Ar Rīgas ostā ražotām kamanām izcīna olimpiskās medaļas

Uzņēmums "Prestol" specializējas augstas veiktspējas kompozītmateriālu izstrādē un to izmantošanā laivu, SUP dēļu, kā arī lidmašīnu detaļu ražošanā. "Prestol" tehnoloģisko ekspertīzi un kompetenci kompozītmateriālu jomā jau 6 gadus novērtē arī Latvijas bobsleja pionieri un bobu būves eksperti. Šīs sadarbības ietvaros kopīgiem spēkiem bobsleja kamanas tiek ražotas gan Latvijas sportistiem, gan arī ASV, Kanādas, Japānas, Korejas, Šveices un citu valstu bobslejistiem.

Piemēram, 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs 13 no 20 komandām tresē devās bobsleja kamanās, kas projektētas un ražotas Latvijā, bet šo kamanu korpusi tapuši uzņēmumā Prestol. ASV sieviešu bobsleja divnieka ekipāža ar šim kamanām izcīnīja olimpisko bronzas medaļu.

“Aerodinamikas principi bobsleja trasē atšķiras no tiem, ar kuriem jārēķinās, piemēram, aviācijas jomā. Bobam trasē ir jāabsorbē ievērojams spēku daudzums – gaisa spiediens, vibrācija, kā arī gravitācijas spēks. Ņemot vērā šo dažādo slodžu apjomu, mums ir jāmeklē vidusceļš starp materiāla elastību, cietību un svaru. Darbs pie bobsleja kamanu projekta īstenošanas paredz augstu precizitāti un rūpīgu izpildi. Viena boba izstrādes laiks var aizņemt no viena līdz pusotram gadam”, darba specifiku olimpisko kamanu izstrādē komentē uzņēmuma īpašnieks Oto Dzenis.

Lai gan Tokijas olimpiskās spēles ir tikko kā noslēgušās, jau šobrīd uzņēmumā norisinās darbs pie jauniem bobsleja projektiem. Projektēšanas darbi norisinās ciešā sadarbībā ar uzņēmumu Bobsleja tehniskais centrs, vecmeistara Jāņa Skrastiņa vadībā.

“Šis darbs ir laikietilpīgs un prasa augstu precizitāti. Arī tad, kad ir pabeigts darbs pie prototipa izstrādes, vēl ir nepieciešami pāris mēneši, lai izgatavotu trasei piemērotu bobu. Lai gan bobsleja kamanas tiek izgatavotas pēc noteiktiem standartiem un starptautiskām vadlīnijām, tas nenozīmē, ka precīzs inženiertehniskais izpildījums vien garantēs panākumus. Panākumu atslēga slēpjas praktiskajā pieredzē, tieši tāpēc mūsu bobsleja tradīcijas, zināšanas un izpratne par šo sportu, Latviju ierindo šī sporta veida lielvalstu sarakstā”, uzsver uzņēmuma Bobsleja tehniskais centrs vadītājs J. Skrastiņš.

Raksts tapis sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.