Lietuvietim Beraņķim izdodas uzvarēt vienu setu pret Nadalu

Beraņķis (ATP 106.) atzina titulētā spāņa pārākumu ar 4-6, 4-6, 6-4, 3-6, spēles beigu daļu aizvadot zem jumta.

Pasaules ranga ceturtais numurs Nadals, kurš Londonā izsēts ar otro numuru, trešajā kārtā tiksies ar turnīra 27.raketi itāli Lorenzo Sonego (ATP 54.).

Zaudējumu ceturtdien cieta pasaules ranga 16.numurs no Kanādas Deniss Šapovalovs, kurš ar 2-6, 6-4, 1-6, 6-7 (6:8) atzina Brendona Nakašimas no ASV (ATP 56.) pārākumu, kā arī pasaules ranga 15.rakete no Argentīnas Djego Švarcamsn, kurš ar 2-6, 6-4, 6-0, 6-7 (6:8), 1-6 piekāpās mājiniekam Līemam Broudijam (ATP 132.).

Sacensības turpināt nespēja spānis Roverto Bautista Aguts (ATP 19.), kura pretinieks no Kolumbijas Daniels Riveross (ATP 109.) bez cīņas iekļuva nākamajā kārtā.

Uzvaras svinēja grieķis Stefans Cicips (ATP 5.) un austrālietis Niks Kiris (ATP 40.), kurš pieveica serbu Filipu Krajinoviču (ATP 31.).

Tikmēr Polijas tenisiste Iga Švjonteka ceturtdien uzvarēja 37.mačā pēc kārtas, iekļūstot Vimbldonas turnīrā trešajā kārtā.

Pasaules pirmā rakete ar 6-4, 4-6, 6-3 pārspēja Nīderlandes tenisisti Lesliju Patinamu Kerkofi (WTA 138.), kura pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja".

Švjonteka, kura ir uzvarējusi pēdējos sešos turnīros, tostarp Francijas atklātajā čempionātā, pirmajā setā trīs reizes uzvarēja geimos, kuros servēja pretiniece, atspēlējoties no 2-4.

Uzvarēts septītais otrā seta geims, servējot polietei, ļāva Kerkofei panākt neizšķirtu, taču uzvara trešā seta ceturtajā geimā, kad servēja nīderlandiete, turnīra galvenajai favorītei ļāva iekļūt trešajā kārtā.

1/16 finālā Švjonteka tiksies ar francūzieti Alīzi Kornē (WTA 37.).

Trešo kārtu sasniedza arī 2019. gada Vimbldonas turnīra čempione rumāniete Simona Halepa (WTA 18.), kura ceturtdien ar 7-5, 6-4 pārspēja Kirstenu Flipkensu no Beļģijas (WTA 190.).

Pirmajā setā tenisistes septiņas reizes uzvarēja geimos, kuros servēja pretiniece, Beļģijas tenisistei nespējot pabeigt setu savā labā pēc 5-2.

Arī otrajā setā beļģiete panāca pārsvaru (4-1), taču zaudēja un 36 gadu vecumā beidza savu tenisites karjeru vienspēlēs.

Spēlētājas apskāvās pie tīkla, un 2013.gada turnīra pusfināliste Flipkensa noskūpstīja laukumu.

Halepa trešajā kārtā spēlēs ar polieti Magdalenu Frehu (WTA 92.).