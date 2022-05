Pirmā spēle var kļūt par izšķirošo, amerikāņi spēlēs ar tikai sešiem aizsargiem

Neatkarīgi no šodienas mača iznākuma abām komandām pasaules čempionāta pirmā posma turnīrā atliks vēl sešas spēles ar visdažādākajiem iespējamajiem iznākumiem. Tomēr tieši pirmā spēle no Latvijas izlases atbalstītāju loka izskatās kā pati svarīgākā, lai pavasara hokeja trakumā ceturtdaļfināla vīzija būtu kā reāli taustāma iespēja. Liksim mierā Somijas, Zviedrijas un Čehijas komandas, tās ir Tamperes grupas favorītes un, visdrīzāk, nav izsitamas no ceturtdaļfināla dalībnieku skaita.

Paliksim pie klišejiskām vērtībām, ka ASV izlase ierasti šādus turnīrus iesāk ar lēnu ieskriešanos. Paliksim pie tā, ka amerikāņi mums allaž bijuši salīdzinoši parocīgi pretinieki. Tātad Amerika. Komanda, kuru mēs gribam izstumt no labāko kvarteta pretēji prognozēm gan par šīsdienas spēles iespējamo iznākumu, gan turnīru kopumā.

Atskatoties uz abu komandu vēsturiskajām tikšanās reizēm pasaules čempionātos, mūsu statistika nemaz tik spoža nav. Latvija ir uzvarējusi tikai trīs no 14 abu komandu spēlēm, pēdējo reizi to paveicot aizraujošā 6:5 trillerī pirms astoņiem gadiem Minskā. No tās spēles ierindā vēl palikuši aizsargi Kristaps Sotnieks un Artūrs Kulda, uzbrucēji Andris Džeriņš un Ronalds Ķēniņš. Kopš tā laika piedzīvoti trīs zaudējumi, tostarp pērn Rīgā. Toties netiek aizmirsta Latvijas izlases pirmā uzvara pār Kanādu pērnā čempionāta atklāšanas spēlē un šajā ziņā varam vilkt paralēles arī šoreiz. Amerikāņi uz Somiju atlidoja jau 8. maijā, taču kopīgas pieredzes spēlētājiem maz, daudziem pirmā iepazīšanās notika tikai lidmašīnā. Aizvakar amerikāņi aizvadīja vienīgo pārbaudes spēli, pēcspēles metienos ar 3:4 zaudējot Kanādai. Latvijas izlase ir saspēlētāka komanda un tas ir pirmais arguments, kādēļ šodien varam cerēt uz pozitīvu iznākumu.

ASV izlases pieteikumā lielākā daļa spēlētāju ir ar NHL pierakstu, tomēr spožu zvaigžņu ir maz. Jo īpaši uzbrucēju rindās, kur no pašlaik deviņiem pieteiktajiem hokejistiem tikai Ostinam Vatsonam izdevās sasniegt desmit gūto vārtu robežu. Mūsu pašu Rūdolfs Balcers iemeta par diviām ripām vairāk un šajā amerikāņu izlasē būtu rezultatīvākais uzbrucējs. Protams, jebkura spēlētāja NHL pieraksts ir un paliek meistarības mēraukla, tomēr no šīs ASV izlases nav jābaidās.

No trīs vārtsargiem pagaidām nav pieteikts trīs miljonus sezonā Detroitā pelnījušais Alekss Nedelkovičs. Tieši viņš šķita kā pirmais numurs pēc sava statusa un sasniegumiem, kuros ir tādi ieraksti kā 2019. gada AHL labākāis vārstargs un 2021. gada NHL sezonas simboliskās debitantu komandas vārtsargs. Pēc statistikas mazliet sliktāks par mūsu Elvi, statusa ziņā visai tuvu. Vienīgajā pārbaudes spēlē vietu vārtos dalīja viens no septiņiem šīs sezonas Ņūdžersijas “Devils” vārtsargiem Džons Gilīss un tikai 23 gadus vecais Strauss Manns no Zviedrijas “Skelleftea”. Viņi abi pieteikti pasaules čempionātām. Gilīss pēc būtības vairāk ir AHL vātsargs, kurš vairāku sezonu garumā ceļoja starp Kalgari “Flames”un tās fārmklubu Stoktonā. Karjeras laikā aizvadījis 169 spēles AHL un tikai 32 NHL, no tām 19 šajā sezonā ar drausmīgu statistiku (vidēji 3,76 ielaistas ripas ik spēlē un tikai 88,5% atvairītu metienu). Mannam šī bija pirmā sezona Eiropā pēc Mičiganas universitātes pabeigšanas, viņš bija iekļauts ASV izlasē arī Pekinas olimpiādē. Grozi kā gribi, vārtsargu līnijā ar Merzļikinu vārtos Latvijas izlasei ir pārsvars un tieši šī pozīcija var izšķirt spēles iznākumu.

