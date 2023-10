Labākie aizbraukuši – Latvijas un Igaunijas basketbols jaunu zvaigžņu meklējumos

Piecu iepriekšējo sezonu laikā diez vai latviešu līdzjutējs guvis papildus interesi par igauņu basketbolu un komandām. Tomēr pašreizējos sponsoru un sporta atbalstītāju bada apstākļos tā ir iespēja necilajam profesionāl0 komandu skaitam, kas šovasar Latvijā no piecām izaudzis līdz sešām, nevārīties tikai savā sulā un atrast daudzveidīgākus sava līmeņa pretiniekus. Šajā laika nogrieznī labākais risinājums abu kaimiņvalstu basketbolam. Sestā kopīgā sezona liecina jau par kaut kādu stabilitāti, ko katrā valstī likt potenciālo atbalstītāju galdā. Pārlūkojot komandu sastāvus un dzirdot runas apkārt laukumiem, var nojaust, ka Latvijas pusē ar to gājis krietni labāk.

Visi līderi aizbraukuši

Sporta līdzjutējam bez lokālpatriotisma svarīgs arī ieradums. Lai spēles notiktu vienā laikā, lai TV programmā tās varētu atrast ar vienu pults spiedienu, lai laukumā būtu zināmi un jau iepazīti spēlētāji. Iespējams, kāds lielas daļas iepriekšējas sezonas labāko spēlētāju pārcelšanos uz citām līgām sauks par tramplīnu, taču kopumā tik liela kadru mainība līgas prestižam nenāk par labu.

Pāršķirstot iepriekšējās sezonas statistiku, jāsecina, ka pieci labākie punktu metēji šajā līgā vairs nav. Prom ir Keilas komandā par visas līgas labāko snaiperi kļuvušais horvāts Matejs Raduničs, Tī Gordons no Tartu pārcēlies uz čehu “Nymburk”, Maliks Topins no “Viimsi” uz lietuviešu “Gargždai”, Tervels Beks no Valmieras uz Kosovas “Peja”, Latvijas visvairāk progresējušais spēlētājs Kārlis Šiliņš no Liepājas uz Vācijas “Gottingen”.

Savus līderus nav izdevies noturēt nevienai Latvijas komandai. Par Šiliņu jau minēts, turklāt Liepāju pametuši četri no pieciem sākuma sastāva spēlētājiem. “VEF Rīga” līderis Kristers Zoriks devies leģionāra gaitās uz Turciju. Ogres rezultatīvākais spēlētājs Edgars Lasenbergs karjeru turpina Austrijā, Valmierā sevi kārtīgi veču basketbolā pieteikušais Niks Salenieks aizbraucis uz Vācijas ceturto līgu, Ventspilī no stabila starta piecnieka palikuši tikai divi spēlētāji. Pat tāda stabila Latvijas klubu vērtība kā Artis Ate no VEF pārgājis uz vienu no Lietuvas līgas vājākajām komandām Pasvalē. Šo spēlētāju vietā nāks citi, tiek būvētas jaunas komandas un meklēti citi basketbola modeļi.

Meklējam jaunās zvaigznes

Tukša vieta nepaliks, par to vēsta gan fiziskas likumi, gan basketbola vēsturē mūsu valstī un ne tikai. Pašlaik nav spožākais talantu brīdis Latvijas basketbolā, turklāt labākos no tiem jau agrā vecumā ar aģentu palīdzību cenšas aplasīt ārzemju klubi. Tomēr laikā, kad ar ambīcijām par veiksmīgu startu arī Eiropas kausu līmenī, laukumā iet tikai viena “VEF Rīga” komanda, kad leģionāru skaits nav mērāms desmitos, iespēja sevi pieteikt pieaugušo konkurencē būs jaunajiem spēlētājiem. Vai šajā sezonā Latvijas basketbols atradīs jaunu Kārli Šiliņu? To lūkosim sezonas gaitā, jo pa kādam potenciāli izšaut gatavam jaunietim var atrast katrā komandā. Pat uz Eiropas skatuvi tendētajā “VEF Rīga” būs interesanti pavērot, cik lielu lomu treneris Jānis Gailītis atvēlēs Eiropas U-18 čempionāta B divīzijas vērtīgākajam spēlētājam Robertam Blūmam, arī Pēterim Pinnim un Robertam Bērziņam, kurš pārbaudes spēlēs nekautrējās kļūt par vienu no vefiņa galvenajiem vilcējiem. Jauno spēlētāju kurss nav mainījies Liepājā, vienīgajā komandā, kas iztiek bez leģionāriem. Komandas pieteikumā 12 spēlētāji ir līdz 22 gadu vecumam un daļai būs iespēja mēģināt iet Šiliņa pēdās. Šīs sezonas modelī interesanta ir ārējā līnijā, kurā ir “VEF Rīga” pieredzi ieguvušais Emīls Krūmiņš, Ojārs Bērziņš un iepriekšējo sezonu Vācijā pavadījušais talantīgais un rakstura ziņā “spurainais” Kristaps Ķilps. Ar lielu interesi vērosim, cik liela loma Valmierā būs pērn pietiekami iespaidīgi debitējušajam Kristoferam Karlsonam. Arī “Rīgas Zeļļu” darbības moto ir jauno spēlētāju attīstība, arī šajā komandā ir vairāki puiši, kuriem var izdoties spožs uznāciens uz lielās skatuves. Lielākā uzmanība Tomam Skujam, Jurim Vītolam un Dāvidam Vīksnem.

