Latvijas kērlingistiem neizdodas iekļūt Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā

C apakšgrupas izšķirošajā mačā Latvijas kērlingisti piekāpās ar 4:5, paliekot trešajā vietā sešu komandu konkurencē. Ceturtdaļfinālā no katras grupas iekļuva divas labākās komandas.

Mačā ar japāņiem Regža un Zass bija vadībā ar 2:0, 3:2 un pēc sestā enda ar 4:3, taču septītajā un astotajā endā Japānas kērlingisti guva pa punktam un izcīnīja uzvaru, tiekot ceturtdaļfinālā.

Jau ziņots, ka iepriekš apakšgrupā Latvijas pāris ar 10:1 pieveica Turciju, svētdien ar 5:8 zaudēja grupas uzvarētājai Ķīnai, ar 9:4 apspēlēja Jaunzēlandi un ar 6:3 uzvarēja Brazīliju.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Līdz šim Latvijas jaunajiem sportistiem izdevies izcīnīt sešas godalgas - divas zelta, trīs - sudraba, kā arī vienu bronzas medaļu. Kopējā ieskaitē tas dod 12. vietu. Kopumā pie medaļām tikuši 32 valstu sportisti.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.