izcēlās 59.minūē. "Gent" pieteikumā nebija iepriekš RFS spēlējušā uzbrucēja Darko Lemajiča, kurš turpina dziedēt savainojumu.

B grupā pēc trīs spēlēm līdere ar deviņiem punktiem ir "Gent", sešus punktus guvusi "Partizan", bet pa vienam punktam ir "Flora" un "Anorthosis" vienībām.

Citā Konferences līgas spēlē smagu sakāvi cieta Žuzē Mourinju vadītā "AS Roma", kas viesos ar 1:6 (1:2) kapitulēja "Bodo"/"Glimt" komandai no Norvēģijas.

Kā apgalvo statistikas kompānija "Opta", Mourinju ceturtdien aizvadīja savu 1008. spēli trenera amatā un pirmo reizi viņa vadītā vienība ielaida sešus vārtus.

Pa diviem vārtiem uzvarētājiem guva Ēriks Butheims un Ūla Sulbakens, bet pa reizei dienvidu ciemiņu sarūgtināja Patriks Bergs un Amāls Viljams Pelegrīno. Itālijas klubam vārtus guva Karless Peress.

"Bodo"/"Glimt" C grupā ieņem pirmo vietu ar septiņiem punktiem, bet "AS Roma" guvusi par punktu mazāk.

Ar negaidītu rezultātu noslēdzās arī cīņa Ārnhemā, kur Nīderlandes vienībā "Vitesse" ar 1:0 (0:0) bija pārāka pār Anglijas premjerlīgas klubu Totenhemas "Hotspur".

Uzvaras vārtus 12 minūtes pirms pamatlaika beigām guva Maksimiliāns Viteks. Londonieši gan nespēlēja savā optimālajā sastāvā.

Jaunizveidotā UEFA Konferences līga ir pēc spēka trešā līmeņa turnīrs aiz UEFA Čempionu līgas un UEFA Eiropas līgas.

Pamatturnīrā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīra otrajā kārtā iekļūs katras grupas uzvarētāja, bet otro vietu ieguvējas sacentīsies "play-off" pirmajā kārtā.

Fināls paredzēts 25. maijā Tirānā.

Tikmēr UEFA Eiropas līgas trešajā kārtā norisinājās divi mači, kuros savā starpā cīnījās Eiropas "lielā piecinieka" līgu klubi, un abi noslēdzās neizšķirti.

Spānijas klubs Seviljas "Real Betis" savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0) ar Vācijas bundeslīgas vienību Leverkūzenes "Bayer".

Spēles 75.minūtē, pēc tam, kad Džeremijs Frimpongs savā soda laukumā spēlēja ar roku, Borha Iglesiass realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 1:0 mājinieku labā. Tomēr septiņas minūtes vēlāk Roberts Andrihs ar tālu sitienu izlīdzināja rezultātu, bumbai pa ceļam atsitoties pret Viljamu Karvāļu un mainot virzienu.

Vācijas un Spānijas vienības ar septiņiem punktiem trīs spēlēs ir G apakšgrupas abās vadošajā pozīcijās. Trīs punkti ir Glāzgovas "Celtic" komandai, bet Budapeštas "Ferencvaros" pagaidām ir bešā.

Tikmēr bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0) noslēdzās mačs Romā, kur vietējā "Lazio" tikās ar Marseļas "Olympique".

Grupas līdere gan ir Stambulas "Galatasaray", kas viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Maskavas "Lokomotiv". Uzvaras vārtus astoņas sekundes pirms pamatlaika beigām guva Kerems Aktirkolu.

E apakšgrupā Stambulas komandai ir septiņi punkti, Romas futbolisti iekrājuši četrus, Marseļas vienībai ir trīs, bet maskaviešiem - viens punkts.

UEFA Eiropas līgā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Grupu uzvarētājas iekļūs uzreiz izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, "play-off" no pirmās kārtas sāks otro vietu ieguvējas, kuras spēkosies ar UEFA Čempionu līgas grupās trešo pozīciju ieņēmušajām vienībām, bet trešās pozīcijas īpašniecēm sezona turpināsies UEFA Eiropas Konferences līgā.

Iepriekšējā sezonā uzvaru UEFA Eiropas līgā izcīnīja "Villareal", kas finālā Gdaņskā pēcspēles sitienos pieveica Mančestras "United".

Šīs sezonas fināls norisināsies Seviljā, Spānijā.