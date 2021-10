Sākusies nominantu izvirzīšana "Trīs Zvaigžņu balvai 2021"

Tāpat kā pagājušogad "Trīs Zvaigžņu balvas 2021" uzvarētāji tiks noskaidroti divās kārtās - no 14. līdz 25. oktobrim Latvijas sporta nozares profesionāļi un sporta žurnālisti tiks aicināti izvirzīt savus pretendentus katrā no vienpadsmit nominācijām. Savukārt otrajā kārtā, kas norisināsies no 8. līdz 28. novembrim, notiks tautas balsojums, kura ietvaros ikviens sporta dzīves vērotājs, sporta žurnālisti un sportisti ar savu balsojumu noteiks 2021. gada nomināciju uzvarētājus.

Pērn par gada labākajiem Latvijas sportistiem tika atzīti distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka un bokseris Mairis Briedis. Savukārt balvu par mūža ieguldījumu saņēma šķēpmetēju trenere Valentīna Eiduka.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktors, valsts sekretāres vietnieks Edgars Severs uzsver: ”Šis ir bijis izaicinājumiem un pārdzīvojumiem ražens gads Latvijas sporta sabiedrībai, kas nesis neaizmirstamas un pozitīvas emocijas ikvienam no mums. Un tomēr katrai nozarei tās darba un panākumu izvērtēšanā ir vajadzīga sabiedrības pilnīgāka iesaiste, un tieši tāpēc pagājušajā gadā ieviestais jaunais sporta sasniegumu godināšanas koncepts - "Trīs Zvaigžņu balva" šajā gadā paredz ne tikai sporta sabiedrības profesionāļu iesaisti nominantu vērtēšana, izvirzot savus pretendentus, bet tas kļūst arvien atvērtāks, demokrātiskāks un iesaistošāks, turpinot nodrošināt sabiedrības iesaisti tautas balsojumā un izmantojot citādu pieeju pasākuma žūrijas sastāva izveidei.”

t

Saskaņā ar “Trīs Zvaigžņu balva 2021” nolikumu nominantus (izņemot nominācijas “Gada sporta skolotājs/-a “un “Mūža ieguldījums sportā”) pirmajā kārtā izvirza plašs sporta nozares profesionāļu loks: 94 Latvijā atzītās sporta veidu federācijas (savienības, apvienības un asociācijas); Saeimas Sporta apakškomisija; Izglītības un zinātnes ministrija; Latvijas Sporta federāciju padomes valde; Latvijas Olimpiskās komitejas valde; Latvijas Paralimpiskās komitejas valde; Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valde; Latvijas Pašvaldību savienības Sporta jautājumu apakškomisija; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vadība; Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas valde; Latvijas sporta žurnālisti.

“Trīs Zvaigžņu balva 2021” tiks pasniegta 13 nominācijās - Gada izrāviens sportā; Gada notikums sportā; Gada sporta federācija; Gada sporta pašvaldība; Gada sporta treneris/e; Gada sporta komanda; Gada sporta komanda individuālajos sporta veidos; Gada paralimpiskais sportists/e; Gada sportists/e tehniskajos sporta veidos; Gada sportiste; Gada sportists.

LR Izglītības un zinātnes ministrija izvirza un nosaka nominācijas “Gada sporta skolotājs/-a” uzvarētāju, savukārt nomināciju “Mūža ieguldījums sportā” nosaka ceremonijas Žūrija, un tās ieguvējs tiks publiski paziņots šī gada 6.decembrī pēc Žūrijas sēdes.

LOK prezidents Žoržs Tikmers par balvu izsakās sekojoši: “Pagājušajā gadā mūsu izaicinājums bija izveidot jaunu, demokrātisku un skaidru pieeju gada svinīgā sporta nozares pasākuma norisē ar aktīvu visas sabiedrības iesaisti. Mēs to panācām, tautas balsojumā saņemot vairāk nekā 250 000 balsu. Šogad ejam soli tālāk – izcilības vērtēs izcilības, jo žūrijā uzaicināti dažādu nozaru pārstāvji – viedokļu līderi un personības, kas ar savu piemēru un aktīvo dzīves pozīciju savā nozarē var neatkarīgi un objektīvi izvērtēt arī sasniegto sportā.”

Šogad žūrija sastāv no septiņiem dalībniekiem, to vada Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš, un tās sastāvu veido seši sabiedrībā pazīstami dažādu nozaru pārstāvji: Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa; SIA “Madara Cosmetics” līdzīpašniece un vadītāja Lotte Tīsenkopfa – Iltnere; kardiologs un LU profesors Andrejs Ērglis; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors, profesors Juris Grants; kino, teātra un operas režisors, Dailes teātra mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs; visu laiku rezultatīvākais Latvijas futbola valstsvienības spēlētājs Māris Verpakovskis.

Sporta "Trīs Zvaigžņu balvas 2021" žūrijas uzdevums ir apkopot un apstiprināt balsojuma rezultātus, izvirzīt un apstiprināt nomināciju “Mūža ieguldījumu sportā” un autorizēt IZM sporta skolotāja/-es konkursa rezultātus.

Sporta sabiedrības sasniegumu godināšanas pasākumu “Trīs Zvaigžņu balva 2021” organizē Latvijas Olimpiskā komiteja ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. “Trīs Zvaigžņu balva 2021” partneri ir AS “Latvijas valsts meži”, pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia”, AS “LNK Industries” un degvielas tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs “Circle K Latvia”, kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi”, ”SIA “Visual Media”, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.