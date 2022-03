Kazakēvičs skaidro, kāpēc izlases rindās notikušas pēkšņas izmaiņas un ko sagaidīt no nākamajiem pretiniekiem

Latvijas vīriešu futbola izlase pašlaik aizvada treniņnometni Maltā un piektdien ir paredzēta pirmā no divām pārbaudes spēlēm, kurā Latvijas futbolisti spēkosies ar Kuveitu.

"Šobrīd esam aizvadījuši vairākus treniņus, lietderīgi pastrādājuši un gatavojamies spēlēm, kurās arī turpinām gatavoties jūniju paredzētājām Nāciju līgas spēlēm. Ļoti būtiski šīs nometnes ietvaros pastrādāt pie tiem spēles momentiem, kuri ir svarīgākie, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu Nāciju līgā. Mēģināsim šajā spēlēs uzlabot šos momentus, lai varētu pielietot pret dažāda stila komandām," teica Kazakevičs.

Neskatoties uz to, ka vairāki spēlētāji valstsvienībai šoreiz nevar pievienoties, galvenais treneris uzskata, ka tā ir iespēja citiem futbolistiem parādīt sevi izlases kontekstā.

"No vienas puses ir daudzi spēlētāji, precīzāk deviņi, kuri iepriekš regulāri tika izsaukti uz nometni, bet šoreiz nav pieejami, tāpēc ir vairāki jaunpienācēji vai spēlētāji, kuriem nebija tik liels spēles laiks iepriekš un ir iespēja sevi pierādīt un izcīnīt savas spēles minūtes," pauda treneris. "Skaidrs par Danielu Ontužānu bija jau preses konferences dienā, kad saņēma pozitīvu Covid-19 testu, līdz ar to viņš izkrita no aprites. Mārcis Ošs ieradās uz nometni, jo pirms nometnes bija reālistiskas cerības, ka viņš varēs gatavoties spēlēm. Veicot padziļinātas pārbaudes viņam diemžēl ir savainojums, kas liegs spēlēt tuvākas trīs, četras nedēļas."

Īsi pirms treniņnometnes sākuma tapa zināms, ka Latvijas izlasei nevarēs palīdzēt arī Mārtiņš Ķigurs un Krišs Kārkliņš, taču valstsvienībai pievienojās divi citi futbolisti - Iļja Korotkovs un Vladislavs Fjodorovs.

"Mums nācās šķirties no vēl diviem spēlētājiem, kuri nevarēs piedalīties tuvākajās spēlēs un nometnē. Tie ir Mārtiņš Ķigurs un Krišs Kārkliņš. Arī saistībā ar pozitīviem Covid-19 testiem viņi nevarēja palikt ar komandu un neuzsāka treniņnometni," atklāja Kazakevičs. "Papildus pievienojās Iļja Korotkovs un Vladislavs Fjodorovs. Viņi pilnvērtīgi strādā visu nometni ar mums un gatavojās spēlēm."

Jau ziņots, ka pirms nedēļas Latvijas Futbola federācija (LFF) paziņoja, ka pagarinās līgumu ar Kazakeviču līdz 2024.gada beigām, un, kā pats galvenais treneris uzskata, šis lēmums sniedz tikai papildu motivāciju darbā ar izlasi.

"Pārrunas bija sāktas jau pāris mēnešus atpakaļ, un pirms pirmās nometnes šogad vajadzēja vienoties par līguma pagarināšanu. Atalgojuma ziņā šobrīd esam palikuši pie tādas pašas sistēmas," teica Kazakevičs. "Pats esmu apmierināts, ka izdevās iespēja vienoties par tālāku darbu ar izlasi un skaidrs, kas tas man dod tikai lielāku motivāciju attiecībā uz rezultātu sasniegšanu Nāciju līgā."

Tāpat Kazakevičs izcēla, ka Kuveitas futbola izlases spēles jau ir pētītas un Latvijas valstsvienības futbolisti arī ir iepazīstināti ar pretinieci. "Protams, ka ir pētīta, arī spēlētājiem ir iedota informācija. Spēka samēra ziņā grūti Kuveitas izlasi ar kaut ko salīdzināt, bet tā ir komanda ar daudziem tehniskajiem izpildītājiem, ātrā komanda, kurai patīk spēlēt daudz ar bumbu, un tās ir viņu stiprās puses. Ir vairākas iestrādnes, ko gribam pārbaudīt tieši pret tādu izlasi," nākamos pretiniekus raksturoja treneris.

Tikmēr valstsvienības spēlētājs Eduards Emsis norādīja, ka abās pārbaudes spēlēs cer parādīt kvalitatīvu futbolu un iegūt pārliecību nākamajām spēlēm. "Prieks atgriezties izlasē. Gribās parādīt pārliecinošu un kvalitatīvu futbolu šajās divās spēles. Mērķis ir iegūt pārliecību pirms Nāciju līgas," teica futbolists.

Emsis šo sezonu sāks Somijas augstākās līgas komandā "Lahti", pametot Armēnijas augstākās līgas komandu Erevānas "Noah", kur spēlēja divas iepriekšējās sezonas.

"Bija vēlme kaut ko pamainīt, biju nokļuvis komforta zonā un Somija ir laba vieta, kur sevi parādīt un tas bija galvenais iemesls. Bija arī citi varianti, varbūt kaut kur dienvidos, bet šis beigās bija labākais variants," savu lēmumu paskaidroja Emsis. "Uz Latviju uzreiz negribēju atgriezties, jo tā būtu vēl lielāka komforta zona, un es joprojām meklēju izaicinājumus ārpus Latvijas, kur varētu sevi pierādīt."

Latvijas valstsvienība jau 21. martā devās uz Maltu, kur aizvadīs kopā sešus treniņus, bet pēc tam cīnīsies divās pārbaudes spēlēs. 25.martā Latvijas futbolisti spēkosies ar Kuveitu, bet 29.martā stāsies pretī Azerbaidžānai.

Latvijas izlases sastāvs treniņnometnē:

Vārtsargi: Pāvels Šteinbors ("Jagiellonia: , Polija), Roberts Ozols ("Riga"), Rihards Matrevics ("Valmiera");

Aizsargi: Antonijs Černomordijs ("Riga"), Vladislavs Sorokins, Vladislavs Fjodorovs, Kaspars Dubra (visi RFS), Igors Tarasovs ("Ethnikos", Kipra), Roberts Savaļnieks ("Liepāja"), Emīls Birka, Daniels Balodis (abi "Valmiera"), Iļja Korotkovs ("Auda");

Pussargi: Eduards Emsis ("Lahti", Somija), Andrejs Cigaņiks ("FC DAC 1904", Slovākija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Vladimirs Kamešs ("Riga"), Renārs Varslavāns (RFS), Aleksejs Saveļjevs ("Auda"), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Jānis Ikaunieks ("KuPs", Somija);

Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis ("Rakow", Polija), Raimonds Krollis ("Valmiera").