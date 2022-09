Koziols komentē runas par Krievijas un Baltkrievijas atgriešanos hokeja apritē

"Šorīt man bija ļoti gara saruna ar [IIHF prezidentu Liku] Tardifu, pārrunājām arī par izskanējušo informāciju [aģentūrā TASS] par Krievijas un Baltkrievijas izlasēm [iespējamo atgriešanos sacensībās]," pastāstīja Koziols. "Tāda jautājuma kongresa dienaskārtībā nav. Tardifs teica, ka neko [Krievijai vai Baltkrievijai] nav solījis."

"Sacensību komiteja ziņos pie kādiem apstākļiem Krievijas un Baltkrievijas izlases teorētiski varētu atgriezties sacensībās, kad un kā tas teorētiski varētu notikt, bet kongresā tas netiks skatīts," skaidro bijušais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs. "Šī diskusija būs tikai teorētiska, pat nezinu, ko viņi ir sagatavojuši."

"Kongresā svarīgākais būs [IIHF] budžeta apstiprināšana. Finansu gads ilgst no 1.jūlija līdz 30.jūnijam un noslēdzas pēc pasaules čempionāta," pastāstīja Koziols. "Otrs svarīgākais punkts ir stratēģiskā plāna apstiprināšana. Līdz šim bijām viena no retajām organizācijām, kurai nebija apstiprināta attīstības plāna. Gribam beidzot to izdarīt."

Tāpat kongresā tiks uzklausīta atskaite par 2022.gada pasaules čempionātu Somijā, prezentēts 2023. gada čempionāts Somijā un Latvijā, pilnvērtīgā IIHF dalībnieku pulkā uzņemta Irāna, kā arī pagaidu dalībnieces statuss piešķirts Puertoriko.

IIHF Padomes loceklis Viesturs Koziols. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Kā vēl vienu punktu, kas tiks izskatīts kongresā, Koziols minēja noteikumu izmaiņas, kur IIHF spēles noteikumi tiks saskaņoti ar (Nacionālās hokeja līgas) NHL noteikumiem.

Tāpat kongresā vēl jāapstiprina nākamā gada daži pasaules čempionāti. "Ir kādi seši vai septiņi čempionāti [dažādās vecuma grupās un divīzijās], kuru norises vietas vēl nav apstiprinātas," skaidroja Latvijas pārstāvis IIHF Padomē. "Bet tas ir tīri tehnisks jautājums."

IIHF pusgada kongress šogad no 29. līdz 30. septembrim norisināsies Turcijas pilsētā Belekā.