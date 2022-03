"Riga" un RFS ar uzvaru sāk Latvijas futbola čempionātu

"Riga" uzvarēja mājās ar 2:1 (1:1).

Jau pirmajā minūtē vārtus viesu labā guva Alvis Jaunzems. Tomēr trīs minūtes vēlāk rezultāts tika izlīdzināts, to paveicot ukraiņu viesspēlētājam Oleksandram Fiļipovam - 1:1.

Uzvarētājs tika izšķirts 86.minūtē, kad vārtus mājinieku labā guva Ngonda Muzinga - 2:1.

"Riga" pēc trim čempiontituliem pēc kārtas iepriekšējā sezonā palika uzreiz aiz pirmā trijnieka, kamēr "Valmiera" līdz pēdējai kārtai cīnījās par titulu un beigās guva otro vietu. Abas komandas var uzskatīt par medaļu pretendentēm arī 2022.gada sezonā.

Joprojām ambiciozo "Riga" komandu šajā sezonā vadīs slavenākais treneris, kurš jebkad strādājis Latvijā, - vācietis Torstens Finks.

Rīgas klubs uzbrukuma priekšu stiprinājis ar ukraini Oleksandru Fiļipovu, kurš tiek īrēts no Beļģijas augstākās līgas kluba "St.Truiden", un bulgāru Georgi Minčevu. Pussargu pozīcijās pievienojušies tādi futbolisti kā ukrainis Vladlens Jurčenko, baltkrievs Jurijs Kendišs, ganietis Žozelfo Bārnss, grieķis Tans Pecs, bet aizsardzības līnija papildināta ar bijušo "Metta" futbolistu Babu Musā, Īrijas čempionātā pieredzi guvušo Raivi Andri Jurkovski un austrieti Kristofu Marčinko.

Vairāki iepriekšējās sezonas futbolisti karjeras turpina citās Latvijas komandās - aizsargs Vladislavs Fjodorovs pārgājis uz principiālo pretinieci RFS, pussargs Aleksejs Saveļjevs spēlēs "Auda" rindās, bet uzbrucējs Junusa Muritala atgriezies "Metta" komandā. No iepriekšējo sezonu futbolistiem "Riga" sastāvā vairs nebūs Felipes Brizolas, Nedeļko Piščeviča, Marko Džurišiča un Žana Batista Leo.

Arī "Valmierā" notikusi trenera maiņa, kas gan atšķirībā no Rīgas kluba, bija mazliet negaidīta. Vidzemē veiksmīgi strādājušā Tamaza Pertija vietā komandu vadīs viņam iepriekšējā sezonā asistējušais Jurģis Kalns.

Valmieras klubs būtiskas izmaiņas sastāvā nav veicis, vienīgi atvadījies no centra aizsargiem Lukas Gadrani un Viktora Aleksandrova, kā arī uzbrucēja Ibrahima Sova, kurš karjeru turpinās Tukuma komandā. Sovs pērn, lai gan izniekoja daudz iespēju, guva 12 vārtus - tikpat, cik vidzemnieku uzbrukuma līderis un latviešu rezultatīvākais futbolists virslīgā Raimonds Krollis.

Dienas otrajā mačā RFS viesos ar 3:2 (1:1) pārspēja Jūrmalas "Spartaku".

Lai arī RFS bija teritoriāls pārsvars, bīstamu momentu pie mājinieku vārtiem praktiski nebija.

37.minūtē RFS vadībā izvirzīja Kevins Frīzenbihlers, kurš realizēja paša nopelnīto 11 metru soda sitienu. Viņš apmānīja vārtsargu Dāvi Veisbuku, izprovocējot viņu doties uz pretējo vārtu stūri, bet pats ar nespēcīgu, bet precīzu sitienu raidīja bumbu vārtu labajā stūrī - 1:0.

Pēc sānu auta izspēles bumbu no soda laukuma viesi izsita, taču tieši uz kājas Oļegam Laizānam, kurš no soda laukuma līnijas bumbu no gaisa bez apstādināšanas raidīja vārtu labajā stūrī - 1:1.

56.minūtē pretuzbrukumā Artūrs Ostapenko pat izvirzīja "Spartaku" vadībā, pretuzbrukumā raidot bumbu vārtu tālajā - kreisajā stūrī. Tomēr vēl pēc piecām minūtēm izlīdzinājumu RFS panāca Žiga Lipuščeks - 2:2

89.minūtē uzvaru pret savu bijušo klubu izrāva Elvis Stuglis, kurš sešas minūtes iepriekš bija devies laukumā uz maiņu un raidīja vārtos bumbu pēc Sedrika Kuadio centrējuma uz vārtu tālo stabu - 3:2.

RFS pēc vairāku gadu pakaļdzīšanās "Riga" komandai 2021.gadā uzvarēja kā virslīgā, tā arī Latvijas kausa izcīņā. Divkārtējā Latvijas čempiona "Spartaka" futbolisti ieņēma piekto vietu.

RFS turpinās trenēt Viktors Morozs, bet "Spartakam" šajā amatā joprojām ir polis Pšemišlavs Lagožnijs.

RFS pirms sezonas stiprinājusi aizsardzību ar Kasparu Dubru, Vitāliju Maksimenko un Vladislavu Fjodorovu. Maksimenko gan šobrīd dziedē savainojumu, tāpat kādu laiku nav spēlējis produktīvais pussargs Artūrs Zjuzins. Čempioni sastāvu papildinājuši ar četros gados jauniem futbolistiem - pussargiem Karoli Uzēlu no Lietuvas un Vladislavu Galkinu no Krievijas, kā arī uzbrucējiem Aleksandru Šestjuku no Baltkrievijas un Ismaelu Diamondē no Kotdivuāras.

Toties citās komandās karjeras turpina vairāki citi RFS atslēgas spēlētāji. Roberts Savaļnieks, Leonels Strumija un Lukass Villela tagad spēlēs "Liepājā", bet pērnā gada virslīgas labākais spēlētājs Tomašs Šimkovičs atgriezies dzimtenē Austrijā.

"Spartaka" pieteikumā ir 2021.gada virslīgas labākais vārtu guvējs Leonels Vambā, taču oficiālās pārbaudes spēlēs viņš nav manīts jūrmalnieku sastāvā. Toties ir Ganas pussargs Kvadvo Asamoā, komandā atgriezies horvātu pussargs Tins Vukmaničs un aizsargs Mārcis Ošs, tāpat pieteikumā ir pieredzējušais Oļegs Laizāns. Pieteikumā ir arī virkne daudz Latvijas jauno futbolistu.

Jau ziņots, ka 2022.gada sezonas pirmajā spēlē piektdien "Liepāja" mājās ar 3:1 uzvarēja augstākās līgas debitanti Salaspils "Super Nova" komandu.

Svētdien notiks "Daugavpils" un "Tukums 2000"/"Telms", kā arī "Metta" un "Auda" cīņas.

2022. gada virslīgā spēlēs desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgas aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11. marta līdz 13. novembrim.