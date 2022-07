Sainss Lielbritānijas "Grand Prix" izcīna pirmo uzvaru F-1 karjerā

Sainsam palīdzēja sacensību beigu daļā trasē devusies drošības mašīna, un viņš apdzina savu komandas biedru Šarlu Leklēru pirms pēdējiem desmit apļiem.

Vēlāk Leklērs finišēja vien ceturtais, atpaliekot no vietas uz goda pjedestāla sadalījušajiem Serhio Peresa no "Red Bull" un Luisa Hamiltona no "Mercedes".

Kopvērtējuma līderis Makss Verstapens cīņā par uzvaru nepiedalījās, jo bija cietis viņa "Red Bull" braucamais, un finišēja septītais.

Sainss savu pirmo uzvaru guva 150.sacīkstēs.

"Es nezinu, ko teikt," sacīja spānis. "Tas ir pārsteidzoši. Tā ir ļoti īpaša diena, ko nekad neaizmirsīšu."

"Nebija viegli, sākumā ļoti mocījos ar balansu. Tomēr drošības mašīna pēkšņi mums deva iespēju atkal atgriezties cīņā, un mēs to izdarījām," piebilda uzvarētājs.

Viņš lieliski atsāka sacīkstes ar jaunām riepām, kas ļāva viņam sasniegt uzvaru, kamēr Leklērs piekāpās Peresam, kurš atguvās pēc sadursmes sākumā, un tad Hamiltonam, kurš pats kādu laiku pabija vadībā vēla pitstopu apmeklējuma dēļ.

Pēc kvalifikācijas slapjā trasē braucējiem bija brīva riepu izvēle, un Verstapens ar mīkstā maisījuma riepām viegli izrāvās no pirmo "pole position" karjerā izcīnījušā Sainsa, kurš sacensības uzsāka ar vidējā maisījuma riepām.

Taču pēc gandrīz stundu ilga pārtraukuma ķīniešu pilota Džou Guaņjui avārijas dēļ, kas izbeidza mājinieku cerības Rasela gaitas sacīkstēs, atkārtotā startā ar kvalifikācijā nopelnītajām vietām Sainss noturēja Verstapenu aiz muguras, taču pieļāva kļūdu 12. aplī un vadībā nokļuva tikai tad, kad Verstapens divus apļus vēlāk iebrauca boksos.

Leklērs regulāri sūdzējās par Sainsa ātruma trūkumu un palaida garām lielisku iespēju pietuvoties līderim kopvērtējumā.

Fernando Alonso ("Alpine") un Lendo Noriss ("McLaren") finišēja attiecīgi piektajā un sestajā vietā, kamēr vācietis Miks Šūmahers ("Haas") izcīnīja savus pirmos punktus karjerā, finišējot astotajā vietā un apsteidzot tautieti Sebastianu Fetelu ("Aston Martin"), kuram svētdien bija 35. dzimšanas diena.

Otrs "Haas" pilots Kevins Magnusens finišēja desmitajā vietā.

Jau ziņots, ka sestdien Sainss lietainajā Silverstounas trasē izcīna pirmo "pole position" karjerā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ar 181 punktu ir Verstapens, otrais ar 147 punktiem ir Peress, bet trešo vietu ar 138 punktiem ieņem Leklērs.

Konstruktoru kausā "Red Bull" ir 328 punkti, "Ferrari" seko ar 265 punktiem, bet trešā ar 204 punktiem ir "Mercedes".

Pērn Verstapens Abū Dabī "Grand Prix" pēdējā aplī izrāva savu karjerā pirmo F-1 pasaules čempiona titulu, apsteidzot septiņkārtējo čempionu Hamiltonu, ar kuru viņam pirms pēdējā posma bija vienāds punktu skaits.

Šosezon F-1 kalendārā paredzēti 22 posmi.