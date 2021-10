Strautiņam un Mejerim produktīvs sniegums Eiropas kausa mačos; LU sīvā cīņā piekāpjas Tallinas "Kalev/Cramo"

Krievijas klubs viesos ar rezultātu 69:83 (13:23, 20:20, 9:26, 27:14) atzina Lisabonas "Benfica" pārākumu.

Mejeris spēlēja 30 minūtes un 28 sekundes, grozā krita četri no sešiem viņa divpunktu metieniem, bet abi tālmetieni nebija precīzi. Grozā viņš iemeta sešus no astoņiem soda metieniem. Mejeris arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva trīs kļūdas, kā arī pārtvēra vienu bumbu un vienu reizi pārkāpa noteikumus, viņa +/- rādītājs bija -6 un viņa efektivitātes koeficients (11) bija ceturtais labākais komandā.

14 punktus spēlē iekrāja arī Nikolajs Žmako, bet 12 punkti Marsela Ponitkas kontā.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Treviss Manings.

Vēl C apakšgrupā spēlē Hertogenbosas "Heroes" un Čehijas "Opava" komandas.

Nākamā "Parma" spēle paredzēta 27.oktobrī pret "Heroes". Pirms nedēļas "Parma" ar 106:84 (27:22, 29:25, 27:18, 23:19) uzvarēja "Opava".

Savukārt Artūrs Strautiņš trešdien guva 18 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrajā spēlē, taču ar to nepietika, lai viņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" svinētu uzvaru.

Itālijas klubs viesos ar rezultātu 84:91 (18:23, 21:16, 23:22, 22:30) zaudēja Saratovas "Avtodor".

Strautiņš trešdien spēlēja 24 minūtes un 17 sekundes, grozā raidot trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņš bez astoņām atlēkušajām bumbām arī pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-10) un 20 efektivitātes koeficienta punktus.

Strautiņš bija rezultatīvākais un produktīvākais uzvarētāju rindās, bet Krievijas vienībai pa 21 punktam guva Žeļko Šakičs un Kenijs Čerijs, kuram bija arī astoņas rezultatīvas piespēles.

D grupā divas uzvaras divās spēlēs ir "Avtodor" vienībai, vienu panākumu divās cīņās guvusi "UnaHotels", bet pa zaudējumam vienīgajos mačos ir Ganneras "Hapoel Gilboa Galil" un Saragosas "Casademont".

FIBA Eiropas kausā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Pēc viena apļa turnīra otro posmu sasniegs katras grupas divas labākās komandas.

FIBA Eiropas kauss ir ceturtā līmeņa turnīrs Vecajā kontinentā.

Savukārt Kaspara Bērziņa pārstāvētā Panevēžas "Lietkabelis" pirmajā ULEB Eirokausa mačā izcīnīja uzvaru.

Panevēžas vienība ar rezultātu 70:59 (19:14, 17:18, 14:17, 20:10) pārspēja Vroclavas "Slask".

Latvijas spēlētājs laukumā bija piecas minūtes un 22 sekundes, kuru laikā izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva vienu kļūdu un izpelnījās četras personīgās piezīmes.

Lietuvas komandā rezultatīvākais ar 12 gūtajiem punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Panajotis Kalaidzakis, bet 11 punktus pievienoja Ģedimins Oreliks.

Mājinieku komandā ar 19 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Kirils Lengvins.

Vakar Rodions Kurucs palika uz rezervistu soliņa Belgradas "Partizan" uzvarā ar rezultātu 106:97 pār Hamburgas "Towers" vienību. Savukārt Artūrs Žagars, Krišs Helmanis (abi Badalonas "Juventut") un Freds Bagatskis ("Valencia") netika iekļauti komandu sastāvos aizvadītajās Eirokausa spēlēs.

Eirokausā piedalās 20 komandas, kuras sadalītas divās grupās, kurās komandas aizvadīs divas spēles ar katru vienību. Pēc 18 aizvadītām spēlēm astoņas labākās komandas no katras grupas kvalificēsies izslēgšanas turnīram.

