Jaunzēlandes regbisti Pasaules kausa mačā sagrauj Itāliju

"All Blacks" regbisti bumbu ieskaites zonā nogādāja 14 reizes, visvairāk no tām - trīs reižu - to paveica Ārons Smits. Deviņus realizācijas sitienus izpildīja Ričijs Mo'unga, bet četras reizes šādi izcēlās Damjans Makenzijs.

Itāļiem Tomaso Alans izpildīja precīzu soda sitienu un veica vienu realizāciju, bet ar piezemējumiem atzīmējās Anje Kapuoco un Montana Joane.

A apakšgrupā līdere ar 13 punktiem trīs spēlēs ir Francija, kurai ar desmit punktiem seko Jaunzēlande un Itālija, piecus punktus guvusi Urugvaja, bet bez punktiem meistarsacīkstes noslēgusi Namībija.

Pēdējās spēlēs Jaunzēlande tiksies ar Urugvaju un Itālija spēkosies ar Franciju.

Pasaules kausa izcīņa vairāk nekā pusotra mēneša garumā norisinās deviņās Francijas pilsētās, 20 valstsvienībām cīnoties par prestižo trofeju. Pirmajā posmā četrās apakšgrupās izlases aizvada viena apļa turnīru, labākajām divām iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Katras grupas pirmo triju vietu īpašnieces nodrošinās ceļazīmes uz 2027.gada Pasaules kausa izcīņu.

Francija pasaules meistarsacīkstes uzņem trešo reizi vēsturē un otro reizi - kā vienīgā rīkotāja. No deviņiem aizvadītajiem turnīriem pa trim reizēm čempionu kausu, kas nosaukts Viljama Veba Elisa vārdā, virs galvas cēluši Jaunzēlandes un Dienvidāfrikas Republikas regbisti, divi tituli ir Austrālijai, bet viens - Anglijai.

Pirms četriem gadiem Japānā notikušajā Pasaules kausā uzvarēja DĀR, kas finālā ar rezultātu 32:12 guva virsroku pār Angliju.

* Publicēta: 29.09.2023 23:58