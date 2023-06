Runā un rāda Erevāna: raksturu cīņas Kaukāza svelmē

Futbols ir spēle, kur vājākas komandas varbūtība radīt kādu pārsteigumu ir lielāka nekā citos sporta spēļu veidos. Tādēļ līdzās meistarībai bieži tiek runāts arī par raksturiem. Droši vien tie šodienas spēles iznākumā izrādīsies svarīgāki par saskaitītajiem spēlētāju vērtības miljoniem vai atziņas, ka Armēnijas izlase uz papīra un bukmeikeru vērtējumā ir spēles favorīts.

Pirmsspēles dienā tepat netālu, bet jau Turcijas pusē esošais Ararata kalns bija diezgan lielā miglā tīts. Šķiet, arī Latvijas izlases psiholoģiskais stāvoklis pēc piektdienas dramatiskā un nelabvēlīgā atrisinājuma mačā pret turkiem ir lielā miglā tīts. Varbūt būs tā, kā cer Māris Verpakovskis, ka šādas spēles tikai vairos pārliecību par iespējām spēlēt un ņemt punktus no stiprākiem pretiniekiem. Taču tikpat iespējami, ka tāda neveiksme var aizlauzt komandas garu un divas dienas vēlāk vairs nebūs morālu spēku veikt tik lielu darba apjomu.

Armēņi neesot radīti komandu sportam

Par raksturiem šeit sanāca parunāt arī par armēņiem. “Panākumam Velsā nebūs nekāda nozīme, ja neuzvarēsim Latviju,” uzskata Armēnijas izlases treneris Oleksandrs Petrakovs. Armēņiem pēc šādas uzvaras būs jānolaižas uz zemes. Ne tieši šodienas spēles sakarā, taču lielos vilcienos vietējie diez ko netic savas komandas lieliem panākumiem. “Mēs esam lepna un ambicioza tauta, tāds ir katrs armēnis, tādēļ komandas sporta veidi mums nav radīti,” tieši tā vai mazliet citādiem vārdiem man stāsta gan Erevānas taksists, gan viesu nama saimnieks netālu no naidnieku Azerbaidžānas robežas. Cita lieta svarcelšana vai cīņas sporta veidi. Par tiem ar degošām acīm katrs gatavs runāt tikpat daudz, cik par futbolu.

Petrakova lielākais uzdevums ir pa pusi pasaules savākto spēlētāju kopu salikt vienā ansamblī. Viena uzvara Velsā vēl nav rādītājs. Pēc xG datiem armēņiem nevajadzēja gūt pat divus vārtus, taču velsiešu aizsardzībā bija palielieli caurumi un brīvas zonas, no kurām armēņi filigrāni bumbu sasita vārtos pat četras reizes. Galvenajos statistikas rādītājos pārsvars bija velsiešiem.

Pirmo reizi oficiāla spēle

Liktenim labpaticies, ka Latvijas un Armēnijas izlases vienā grupā ielozētas pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas. Nacionālo izlašu līmenī līdz šim bijušas tikai divas pārbaudes spēles. 2009. gada ziemā Kiprā 0:0, 2014. gada septembrī Rīgā ar Valērijas Šabalas diviem precīziem sitieniem 2:0. Lai gan pēc spēles ritējuma vajadzēja būt pretēji. Armēnijā par sava futbola lielāko panākumu uzskata “Ararat” uzvaru 1973. gada PSRS čempionātā un kausa izcīņā. Arī okupācijas gados darīšana “Daugavas” un “Ararata” līmenī, lasi, faktiski tā brīža nacionālo izlašu līmenī, bija maza un ļoti sena. No 1949. līdz 1965. gadam PSRS čempionāta augstākajā un pirmajā līga 14 spēlēs “Daugava” uzvarēja tikai divreiz, vēl četri neizšķirti. Pēc tam “Ararats” kāpa augšup pretī savam slavas zenītam, “Daugava” atkāpās uz otro līgu.

