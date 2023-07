Latvijas 3x3 basketbolistes Sieviešu sērijas posmā nekvalificējas pamatturnīram

Ar 12. numuru izliktā Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Aleksa Gulbe, Ketija Vihmane, Luīze Šepte un Marta Miščenko, kvalifikācijas pirmajā mačā ar rezultātu 8:11 zaudēja Turcijai (13.).

Latvijas komandas labāk četrus punktus guva Gulbe, trīs punkti Miščenko, bet viens - Šeptei.

Turcietes uzvarējušas abās spēles un nodrošinājušas vietu pamatturnīrā.

Vēlāk paredzēts mačs ar Ukrainas vienību (11.), kas pirmajā spēlē ar 16:20 zaudēja Turcijai. Kvalifikācijas grupas uzvarētājas iekļūs pamatturnīrā, kur C grupā jau gaida Lietuvas izlase un Diseldorfas "Zoos" komanda.

Iepriekšējā posmā, kas pagājušajā nedēļā norisinājās Fribūrā, Šveicē, latvietes no kvalifikācijas aizcīnījās līdz pusfinālam. Prištinā no šī sastāva nestartē Anete Šteinberga un Marta Leimane, kuru vietā ir Luīze Šepte un Marta Miščenko.

Latvijas izlase piedalīsies arī nākamajā posmā Bordo 19. un 20. jūlijā.

FIBA 3×3 Sieviešu sērijas kalendārā ir 22 posmi, kā arī finālturnīrs Ulanbatorā. Jau notikušajos desmit posmos piedalījušās 34 komandas.

Sieviešu sērijas turnīros dalībnieces cīnās par balvu fondu - 35 000 ASV dolāru, naudas prēmijas saņemot sešu pirmo vietu ieguvējām, kā arī FIBA reitinga punktiem, kam būs liela nozīme dalot ceļazīmes uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem. Latvijas sieviešu komanda FIBA nāciju rangā pašlaik ieņem vien 37. vietu. Uz olimpisko kvalifikāciju tiks 20 labākās komandas no tām, kuras nebūs jau kvalificējušās olimpiskajām spēlēm (turklāt ne vairāk kā 10 no viena kontinenta). Eiropā Latvija pagaidām ir 18. pozīcijā. Sagaidāms, ka Parīzes olimpisko spēļu rīkotājas francūzietes spēs sacensībām kvalificēties pēc ranga, līdz ar to Eiropas uz pamatotu dalību kvalifikācijas turnīrā var pretendēt arī Eiropas 11. spēcīgākā komanda pēc ranga.

Parīzes olimpiskajām spēlēm ir paredzēti vēl divi kvalifikācijas turnīri, kuros mūsu dāmas nevar tikt pie iespējas kvalificēties, kamēr vīriešu komanda pēc ranga ir praktiski nodrošinājusi dalību visus trijos (ja tas būs nepieciešams).

Sieviešu sērija ir līdzīgas sacensības vīriešu Pasaules tūrei. Tikai atšķirībā no kungu turnīra dāmām vairumu komandu atbalsta basketbola federācijas, un tikai dažas ir komerckomandas.

Latvijas sieviešu izlase FIBA Sieviešu sērijā debitēja 2022. gadā, kad dažādos sastāvos tika startēts turnīros Francijas pilsētās Puatjē (11. vieta) un Bordo (8. vieta), kā arī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē (8. vieta) un Kanādas pilsētā Monreālā (10. vieta). Trijos turnīros Latviju pārstāvēja Paula Strautmane un Paula Mauriņa, divos - Aleksa Gulbe, Anda Kuzmina un Anita Miķelsone, vienā - Aija Jurjāne, Paula Pētersone, Ilze Jākobsone un Marta Miščenko.