ASV izlases aizsardzībā ir atrodama šīs komandas spožākā zvaigzne, ar Čikāgas “Blackhawks” astoņus gadus ilgu un 76 miljonus vērtu līgumu izbaudošais Sets Džonss. Viņš laukumā dosies ar kapteiņa uzšuvi un kopumā tas viņam būs jau trešais pasaules čempionāts. Starp citu, iepriekšējā sezonā Džonss bija Merzļikina komandas biedrs un vārtu priekšas tīrītājs Kolumbusā. Gan iepriekšējā, gan šajā sezonā Džonss NHL čempionātā izcēlās ar pieciem vārtu guvumiem, taču butiski atšķirīgs bija "plus mīnus" koeficients, attiecīgi -18 un -37. Starp ASV izlases sešiem pieteiktajiem aizsargiem ir vēl divi Merzļikina komandas biedri. 24 gadus vecais Endrjū Pīks piedalījās visās 82 NHL sezonas spēlēs un sakrāja 15 (2+13 punktus). Savukārt 24 gadus vecais Mičiganas Universitātes kapteinis un absolvents Niks Blankenburgs pievienojās uz sezonas pēdējām septiņām spēlēm un jau atzīmējās ar pirmo vārtu guvumu.

Topošās zvaigznes statusā ir vēl viens aizsargs, 18 gadus vecais Luks Hjūzs, kuru pērn ar ceturto numuru draftā izvēlējās “Devils”. Tajā pat Mičiganas Universitātē 39 punktus 41 spēlē sakrājušais jauneklis NHL vēl nav spēlējis, taču to jau dara viņa abi vecākie brāļi. 2019. gada drafta pirmais numurs Džeiks pārstāv to pašu “Devils” komandu, bet 2018. gada drafta septītais numurs Kvins Hjūzs spēlē Vankūverā. Šķiet, ka par šiem trīs talantīgajiem brāļiem NHL nākamajā desmitgadē dzirdēsim vēl gana daudz.

Starp uzbrucējiem spožākā zvaigzne ir 28 gadus vecais krievu izcelsmes amerikānis Alekss Galčeņuks, kuru 2012. gada draftā ar trešo numuru izvēlējās Monreālas “Canadiens”. Tieši tur tika aizvadītas vairākas jaudīgas sezonas, pirms sešiem gadiem sezonā tika gūti 30 vārti un tā arī ir Galčeņuka labākā sezona. Pēdējās četrās sezonās pabijis Arizonā, Pitsburgā, Minesotā, Otavā, Toronto un atkal Arizonā, kur 60 spēlēs guva sešus vārtus.

ASV izlase pagaidām pieteikusi tikai 20 spēlētājus, kas liecina, ka turnīra gaitā gaidāms papildinājums no tām NHL komandām, kuras zaudēs Stenlijas kausa pirmajā kārtā. Turnīra sākumā iepriekšējās trīs sezonas ar Ņujorkas “Rangers” strādājušajam galvenajam trenerim Deividam Kvinam būs ierobežots spēlētāju loks, jo pieteikumā ierakstīti tikai seši aizsargi un 12 uzbrucēji. Tātad katrs noraidījums vai savainojums radīs robus spēlētāju virknējumos, kādam var nākties spēlēt daudz lielāku minūšu skaitu un ir pamats cerēt, ka pretinieku nogurums mača izskaņā var kļūt mūsu sabiedrotais. Tiesa, ASV izlase ir trešā jaunākā komanda šajā turnīrā un gatavojas spēlēt ļoti agresīvu hokeju, ar ripas atņemšanu pretiniekam jau tā laukuma pusē. Taktiskā ziņā nekas jauns, tādas sistēmas hokeju amerikāņi spēlē jau ilgstoši un tā paša Kvinna vadībā spēlēja arī Pekinā. Atliek vien atbildēt uz jautājumu, cik šādam hokejam gatava būs Latvijas izlase.

Spēles sākums pulksten 16.20, tiešraide LTV7, kur pirmsspēles studija sāksies jau 15.30.

Latvijas un ASV izlašu spēles pasaules čempionātos

1997. gada 27. aprīlis Turku 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)

1998. gada 11. maijs Cīrihē 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

2000. gada 7. maijs Sanktpēterburgā 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

2001. gada 30. aprīlis Ķelnē 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

2002. gada 29. aprīlis Karlstādē 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

2005. gada 3. maijs Insbrukā 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

2006. gada 13. maijs Rīgā 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

2008. gada 2. maijs Halifaksā 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

2009. gada 25. aprīlis Bernē 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

2013. gada 5. maijs Helsinkos1:4 (0:0; 1:2; 0:2)

2014. gada 15. maijs Minskā 6:5 (2:1;1:2;3:2)

2017. gada 13. maijs Ķelnē 3:5 (1:0; 2:3; 0:2)

2018. gada 10. maijs Herningā 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

2021. gada 27. maijs Rīgā 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)