Izkaisīti pasaulē

Armēnijā pašlaik ir ap trīs miljoniem iedzīvotāju, taču visā plašajā pasaulē armēņu ir vēl apmēram astoņi miljoni. Šīs tautas pārstāvju izgudrojumi ir plastiskā ķirurģija, krāsu televizors, iznīcinātājs “MiG16” un daudzas citas. Izcili aktieri un režisori, mūziķi un komponisti, dizaineri un zinātnieki. Izcilas armēņu izcelsmes personības jāmin arī sporta kotekstā – šahisti Garijs Kasparovs, Levons Aronjans un Tigrans Petrosjans, tenisisti Andrē Agasi un Davids Nalbandjans, viens no Lasvegasas Universitātes visu laiku leģendārākajiem basketbola treneriem Džerijs Tarkanjans un pat F–1 braucējs Alēns Prosts. Futbolā viņu spožākā zvaigzne ir Henriks Mhitrjans, kurš pašlaik pārstāv Čempionu līgas finālistus Milānas “Inter”, pirms tam spēlēja arī Doneckas “Šahtar”, Dortmundes “Borussia”, “Manchester United, Londonas “Arsenal” un “Roma”. Viens no populārākajiem cilvēkiem Armēnijā pirms pusotra gada nolēma beigt karjeru izlasē. Lai kādiem aplinkus ceļiem Petrakovs centās, izmantojot arī Mhitrjana draugu palīdzību, pierunāt zvaigzni atgriezties izlasē neizdevās.

Mhitrjans šovakar laukumā nebūs. Armēnijas izlases komplektācija ir tikpat plaša, kā pa pasauli izmētātā armēņu tauta. 15 no 28 uzaicinātajiem spēlētājiem futbola prasmes apguvuši citur. Velsā pamatsastāvā devās tikai trīs spēlētāji, kuri futbolu no bērna kājas spēlējuši Armēnijā. Plašākā armēņu diaspora – divi ar pusi miljonu – mīt Krievijā. No tās izlases pamatsastāvā šobrīd ir trīs spēlētāji, no kuriem jāizceļ 23 gadus vecais Krievijas premjerlīgas pussargs Eduards Spercjans no Krasnodaras. Viņu šovasar par 12 miljoniem pirks kāds Eiropas klubs, kā pirmie rindā esot Amsterdamas “Ajax” un vairāki Vācijas bundeslīgas klubi. Viņš un Nairs Tirkizjans no Maskavas “Lokomotiv” ir Armēnijas izlases spēles veidotāji laukuma vidusdaļā. Liels atradums uzbrukumā ir divās spēlēs četrus iesitušais 19 gadus vecais Grats Leons Ranoss. Dortmundes “Borussia” audzēknis, pēdējās sezonas Minhenes “Bayern” otrajā komandā, nākamās četras būs jau bundeslīgas klubā Menhengladbahas “Borussia”. Divus vārtus Velsā iesita armēņu izcelsmes argentīnietis Lukass Zalarjans. Viņa tirgus vērtība ir ap septiņiem mljoniem, viens no Amerikas MLS līgas zvaigznēm. Tās pašas, kurp tagad devies Lionels Mesi. Labās malas uzbrucējs Norberto Briasko ikdienā pārstāv slaveno Argentīnas “Boca Juniors”. Aizsardzības centrā Zviedrijā uzaugušais un visu karjeru spēlējušais Andre Kalisirs. Vārtos būs sportiskā veidā (bez pārtraukuma jānospēlē valstī pieci gadi) naturalizētais serbs Ogņens Cancarevičs, laukuma vidusdaļā nigērietis Ugočukvu Iva. Tāda, raiba kā dzeņa vēders, ir šī Armēnijas izlase. Te atkal ir stāsts par raksturiem, motivāciju un prasmi pielāgoties. Kā komanda, kā vienots monolīts ar savām skaidrām taktiskajām vīzijām, Latvijas izlase izskatās pamatīgāka. Cerēsim, ka ar to pietiks, lai apslēptu joprojām esošās kadru problēmas laukuma vidusdaļā un nivilētu starpību individuālajā meistarībā.

Vazgena Sarkisjana vārdā nosauktais stadions būšot pilns un apmēram 14 tūkstoši armēņu atbalstīs savu komandu. Dienu pirms spēles Erevānā gan nekāda lielā ažiotāža nebija un ļoti daudzi savās ikdienas gaitās nemaz nebija pamanījuši par gaidāmo spēli. Ap tās sākumu tiek prognozēti +27 grādi. Erevānai ierasti, vidusmēra latvietim - būs diezgan liela tveice.