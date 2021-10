“Es nedrīkstēju teikt nē!” Par attiecībām ar Djego Maradonu, kas sākās, kad viņai bija tikai 16 gadu

Par vienu no pasaules visu laiku izcilākajiem futbolistiem noteikti netrūkst dažādu apkārtējo cilvēku stāstītu leģendu, no kurām liela daļa, iespējams, arī ir patiesas. Viens no šādiem stāstiem satriecis Dienvidameriku un varbūt pat visu pasauli, jo parādījies video, kurā 2000. gadā redzams tolaik 40 gadus vecais Djego Maradona gultā ar tikai 16 gadus veco Maviju Alvaresu, kura tolaik dzīvojusi Kubā.

Šobrīd 37 gadus vecā Mavija Alvaresa sarunā ar argentīniešu televīzijas kanālu “America TeVe” pastāstījusi par savu pieredzi ar leģendāro Djego Maradonu. Skandalozajā video fragmentā redzamā pusaudze tagad apgalvo, ka futbolists viņu barojis ar narkotikām, licis ielikt krūšu implantus, bet pēc tam kopā ar saviem biedriem pārvedis no dzimtās Kubas uz Argentīnu, kur pēc tam turējis vairākus mēnešus ieslēgtu viesnīcas numuriņā.

Skandalozais video sākotnēji parādījās Argentīnas medijā “Infobae”, kas veidoja publikāciju par vienu no Djego Maradonas draugiem, kura vārds uzpeldējis kādā cilvēku tirdzniecības lietā. Tieši šis vīrs esot Maviju iepazīstinājis ar kādreizējo “Napoli” futbolistu.

Kā vēsta “Daily Telegraph”, Maradona tolaik bija devies uz Kubu, lai ārstētos no narkotiku atkarības, bet Maviju Alvaresu saticis viesnīcā. Pēc sievietes stāstītā, viņa tika pārvesta uz kādu dzīvokli Havanā, kur tika iepazīstināta ar narkotikām un ballīšu dzīvi.

Kādā reizē viņa pat tika iepazīstināta ar Kubas līderi Fidelu Kastro, kurš viņai deva īpašu atļauju pamest valsti. 2001. gadā viņa tika aizvesta uz Buenosairesu.

Mavija intervijā neslēpj, ka nožēlo šādu dzīves pieredzi: “Tā bija mana mūža lielākā kļūda. Es biju trūcīga meitene. Viņš bija bagāts svešinieks, kurš izrādīja interesi. Es nedrīkstēju teikt “nē”!"

Mavija apgalvo, ka viņas attiecības ar Maradonu ilgušas aptuveni trīs gadus. Visu šo laiku viņa baidījās kādam par tām stāstīt, jo uztraucās par savas ģimenes drošību.

Tagad Alvaresa ir iesniegusi prokuratūrā sūdzību par cilvēku nolaupīšanu un izmantošanu, balstoties uz to, ka viņa nonākusi svešā valstī bez vecāku atļaujas. Viņas pārstāvis Gastons Marano atklāj, ka viss notikušais liecina par abu valstu iestāžu savstarpēju vienošanos šajā lietā.

Saruna ar Maviju Alvaresu: