Pēdējo sekunžu trillerī Latvijas futbola izlase piekāpjas Turcijai EČ kvalifikācijas spēlē

Vārtus Latvijai guva Eduards Emsis un Kristers Tobers, bet Turcijas izlasē - Abdilkerims Bardakdži, Džengizs Inders un Irfans Kahvedži.

Pirmais bīstamais moments 12.minūtē izveidojās pie turku vārtiem, vairākiem Latvijas spēlētājiem apdraudot Turcijas vārtus, taču bumbai drūzmā aiz vārtu līnijas nenokļūstot.

Roberts Uldriķis bija pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas, taču viņa sitiens tika bloķēts.

Viesi vārtus guva pēc nevajadzīga Uldriķa pārkāpuma laukuma vidū. Pēc brīvsitiena no Turcijas uzbrukuma labās puses uz vārtsarga laukuma kreiso pusi Merihs Demirals ar galvu pāradresēja bumbu vārtu priekšā, kur to debijā pieaugušo valstsvienībā vārtos raidīja Abdilkerims Bardakdži.

Zeki Čeliks 32.minūtē saņēma dzelteno kartīti par pārkāpumu pret Uldriķi, bet divas minūtes vēlāk Mārcis Ošs saņēma dzelteno kartīti, novēršot pretuzbrukumu.

39.minūtē turki guva vēl vienus vārtus, ar individuālo meistarību izceļoties Ferdi Kadiolu, taču pēc video atkārtojuma noskatīšanās viņš saņēma dzelteno kartīti, jo sava sologājiena sākumā bija pārkāpis noteikumus pret Robertu Savaļnieku.

Izlīdzinājumu Latvija panāca 51.minūtē, kad pretuzbrukumā labajā flangā Vladislavs Gutkovskis piesaistīja triju turku spēlētāju uzmanību, bet pēc viņa centrējuma pirmais pie bumbas bija Eduards Emsis, triecot to vārtos un gūstot savus otros vārtus izlasē.

61.minūtē prettriecienā vārtus guva Turcija. Laukuma vidū neveiksmīgi bumbu apstrādāja Uldriķis, to pārķēra Orkuns Kekči un ar tālu piespēli izvirzīja uzbrukuma smailē pa labo malu Džengizu Inderu, kurš apsteidza Danielu Balodi un raidīja bumbu vārtos.

72.minūtē vārtus guva Gutkovskis, taču viņš atradās aizmugurē.

83.minūtē Emsis par otru dzelteno kartīti mačā tika noraidīts no laukuma, tomēr mača kompensācijas laika ceturtajā minūtē Latvija pēc tālās piespēles izlīdzināja rezultātu. Raimonds Krollis uzvarēja gaisa divcīņu un ar galvu nometa bumbu pa sitienam Kristeram Toberam, kurš to raidīja vārtos.

Tomēr sestajā kompensācijas minūtē Turcija izrāva uzvaru. Barišs Jilmazs no laukuma gala līnijas no labās puses centrēja bumbu vārtsarga laukumā, vārtsargs Nils Toms Puriņš līdz bumbai aizsniedzās, taču tā nonāca pie Kahvedži, kurš raidīja to vārtos.

Futbola spēle neiztika arī bez politikas, līdzjutējiem atgādinot, ko viņi domā par Krievijas karu Ukrainā un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kā arī šādi liekot saprast, ko domā par Turcijas ucināšanos ar krievu okupantiem.



Latvijas aktīvie fani par Putinu. Visu cieņu! 🇺🇦 pic.twitter.com/MZpUrIaTlh — Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) June 16, 2023

Atlases ciklu Latvija sāka ar zaudējumu 0:1 Velsai.

Turcija vispirms ar 2:1 viesos pieveica Armēniju, bet pēc tam mājās ar 0:2 piekāpās Horvātijai.

19.jūnijā Latvija izbraukumā spēlēs ar Armēniju.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021.gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.

Latvijas izlases galvenajam trenerim Dainim Kazakevičam palīdz treneris Marians Pahars, vārtsargu treneris Aleksandrs Proskurņins un fiziskās sagatavotības treneris Māris Smirnovs.

Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs:

Vārtsargi: Roberts Ozols ("Auda"), Nils Toms Puriņš ("Riga"), Jānis Beks ("Metta");

Aizsargi: Roberts Savaļnieks, Mārcis Ošs, Elvis Stuglis, Vladislavs Sorokins (visi - RFS), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs (abi - "Riga"), Daniels Balodis, Maksims Toņiševs (abi - "Valmiera");

Pussargi: Dmitrijs Zelenkovs, Jānis Ikaunieks (abi - RFS), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Andrejs Cigaņiks (Lodzas "Widzew", Polija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Eduards Emsis (Rogožinas "Egnatia", Albānija), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Aleksejs Saveļjevs, Deniss Meļņiks (abi - "Auda"), Eduards Dašķevičs ("Riga");

Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande), Raimonds Krollis ("Spezia", Itālija), Marko Regža ("Riga").