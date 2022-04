Šmita lieliskais sniegums palīdz uzvarēt Madrides "Real"; Gražulim iespaidīgs "double-double" Itālijā

"Barcelona" savā laukumā ar rezultātu 108:97 (27:23, 24:23, 20:19, 18:24, 19:8) pagarinājumā uzvarēja Madrides "Real".

Šmits laukumā bija 26 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, realizējot sešus no deviņiem divu punktu metieniem un divus no trīs tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, sakrāja četras personīgās piezīmes, izprovocēja vienu pretinieku sodu, tika pie +/- rādītāja +18, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 15.

Barselonas komandas uzvaru kaldināja Nikolā Laprovitola ar 20 gūtajiem punktiem, kamēr "Real" no zaudējuma neglāba Gabriela Deka 17 gūtie punkti.

Vēl Artūra Kuruca Vitorijas "Baskonia" viesu lomā ar rezultātu 78:62 pārspēja Burgosas "San Pablo". Latvijas basketbolists šajā mačā laukumā nedevās.

Savukārt Rinalda Mālmaņa Mursijas UCAM mājas spēlē ar rezultātu 86:75 uzvarēja Grankanārijas "Herbalife", latvietim paliekot uz rezervistu soliņa.

"Barcelona" ar 22 uzvaru 27 spēlēs ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, ceturtā un piektā ar 18 panākumiem 27 mačos ir Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut" un Mārča Šteinberga Manrezas "Baxi", bet UCAM un "Baskonia" ar 15 uzvarām 27 mačos noslēdz pirmo astoņnieku. Rodija Mačohas Fuenlavradas "Urbas" desmit panākumi 27 dueļos dod 13.vietu, bet Daira Bertāna un Anžeja Pasečņika Seviljas "Real Betis" ar septiņām uzvarām 27 spēlēs ir pēdējā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".

Tikmēr Andrejs Gražulis Itālijas A sērijas spēlē guva 22 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, palīdzot Triestes "Allianz" izcīnīt uzvaru izbraukumā.

Triestes basketbolisti ar rezultātu 109:103 (20:22, 26:21, 25:17, 15:26, 10:10, 13:7) otrajā pagarinājumā uzvarēja Artūra Strautiņa Redžo Emīlijas "UnaHotels", kuras sastāvā uz šo maču nebija Artjoma Butjankova.

Gražulis laukumā bija 41 minūti, kuru laikā guva 22 punktus, realizējot piecus no deviņiem divu punktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus pretinieku metienus, trīs reizes pazaudēja bumbu, noslēdzot spēli ar +/- rādītāju -2.

Tikmēr pretinieku rindās Strautiņš 35 uz laukuma pavadītās minūtēs tika pie 14 punktiem, četrām atlēkušajām bumbām, vienas pārtvertas piespēles, divām kļūdām, divām rezultatīvām piespēlēm un +/- rādītāja -9.

Uzvarētāju komandā rezultatīvākais ar 36 gūtajiem punktiem bija Eidrians Benkss, kamēr Redžo Emīlijas vienībā Andrea Činčarini izcēlās ar 23 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām.

Citā spēlē Mareka Mejera pārstāvētā un Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Pezāro "Carpegna Prosciutto" ar 75:73 (17:25, 22:14, 11:19, 25:15) uzvarēja Sasari "Banco di Sardegna".

Mejeris laukumā bija 28 minūtes, kuru laikā guva deviņus punktus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, bloķēja divus pretinieku metienus, trīs reizes kļūdījās, trīs reizes rezultatīvi piespēlēja, sakrājot +/- rādītāju +12.

Vēl Vernera Koha Kremonas "Vanoli" mājas spēlē ar rezultātu 73:74 (17:15, 21:19, 16:19, 19:21) piekāpās Tortonas "Bertram Derthona".

Kohs laukumā pavadītajās desmit minūtēs realizēja vienu tālmetienu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un sakrāja +/- rādītāju -4.

Redžo Emīlijas komanda ar 12 panākumiem 25 mačos ir septītā, Pezāro basketbolisti ar 11 uzvarām un 14 zaudējumiem ieņem astoto vietu, kamēr Triestes vienība ar tādu pašu bilanci ir 11.pozīcijā, bet "Vanoli" ar 7-18 ierindojas pēdējā vietā 16 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".

Savukārt Mārtiņš Laksa guva sešus punktus Vācijas bundeslīgas spēlē, viņa pārstāvētajai Gīsenes "46ers" vienībai piedzīvojot zaudējumu.

"46ers" savā laukumā ar rezultātu 85:95 (20:24, 19:24, 23:25, 23:22) atzina ULEB Eirolīgas komandas Minhenes "Bayern" pārākumu.

Laksa pret minheniešiem spēlēja 24 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trīs tālmetieniem, bet netrāpīja savus abus divus divpunktu metienus. Latvieša rēķinā bija arī viena atlēkusī bumba, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes, seši efektivitātes koeficienta punkti un negatīvs +/- rādītājs (-6).

"46ers" komandā 24 punktus guva Nunu Omots, bet uzvarētājiem ar 34 punktiem izcēlās Dešons Tomass.

Sestdien Artūrs Žagars guva divus punktus, kamēr Braunšveigas "Lowen" viesos ar 76:90 piekāpās Oldenburgas "EWE Baskets", bet Aigara Šķēles nebija pieteikumā spēlē, kurā Vircburgas "s.Oliver" izbraukumā ar rezultātu 83:77 uzvarēja Baireitais "medi"

"s.Oliver" ar 11 panākumiem 28 dueļos ir 12, "Lowen" ar desmit uzvarām 27 mačos ir 15.vietā, bet "46ers", kas iekrājusi bilanci 6-20, ir pirmspēdējā vietā starp 18 komandām.