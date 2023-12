Šmita un Evansa rezultativitāte neglābj "Žalgiri" no vēl viena zaudējuma; Šteinbergai "double-double" Eiropas kausā

"Žalgiris" savā laukumā ar 85:93 (21:29, 23:29, 20:18, 21:17) piekāpās Belgradas "Partizan".

Spēli Serbijas klubs sāka ar 5:0 izrāvienu un mača gaitā ne reizi neļāva mājiniekiem izvirzīties vadībā.

Latvijas basketbolists 34 minūtēs un 17 sekundēs laukumā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, sakrāja rezultatīvu piespēli, divas pārķertas bumbas, divas piezīmes, izprovocēja četrus pretinieku pārkāpumus un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 19.

Par Šmitu vairāk punktus mājinieku rindās guva tikai Kīnens Evanss, izceļoties ar 33 gūtiem punktiem.

Viesu panākumu ar 22 gūtiem punktiem sekmēja Kevins Panters, 16 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrājot Perijam Dozieram.

"Žalgiris" ar piecām uzvarām 14 spēlēs ieņem 15. vietu, bet "Partizan" ar bilanci 8-6 ir piektā.

Lukas Banki vadītā Boloņas "Virtus" Spānijā pieveica Vitorijas "Baskonia", kas atzina Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera vadītās Itālijas vienības pārākumu ar 81:91 (15:24, 28:18, 17:21, 21:28).

Uzvarētāju rindās 27 punktus guva Marko Belinelli, bet 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Tornike Šengelija.

Spānijas komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem un astoņām zem groziem izcīnītām bumbām bija Čima Moneke, bet 13 punktus guva igaunis Maiks Kotsars.

Boloņas vienība ar desmit panākumiem 14 spēlēs ir trešajā vietā, bet "Baskonia" ar bilanci 8-6 ieņem sesto vietu.

ULEB Eirolīgā 18 komandas aizvada divu apļu turnīru, labākajām sešām iekļūstot izslēgšanas turnīrā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Finālčetrinieka turnīrs šosezon norisināsies Berlīnē.

Iepriekšējā sezonā 11.reizi par Eiropas prestižākā klubu turnīra uzvarētājiem kļuva Madrides "Real" basketbolisti, kuri finālspēlē Kauņā ar rezultātu 79:78 uzvarēja Pirejas "Olympiakos".