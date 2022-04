Strautiņš ar 12 punktiem palīdz "UnaHotels" iekļūt FIBA Eiropas kausa finālā

Itālijas komanda mājinieku lomā ar 92:72 (31:10, 24:27, 22:19, 15:16) pārspēja Orhūsas "Bakken Bears", divu spēļu summā uzvarot ar 164:146.

Strautiņš laukumā bija 23 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā guva 12 punktus, realizējot četrus no pieciem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Latvijas basketbolists arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pa vienai reizei pārtvēra un pazaudēja bumbu, sakrāja divas personīgās piezīmes, tika pie +/- rādītāja +17 un efektivitātes koeficienta 11.

Artjoms Butjankovs pagaidām nav šī turnīra pieteikumā.

"UnaHotels" uzvaru kaldināja Džastins Bleiks Džonsons ar 16 gūtajiem punktiem un 11 atlēkušajām bumbām, bet Andrea Činčarini pievienoja 15 punktus un 18 rezultatīvas piespēles.

Orhūsas komandu no zaudējuma neglāba Trevisa Teilora 15 punkti.

Finālā Redžo Emīlijas vienībai pretī stāsies Stambulas "Bahcešehir Koleji".

FIBA Eiropas kausā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Pēc viena apļa turnīra otro posmu sasniedza katras grupas divas labākās komandas. Ceturtdaļfinālā iekļuva otrās kārtas katras grupas divas labākās komandas, bet pusfinālu sasniedza katra pāra uzvarētāja divu spēļu summā.

FIBA Eiropas kauss ir rangā ceturtais turnīrs Vecajā kontinentā.

Tikmēr Kaspars Bērziņš guva četrus punktus ULEB Eirokausa spēlē un kopā ar Panevēžas "Lietkabelis" komandu piedzīvoja neveiksmi.

Panevēžas komanda izbraukumā ar rezultātu 69:76 (22:20, 15:17, 17:20, 15:19) piekāpās Buloņas"Metropolitains 92".

Bērziņš laukumā pavadītājas 11 minūtēs un 40 sekundēs guva četrus punktus, realizējot divus no četriem divu punktu metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja četras atlēkušās bumbas, divas kļūdas, trīs personīgās piezīmes un sakrāja neitrālu efektivitātes koeficientu.

"Lietkabelis" rindās rezultatīvākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Panajotis Kalaidzakis.

Mājinieku uzvaru nodrošināja Vils Kamings, kurš guva 22 punktus.

Citā spēlē Mārtiņa Meiera Vroclavas "Šlask" savā laukumā ar rezultātu 91:95 zaudēja Andoras "Morabanc", bet Rodiona Kuruca "Partizan" viesu lomā ar 79:63 pārspēja Trento "Dolomiti Energia". Abi Latvijas basketbolisti nebija iekļauti komandu sastāvā šajos mačos.

A grupas galvgalī ar 12 uzvarām 16 spēlēs ir Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut", bet Rodiona Kuruca "Partizan" ar 12 uzvarām 16 spēlēs ir otrā. "Lietkabelis" ar deviņām uzvarām 16 mačos ir piektais, bet "Šlask" ar bilanci 3-13 - astotais deviņu komandu konkurencē. Visas četras latviešu pārstāvētās komandas ir kvalificējušās izslēgšanas turnīram.

Eirokausā piedalās 19 komandas, kas sadalītas divās grupās, kurās komandas aizvadīs divu apļu turnīru. A grupā pēc 16 aizvadītām spēlēm astoņas labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas turnīram.

Pagājušajā sezonā čempiontitulu izcīnīja "Monaco" vienība, divās spēlēs pārspējot Kazaņas "Unics" komandu.

Savukārt Edmunds Elksnis trešdien guva 12 punktus, taču tas neglāba viņa pārstāvēto un Nikolaja Mazura trenēto "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) pusfinālā no neveiksmes.

Tartu vienība ar rezultātu 74:80 (20:18, 14:19, 15:24, 25:19) piekāpās Vloclavekas "Anwil".

Elksnis laukumā bija 26 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā guva 12 punktus, realizējot trīs no desmit tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja, divas reizes pazaudēja bumbu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, izprovocēja piecus pretinieku sodus un noslēdza maču ar +/- rādītāju +13.

Tartu komandā rezultatīvākais ar 14 gūtajiem punktiem bija Patriks Sāls.

Uzvarētāju rindās Džona Metjūzs izcēlās ar 22 gūtajiem punktiem.

Otrā pusfināla spēlē "Šiauliai-7bet" ar rezultātu 84:73 pārspēja Čehijas vienību "Brno".

Finālā ceturtdien Šauļu vienība un "Anwil" cīnīsies par pirmo ENBL čempiontitulu, kamēr par bronzu spēkosies Tartu komanda un "Brno".

ENBL pirmajā sezonā startē astoņas komandas no Latvijas, Polijas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas, taču pēc Krievijas iebrukšanas Ukrainas teritorijā turnīra rīkotāji paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas klubi Krasnojarskas "Jeņisej" Mogiļevas "Borisfen" tiek izslēgti no sacensībām.

ENBL mērķis ir nākamgad pulcēt jau 16 komandas, kas būtu sadalītas Baltijas jūras un Ziemeļjūras divīzijās, pievienojot klubus no Ziemeļvalstīm un Beniluksa valstīm.

