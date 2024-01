Varens sniegums 18 gados! Robertam Blūmam 41 punkts un sezonas rezultativitātes rekords Latvijas-Igaunijas līgā

41 punkts mačā ir arī atkārtots līgas rezultativitātes rekords - iepriekšējā sezonā to iespēja "Keila" basketbolists Matejs Raduničs, bet vēl sezonu iepriekš tikpat punktu vienā mačā guva "VEF Rīga" spēlētājs Džeilens Railijs. Tāpat 18 gadus vecais Blūms, kurš gandrīz pusi no punktiem jeb 20 guva pirmajā ceturtdaļā un šajā cīņā realizēja sešus no 12 tālmetieniem, visā spēlē iekrāja 47 efektivitātes koeficienta punktus, atkārtojot "Ventspils" basketbolista Linarda Jaunzema oktobrī iespēto.

Vēl rīdziniekiem 18 punktus guva Māris Gulbis, 12 punkti bija Šonam Paipsam, bet 13 bumbas zem groziem izcīnīja un divus metienus bloķēja Arnaldo Toro Barea.

Mājiniekiem 17 punktus guva Beilijs Hārdijs un 14 punktus pievienoja Brendiss Reilijs-Ross.

Piecas uzvaras pēc kārtas izcīnījusī "VEF Rīga" ar 16 panākumiem 21 cīņā turnīra tabulā ieņem trešo vietu. Tallinieši, kuri uzvarēja sezonas pirmajās divās spēlēs un zaudējuši nākamajās 17, ir pēdējā, 16.vietā.

Decembrī Rīgā notikušajā mačā ar rezultātu 94:64 uzvarēja Jāņa Gailīša vadītā komanda.

Bez Rīgā bāzētās Ukrainas komandas Slobožanskas "Prometey" LIBL šosezon startē "VEF Rīga", "Ventspils", "Liepāja", "Ogre", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Rīgas Zeļļi". Igauniju LIBL pārstāv Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", "Parnu Sadam", "Viimsi", Raplas "Avis Utilitas", Tallinas "TalTech"/"Optibet", "Keila"/"Coolbet" un Tallinas "Kalev"/"Snabb".

Pamatturnīrā komandas sacenšas divu apļu turnīrā, pēc kura astoņas labākās piedalīsies izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfinālā un pusfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti sērijās līdz divām uzvarām, bet finālā notiks viena spēle tās komandas laukumā, kura pamatturnīrā būs augstākā vietā.

Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019.gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.

Pagājušajā sezonā "Final 4" turnīra finālā par čempioniem kļuva Slobožanskas "Prometey" basketbolisti.