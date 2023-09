Pusotru gadu pēc skandāla nepilngadīgā daiļslidotāja Vaļijeva atzīst vainu dopinga lietošanā

Šobrīd 17 gadu vecumu sasniegušās Kamilas gaužās asaras, viņas mēģinājumus izvairīties no saskarsmes ar pasaules mediju pārstāvjiem un tam sekojošie skandāli palikuši atmiņā visiem, kas sekoja līdzi 2022. gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Toreiz 15 gadus veco daiļslidotāju no skandalozās treneres Eteri Tutberidzes komandas turēja aizdomās par aizliegta preparāta trimetazidīna lietošanu. Tas tika konstatēts 2021. gada 25. decembra veiktajā analīžu paraugā, bet testa rezultāti tika publiskoti tikai 2022. gada februārī, tieši Pekinas olimpisko spēļu laikā. Zīmīgi, ka Vaļijeva jau bija izcīnījusi zelta medaļu komandu sacensībās.

31 Foto Daiļslidotāja Kamila Vaļijeva 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā +27 Skatīties vairāk

Arī treneres Tutberidzes vēsā un pat agresīvā attieksme pret emocionālu spriedzi izturēt nespējošo pusaudzi satrieca daudzus, arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentu Tomasu Bahu. Pēc tam tika pieņemts lēmums par vecuma cenza paaugstināšanu daiļslidošanas sacensībās olimpiskajās spēlēs. Tagad tas ir 17 gadi.

Līdz šim laikam turpinās Kamilas lietas izmeklēšana, ziņo “Express Gazeta”. Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) 26., 27. un 28. septembrī Lozannā rīkos tiesas sēdes. Ar videokonferences starpniecību tiks uzklausīti arī Krievijas Antidopinga aģentūras pārstāvji. Vaļijeva šajās sēdēs klātienē nepiedalīsies, bet liecinās, izmantojot videokonferenci.

37 Foto Putins Kremlī godina olimpiskos varoņus un nosvin daiļslidotājas Vaļijevas 16. dzimšanas dienu +33 Skatīties vairāk

CAS sēžu priekšvakarā Kamila Vaļijeva spēra riskantu soli. Sportiste oficiāli atzina dopinga klātbūtnes faktu savā organismā, taču lūdza uzskatīt pārkāpumu par netīšu. Kamila uzskata, ka viņas diskvalifikācijai būtu jāattiecas tikai uz dopinga parauga ņemšanas datumu - 2021. gada 25. decembri. Vaļijeva arī pieprasa atgriezt viņai 2021. gada Krievijas čempiones titulu. Ja CAS oficiāli atzīs Kamilas vainu, viņa piekrīt divu gadu diskvalifikācijai bez rezultātu anulēšanas.

Iepriekšējā versija, kā Vaļijevas ķermenī nonāca aizliegtais medikaments, bija saistīts ar viņas vectēvu, kad viņa netīšām esot padzērusies no tās pašas glāzes, kurā bija vectēva sirds medikamenti.

"Viņas arguments bija tāds, ka aizliegtā viela bijusi viņas vectēva zālēs," teica 2022. gada februārī vēstīja Starptautiskās Olimpiskās komitejas pārstāvis Deniss Osvalds.

Tikmēr otra procesa puse, ko pārstāv Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU), no CAS pieprasa četru gadu diskvalifikāciju vai divu gadu diskvalifikāciju, sākot no 2021. gada 25. decembra, kā to pieprasa Vaļijeva, bet ar visu sportistes rezultātu anulēšanu no šī datuma.

71 Foto Kad daiļslidošana zaudē savu grāciju un kļūst komiska +67 Skatīties vairāk

Jāatzīmē, ka Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) ir pilnībā savu kolēģu no ISU pusē. Organizācijas ieskatā Vaļijevu vajadzētu atstādināt no sacensībām uz četriem gadiem. Ņemot vērā visas iepriekšējās starptautisko aģentūru darbības pret Kamilu, viņas izredzes tikt attaisnotai ir gandrīz nulle. Un maz ticams, ka komitejas piekritīs izpildīt Vaļijevas, kura ir atzinusi savu vainu dopinga lietā, prasības.