Pagājušajā sezonā čempiontitulu izcīnīja Monako vienība, divās spēlēs pārspējot Kazaņas "Unics" komandu.

Tikmēr "Latvijas Universitātes" komanda piedzīvoja pirmo zaudējumu "Pafbet" Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) jaunajā sezonā.

LU savā sezonas ceturtajā spēlē viesos ar rezultātu 67:69 (22:21, 13:20, 13:13, 19:15) piekāpās Roberta Štelmahera vadītajai Tallinas "Kalev"/"Cramo".

Pēdējās minūtēs komandas šķīra divi punkti, taču studentiem neizdevās savus uzbrukumus noslēgt ar gūtiem punktiem, kas ļautu iegūt vadību vai neizšķirtu.

Ar 18 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām LU rindās atzīmējās Dāvids Vīksne, bet 13 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Albertam Putānam.

Uzvarētājiem 21 punktu guva Sailess Melsons, bet 14 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Rauno Nurgers. Mārcis Vītols guva sešus punktus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, bet Ojāra Siliņa nebija mājinieku pieteikumā.

LIBL turnīra tabulas augšgalā ar trīs uzvarām trīs spēlēs ir Tallinas "TalTech" un "Ventspils" komandas.

Pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.

LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech" un Hābnēmes "Viimsi".

Tikmēr Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) spēlē Vidzemes Olimpiskajā centrā, Valmierā, tikās divas Latvijas komandas, uzvaru izcīnot "Liepājai".

Liepājnieki izcīnīja uzvaru pār "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ar rezultātu 82:69 (21:12, 20:16, 19:20, 22:12).

Liepājnieku rindās ar 18 gūtajiem punktiem un piecām izprovocētām piezīmēm izcēlās Verners Kohs. Savukārt komandas kapteinis Roberts Krastiņš guva 16 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Roberts Bērziņš pievienoja 14 punktus un piecas atlēkušās bumbas.

Mājinieku labā Čārlzs Kārters guva 15 punktus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, bet Ervīns Jonāts sakrāja "double-double", gūstot 13 punktus un izcīnot desmit atlēkušās bumbas.

Dienas pirmajā spēlē "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" piekāpās Polijas komandai Vloclavekas "Anwil" ar rezultātu 63:81 (11:19, 22:24, 11:22, 19:16).

Tartu vienībā labākais ar 18 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis latviešu basketbolists Edmunds Elksnis, bet "Anwil" rindās ar 23 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Viljams Bigbijs, sakrājot "double-double".

Otrdien sabraukuma pirmajās spēlēs liepājnieki ar 53:61 zaudēja Tartu komandai, bet valmierieši ar 69:85 atzina "Anwil" pārākumu.

ENBL pirmajā sezonā startēs astoņas komandas no Latvijas, Polijas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas.

Latviju pārstāvēs iepriekšējā sezonā vietējā čempionātā ceturto un piekto vietu ieņēmušās Liepājas un Valmieras komandas. Tāpat turnīrā spēlēs Čehijas ceturtās vietas īpašniece "Brno", Polijā 13.pozīciju ieņēmuši Vloclavekas "Anwil", Lietuvas septītais spēcīgākais klubs "Šiauliai", Baltkrievijas vicečempione Mogiļevas "Borisfen", Igaunijas sestā komanda "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un Vienotajā līgā 11.vietu guvusī Krasnojarskas "Jeņisej".

ENBL mērķis ir nākamgad pulcēt jau 16 komandas kas būtu sadalītas Baltijas jūras un Ziemeļjūras divīzijas, pievienojot klubus no Ziemeļvalstīm un Beniluksa valstīm.

ENBL rīkotāji iepriekš dibinājuši Eiropas Sieviešu basketbola līgu (EWBL), kas sevi pierādījis kā klubiem saistošs starptautisks turnīrs.