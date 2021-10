Vītolai iespaidīgs "double double" Eirokausa uzvarā; Laksai 17 punkti Eirolīgas zaudējumā

Grieķijas vienība savā laukumā ar rezultātu 82:66 (17:15, 28:18, 19:18, 18:15) apspēlēja Serbijas klubu Belgradas "Crvena zvezda".

Vītola spēlēja 32 minūtes un 41 sekundi, grozā raidot sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un četrus no sešiem "sodiņiem". Bez 15 atlēkušajām bumbām viņa atzīmējās arī ar diviem bloķētiem metieniem, četrām kļūdām divām piezīmēm un 27 efektivitātes koeficienta punktiem.

Vītola bija mača rezultatīvākā un produktīvākā spēlētāja.

E apakšgrupā pa divām uzvarām ir "Olympiakos" un Orenburgas "Nadežda" komandām, bet abās cīņās zaudējušas Bidgoščas "Artego" un "Crvena zvezda" vienības.

Pamatturnīrā piedalās 48 komandas, kas sadalītas 12 apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas divas labākās komandas un vēl astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

FIBA Eirokauss ir otrā līmeņa turnīrs aiz FIBA Eirolīgas.

Tikmēr Kitija Laksa guva 17 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas trešajā mačā, taču ar to nepietika, lai viņas pārstāvētā Skio "Famila" svinētu uzvaru.

Latvijas sieviešu basketbola izlases bijušā galvenā trenera Georga Dikeulaka vadītais Itālijas klubs viesos ar rezultātu 58:67 (21:21, 15:15, 12:20, 10:11) zaudēja Ungārijas vienībai "Sopron".

Laksa ceturtdien uz dēļiem pavadīja 34 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no pieciem divpunktu metieniem un piecus no desmit tālmetieniem. Viņas kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, negatīvs +/- rādītājs (-7) un 13 efektivitātes koeficienta punkti.

Laksa bija rezultatīvākā viešņu rindās, bet pretiniecēm 25 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Bernadete Hatāra.

Jau ziņots, ka trešdien šīs grupas mačā Anete Šteinberga ar 13 punktiem palīdzēja Stambulas "Galatasaray" mājās ar 71:60 pārspēt Latvijas sieviešu izlases galvenā trenera Gundara Vētras vadīto Gdiņas "Arka''.

"Galatasaray" un "Famila" ar vienu uzvaru trīs spēlēs B grupā ir starp piekto un septīto vietu.

Eirolīgā 16 komandas sadalītas divās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".