Finansiāli ejam garām igauņiem

Skaidru valodu par finansiālajām iespējām paudušas tikai divas Rīgas komandas. “VEF Rīga” sezonas budžets tiek lēsts 1,7 miljonu eiro apmērā, jaunizveidtajiem “Rīgas Zeļļiem” plāno tērēt ap pus miljonu. Var nojaust, ka arī pārējo Latvijas komandu finansiālā rocība svārstās robežās starp 350 un 700 tūkstošiem sezonā, mazliet mazāk “LU” komandā, kur ir citi mērķi un komandas veidošanas filozofija. Var nojaust, ka katrā klubā ir neliels budžeta pieaugums, ko gan visai veiksmīgi noēd inflācijas procenti. Tomēr kopējā situācija šajā vasarā krietni saulaināka bijusi mūspusē. Igauņu galvenais spēks “Kalev/Cramo” vēl skaitot pērnos izdevumus un šajā sezonā kluba rocība diez vai pārsniegšot viena miljona atzīmi. No skatuves nogāja Rakveres “Tarvas”, bankrota priekšā bija “Viimsi”, tikai dažas dienas pirms sezonas puslīdz skaidrībā par komandas vadību un ģenerālsponsoru tika Keilā (pēc trenera atlaišanas aizgāja arī ģenerālsponsors, tad nu nācās žurnālistam Pēpam Pāvam atgriezties savā amatā). Nebūs liels pārsteigums, ja izslēgšanas spēlēs pavasarī vismaz pusi vietas aizņems mūsu komandas.

Vietējā spēlētāju tirgū pāreju un sastāva pārmaiņu bijis daudz. Nav tā, ka ir tikai aizbraukušie. “VEF Rīga” mājās no Spānijas atsaukuši Latvijas izlases kapteini Dairi Bertānu, Ventspilī atgriezies Ronalds Zaķis, Valmierā atkal ir Jānis Kaufmanis, Zeļļi mājās atveduši Franci Lāci, Zigmāru Raimo un baumo par Kasparu Bērziņu, Liepāja no dažādu valstu zemākajām līgām jaunu iespēju dos Kristapam Ķilpam, Klāvam Dubultam un Ervīnam Jonātam.

Kā jau minēts, klubu rocība palikusi apmēram iepriekšējā līmenī un tādēļ šīs izmaiņas diez vai radīs būtiskas izmaiņas spēlētā basketbola līmenī. Mācījusies no izgāztās iepriekšējās sezonas, pieredzējušāku un interesantāku sastāvu veidojuši Valmierā, ar pietiekami augstām sportiskajam ambīcijām lielajā basketbolā ienāk “Rīgas Zeļļi”. Sezonas laikā būs savi veiksminieki un neveiksminieki, taču šajā brīdī ir sajūta, ka aiz “VEF Rīga” muguras ir piecas spēku samēra ziņā apmēram līdzīgas komandas. Tas sola ļoti interesantu un neprognozējamu sezonu, kuras galvenie notikumi risināsies jau aprīlī un maijā bez igauņu līdzdalības. Vēlme un pamatotas ambīcijas cīnīties par Latvijas čempionāta medaļām ir katram. Tā sen nav bijis!

Čempionu noskaidros vienā spēlē, favorīti ierastie

Arī šajā sezonā Rīgu kā bāzes vietu izvēlējusies Ukrainas komanda “Prometey”, kas bez dalības apvienotajā līgā piedalīsies arī ULEB Eiropas kausā. Tiesa, arī čempionu rindās pārmaiņ duaudz un komandas sastāvā ir deviņi jauni spēlētāji. Spēlētāju līmeņa un budžeta iespēju ziņā dominējoša komanda, taču pavasarī ceturtdaļfinālā “Prometey” pret “Viimsi” izšķirošajā sērijas trešajā mačā tika pie laimīgas uzvaras ar tikai divu punktu pārsvaru. Lielas problēmas ukraiņa grandam sagādāja fiziski spēcīgā Ronalda Zaķa neitralizēšana. Finālturnīrā Tallinā izšķirošajā spēlē Ukrainas klubam pretī stājās “VEF Rīga” un īsta cīņa nesanāca. Igaunijas basketbola līdzjutējiem šāds “Final Four” turnīra noslēgums lielu interesi neradīja, tādēļ šajā sezonā nedaudz pamainīta izspēles kārtība. Pēc divu apļu regulārās sezonas tiks aizvadītas ceturtdaļfināla un pusfināla sērijas līdz divām uzvarām, bet čempions tiks noskaidrots vienā spēlē. Iespējams, neitrālā laukumā, taču droši vien vietā, kur būs pastiprināta līdzjutēju interese.

Jaunās sezonas favorītu lokā lielu pārmaiņu nav: pirmajā vietā “Prometey”, otrajā “VEF Rīga”, trešajā Tallinas “Kalev/Cramo”. Pārējās komandas ir apņēmības pilnas kost favorītu elkoņos un papēžos, cīnīties par vietu izslēgšanas spēlēs un nonākt pēc iespējas tuvāk izšķirošajai spēlei. Jo, kā zināms, vienā spēlē var notikt jebkas.

Latvijas klubu sakarā jāmin vēl divi pozitīvi un skatītāju piesaistoši notikumi. Ogrē ir uzcelta jauna spēļu arēna, kas pilsētā jau tā mīlēto basketbolu ļaus baudīt daudz komfortablākos apstākļos. Savukārt “Rīgas Zeļļu” projekts, kas līdzjutējiem sola ko vairāk nekā basketbola spēle, ir pietiekami labi pieteikts, lai skatītājs šo komandu būtu ievērojis un vēlētos redzēt klātienē. Vēl jo vairāk tāpēc, ka daļu spēļu zeļļi aizvadīs “Arēna Rīga” laukumā. Pirmā no tam jau sestdien aizvadīta sekmīgi - pārliecinoša uzvara pret “Keila” komandu, ar konkursiem, koncertiem, šoviem un dažādām ārpus basketbola aktivitātēm.