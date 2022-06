Latvijas Olimpiskā komiteja atklāj unikālu jauniešu izaugsmes nometni "Personības akadēmija"

"Personības akadēmija" ir daļa no LOK un VAS "Latvijas Loto" 2021.gadā kopīgi uzsāktās iniciatīvas "Kustība, kas vieno", kuras ietvaros valsts ar nacionālās loterijas atbalstu novirza līdzekļus sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanai Latvijas iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.

Nometnes dalībnieki ir LOK projekta "Sporto visa klase" dalībnieki, 11-13 gadīgi jaunieši ar dažādām interesēm un raksturiem, kas pārstāv veiksmīgākās un aktīvākās klases, turklāt daudziem no viņiem "Personības akadēmija" būs pirmā diennakts nometnes pieredze. Tās būs 9 iedvesmas un spēka dienas skolēniem, un Latvijas izaugsmei. Pateicoties nometnes partneriem – uzņēmumam "CleanR" un iniciatīvai "Kustība kas vieno!" - jauniešiem ir iespēja piedalīties nometnē bez maksas.

Nometnes mērķi ir sportiskas, harmoniskas un iedvesmojošas personības attīstīšana, patriotisma veicināšana, globālo iespēju horizonta paplašināšana un sporta draugu kopienas, atbalsta grupas veidošana. Nometne būs kā iedvesmojošs piedzīvojums, kurā vairāk saproti sevi un vēlies sasniegt vairāk – gan pats, gan kā sabiedrība kopumā.

Foto: Publicitātes foto

Pie skolēniem katru dienu viesosies dažādas Latvijā un arī pasaulē pazīstamas personības un profesiju pārstāvji. Nometnē kopumā viesosies 19 dažādu nozaru profesionāļi, kas skolēnus izaicinās atklāt savus talantus, dalīsies savā pieredzē, veicinās kritisko domāšanu un palīdzēs realizēt jauniešu radošās idejas. Starp nometnes viesiem un lektoriem būs tādi Latvijas profesionāļi, kā Olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš un treneris Raimonds Feldmanis, Olimpietis Raimonds Bergmanis, filmas "Sapņu komanda" režisors Aigars Grauba, bijusī latviešu vieglatlēte un Olimpiete Jolanta Dukure, labākais skrituļslidotājs pasaulē Nils Jansons, latviešu smaiļotājs un Olimpiskais atlēts Roberts Akmens, TV personības Lelde un Aivis Ceriņi, režisors un skeitbordists Niklāvs Vētra, personības un attīstības treneris Guntis Jansons un vēl citi profesionāļi.

Skolēni dosies uz peldēšanas apmācībām, spēlēs dažādas pludmales sporta spēles, darbosies individuāli, kā arī komandu vienojošos uzdevumos grupās, piedalīsies vairākās meistarklasēs, izpratīs runas un argumentācijas prasmes, sava vizuālā tēla kopšanu un iegūs vēl daudzas citas vērtīgas un noderīgas zināšanas, ko varēs izmantot un pielietot nākotnē. Nometnes laikā kopā ar Olimpieti Robertu Akmens, skolēniem būs iespēja doties aizraujošā laivu braucienā un nakšņot Ērgļu klintīs, kā arī kinoteātrī būs iespēja noskatīties filmu "Sapņu komanda", ko rādīs ar krievu valodas subtitriem, lai arī ukraiņiem ir iespēja šo filmu noskatīties.

Foto: Publicitātes foto

Katrai nometnes dienai būs sava tematika, kas nodrošinās unikālas nodarbes un uzdevumus. Nometnes dienas sadalītas šādās kategorijās - Olimpisko vērtību diena, fiziskā labsajūta, emocionālā labsajūta, prasmes dzīvei, sociālā joma, karjera/profesionālā izaugsme un nākotnes vīziju diena/prasmes dzīvē. Dienas tēmas saturs tiek ieintegrēts jauniešiem saistošā formā, piemēram, veselīgs ēdiens tiek pasniegts ēdienreizēs kopā ar kāda sportista recepti un ieteikumiem.

"Personības akadēmijas" nometnes atlases sacensībās bija iespēja piedalīties visām projekta "Sporto visa klase" klasēm no visas Latvijas. Sacensībās piedalījās vairāk kā 800 skolēni no 24 dažādām Latvijas pilsētām. Sacensību dienās skolēniem bija jāliek lietā skolā apgūtās zināšanas, spēks un veiklība, lai tiktu galā ar dažādiem uzdevumiem un stafetēm.Programmā "Sporto visa klase" 7.sezonā (2020./2021.mācību gads) piedalījās 7200 bērnu no 320 klasēm un 65 Latvijas pašvaldībām.