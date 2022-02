Strautiņam 16 punkti un Koham seši punkti zaudējumos A sērijas spēlēs

Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" viesos ar 75:89 (14:23, 17:17, 16:19, 28:30) piekāpās Brindizi "Happy Casa".

Strautiņš spēlēja 25 minūtes, grozā raidot vienu no trijiem divpunktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena pārtverta bumba, viena personiskā piezīme, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, efektivitātes koeficients 14 un +/- rādītājs nulle.

Rezultatīvāks par viņu viesu vienībā bija vien Braients Kraufords ar 20 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr mājiniekiem 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Neitans Eidriens.

Koha pārstāvētā Kremonas "Vanoli" viesos ar 87:93 (30:19, 17:30, 14:21, 26:23) atzina Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītās Pezāro "Carpegna Prosciutto" vienības pārākumu.

Kohs laukumā pavadīja 16 minūtes, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienīgo soda metienu. Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, efektivitātes koeficients deviņi un komandā labākais, bet spēlē otrs labākais +/- rādītājs +13.

Viesiem rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Džuzepe Poeta, bet uzvarētāju rindās 19 punktus guva Dorons Lembs.

Vēl viena spēle ar Andreja Gražuļa pārstāvētās Triestes "Allianz" līdzdalību Covid-19 ierobežojumu dēļ tika pārcelta uz vēlāku laiku. "Allianz" mājās bija jātiekas ar Sasāri "Banco di Sardegna".

"Allianz" ar desmit uzvarām 17 spēlēs turnīra tabulā ieņem ceturto vietu, "UnaHotels" ar astoņiem panākumiem 17 mačos ir 11.vietā, "Carpegna Prosciutto" vienība tikusi pie septiņām uzvarām 18 cīņās, kas dod 13.vietu 16 komandu konkurencē, bet "Vanoli" 18 aizvadītās spēlēs tikusi pie pieciem panākumiem un turnīra tabulā ierindojas 15.pozīcijā.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".