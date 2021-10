Ostapenko piekāpjas Indianvelsas WTA "1000" sērijas turnīra pusfinālā

Pusfinālā Ostapenko ar rezultātu 6-3, 3-6 un 5-7 piekāpās Baltkrievijas tenisistei Viktorijai Azarenkai.

Ostapenko WTA rangā ieņem 29.vietu un šajā turnīrā izsēta ar 24.numuru, bet viņas pretiniece ir 32.pozīcijā un Indianvelsā saņēmusi 27.numuru.

Pusfināla sasniegšana Ostapenko deva 390 WTA ranga punktus.

Pateicoties sniegumam Indianvelsas vienspēļu un dubultspēļu sacensībās, Ostapenko karjerā izcīnīto naudas balvu vērtība pārsniegusi desmit miljonus ASV dolāru.

Ostapenko iepriekš ar Azarenku tikās 2019.gada "French Open" pirmajā kārtā, kurā cieta zaudējumu ar 4-6, 6-7 (4:7).

Ostapenko pirmajā kārtā nespēlēja, otrajā ar rezultātu 6-3, 6-0 uzvarēja taivānieti Suveju Sje (WTA 96.), trešajā ar 6-3, 2-6, 6-3 pieveica Kazahstānas sportisti Jūliju Putincevu (WTA 43.), astotdaļfinālā ar 6-4, 6-3 pārspēja planētas ceturto raketi Igu Švjonteku no Polijas, bet ceturtdaļfinālā ar 6-4, 4-6, 6-3 guva virsroku pār amerikānieti Šelbiju Rodžersu (WTA 44.).

Arī Azarenka no pirmās kārtas bija brīva, otrajā viņa ar 7-5, 3-0 bija vadībā pret polieti Magdu Lineti (WTA 54.), pretiniecei izstājoties, trešajā ar 7-5, 6-4 uzvarēja turnīra septīto raketi Petru Kvitovu no Čehijas (WTA 11.), bet ceturtajā ar 6-3, 6-4 apturēja tautieti Aļaksandru Sasnoviču (WTA 100.), bet ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-2 uzveica turnīra 19.numuru, amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 24.).

Pirms došanās uz Indianvelsu Ostapenko septembra beigās Ostravas "WTA 500" sērijas turnīra otrajā kārtā piekāpās grieķietei Marijai Sakari. Iepriekšējā mēneša vidū viņa otro reizi pēc kārtas iekļuva finālā Luksemburgas "WTA 250" sērijas turnīrā, bet iepriekš medicīnisku iemeslu dēļ izlaida ASV atklāto čempionātu. Šovasar rīdziniece uzvarēja Īstbornas "WTA 500" turnīrā, izcīnot ceturto titulu karjerā. Tāpat jāpiemin Romas "WTA 1000" raudzes turnīrs maijā, kurā Ostapenko aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, tajā trijos setos zaudējot čehietei Karolīnai Plīškovai.

Azarenka šogad aizkļuva līdz Dohas "WTA 500" pusfinālam, taču izstājās no turnīra, ļaujot finālā iekļūt spānietei Garvinjei Mugurusai. Mugurusai viņa piedzīvoja arī savu līdz šim pēdējo zaudējumu, piekāpjoties pretiniecei "US Open" trešajā kārtā. Tāpat ar spānieti viņai bija jātiekas septembra beigās notikušajā Čikāgas turnīra astotdaļfinālā, bet arī toreiz Azarenka pirms mača izstājās no sacensībām.

Ostapenko karjeras laikā uzvarējusi četros WTA vienspēļu turnīros, kamēr viņas pretiniecei ir 20 trofejas. 2012. un 2013.gadā viņa uzvarēja Austrālijas atklātajā čempionātā, tolaik ieņemot arī ranga pirmo vietu.

Arī 2019.gadā Ostapenko bija izsētās spēlētājas lomā. Pirmajā kārtā viņa bija brīva, bet vēlāk aizkļuva līdz trešajai kārtai. Latvijas tenisiste Indianvelsā spēlē ceturto reizi pēc kārtas, iepriekšējās ne reizi nepārvarot trešo kārtu.

Ostapenko šosezon uzvarējusi 33 no 50 spēlēm, kamēr Azarenkai ir 27 panākumi 35 mačos.

Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova apstājās vienspēļu sacensību otrajā kārtā.

2020.gadā turnīrs nenotika, bet 2019.gadā tajā uzvarēja Bjanka Andresku no Kanādas.

Turnīrs Indianvelsā norisinās uz cietā seguma. Sacensības Indianvelsā tiek sauktas arī par sezonas piekto "Grand Slam" turnīru, tam ilgstot pusotru nedēļu.