ENBL rīkotāji iepriekš dibinājuši Eiropas Sieviešu basketbola līgu (EWBL), kas sevi pierādījis kā klubiem saistošs starptautisks turnīrs.

Savukārt Kitija Laksa trešdien guva 17 punktus Itālijas A sērijas spēlē, palīdzot Skio "Famila" tikt pie panākuma izbraukumā.

Skio komanda ar rezultātu 64:54 (21:23, 13:11, 19:12, 11:8) uzvarēja Boloņas "Virtus Segafredo".

Laksa, esot rezultatīvākajai uzvarētāju vienībā, laukumā bija 25 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā guva divus no trīs divu punktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. 12 gūtajiem punktiem viņa pievienoja divas atlēkušās bumbas, pa vienai rezultatīvai piespēlei, kļūdai, pārtvertai bumba, personīgajai piezīmei un izprovocētam sodam un noslēdza spēli ar +/- rādītāju +12.

Mājinieču rindās Brianna Tērnere izcēlās ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām.

Citā spēlē Karlīnes Pilāberes Sanmartīno "Fila" savā laukumā ar rezultātu 74:67 (7:11, 17:16, 20:20, 17:14, 13:6) pagarinājumā uzvarēja Kampobaso "Magnolia".

Latvijas basketboliste laukumā pavadītajās 11 minūtēs un 50 sekundēs guva trīs punktus, vienu reizi esot precīzai no trīs punktu līnijas. Viņa arī sakrāja divas personīgās piezīmes, izprovocēja vienu pretinieču sodu un sakrāja +/- rādītāju -2.

"Fila" labā 25 punktus guva Šeja Kellija, kamēr viešņu komandā rezultatīvākā ar 14 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Robina Parksa.

"Famila", kura 23 spēlēs svinējusi tikai panākumus, turnīra tabulā atrodas līderpozīcijās, bet Karlīnes Pilāberes pārstāvētā Sanmartīno "Fila" ar 13 uzvarām un 13 zaudējumiem ieņem astoto vietu 14 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Venēcijas "Umana Reyer, finālsērijā ar 3-2 pieveicot Skio "Famila".

Divu Latvijas basketbolistu Aijas Jurjānes un Ilzes Jākobsones pārstāvēto komandu Turcijas čempionāta spēlē trešdien Ankarā pārākas bija Jurjānes pārstāvētās Ankaras "Botaš" basketbolistes.

"Botaš" savā laukumā ar 101:74 (29:26, 23:14, 29:19, 20:15) pieveica Jākobsones pārstāvēto Stambulas "Bešiktaš".

Jurjāne 21 minūtē un 51 sekundē laukumā guva astoņus punktus, realizējot divus no septiņiem divpunktu metieniem un četrus no septiņiem soda metieniem. Viņa izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, vienu reizi kļūdījās, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu deviņi.

Jākobsone Stambulas kluba rindās laukumā bija 26 minūtes un 35 sekundes, gūstot 13 punktus, realizējot vienu no četriem divpunktu un trīs no pieciem tālmetieniem, kā arī abus soda metienus. Viņa izcīnīja arī divas atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, divreiz kļūdījās, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu desmit.

"Botaš" rindās Jelena Dubljeviča izcēlās ar 23 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, bet viešņām, kuru rindās Jākobsone bija otra rezultatīvākā spēlētāja, 16 punktus guva Erika Makola.

"Botaš" ar 15 uzvarām 24 cīņās ieņem piekto vietu, Anetes Šteinbergas pārstāvētā Stambulas "Galatasaray" ar 14 panākumiem 23 spēlēs ir septītā, Elīnas Babkinas pārstāvētā Ankaras "Cankaya Universitesi" ar deviņām uzvarām 24 spēlēs ir astotā, bet "Bešiktaš" ar tādu pašu bilanci ir vienu pozīciju zemāk.

Turcijas čempionātā šosezon piedalās 14 komandas, no kurām četras pārstāv arī Latvijas spēlētājas.

Visbeidzot Paula Strautmane trešdien Spānijas čempionātā vienu reizi bija precīza no soda metiena līnijas, viņas pārstāvētajai Lasevas Duržeļas "Cadi La Seu" komandai piedzīvojot neveiksmi izbraukumā.

"Cadi La Seu" basketbolistes ar 45:55 (6:15, 13:12, 13:13, 13:15) zaudēja Žironas "Spar".

Strautmane laukumā bija 21 minūti un 39 sekundes, kuru laikā guva vienu punktu, realizējot vienu no diviem soda metieniem un metot garām pārējos piecus metienus no spēles. Viņa arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pa reizei pazaudēja un pārtvēra bumbu, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas pretinieču piezīmes, sakrāja +/- rādītāju -5 un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu -1.

Viešņu komandā rezultatīvākā ar 14 gūtajiem punktiem bija Laja Raventosa, bet pretinieču vienībā Kenedija Bērka izcēlās ar 23 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām.

Laseva Duržeļas klubs ar 19 uzvarām 27 spēlēs ieņem ceturto vietu 16 komandu konkurencē.

Strautmane iepriekšējā sezonā pārstāvēja Ungārijas klubu Pēčas "Pecs".