Siliņa un Vītola pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" zaudē Vienotās līgas mačā

Tallinas vienība, kuru vada Roberts Štelmahers un Akselis Vairogs, mājas spēlē piekāpās Saratovas "Avtodor" komandai ar rezultātu 93:97 (28:20, 18:27, 20:25, 27:25).

Siliņš spēli sāka starta pieciniekā un laukumā pavadīja 29 minūtes un 25 sekundes. Viņš kopā guva 14 punktus, esot precīzam trīs no sešām reizēm no trīspunktu līnijas, vienu reizi no groza apakšas un trīs reizes no soda līnijas. Siliņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus un nopelnīja vienu personīgo piezīmi.

Savukārt Vītols laukumā atradās deviņas minūtes un 21 sekundi, kuru laikā guva septiņus punktus, esot precīzam vienu reizi no trīspunktu līnijas, vienu reizi no pustālās distances un divas reizes no soda līnijas. Viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, izprovocēja divas pretinieku piezīmes un arī nopelnīja vienu personīgo piezīmi.

Rezultatīvākais Tallinas vienībā bija Džekuāns Lūiss, gūstot 17 punktus, bet viesu rindās labākais bija Kenijs Čerijs ar 28 gūtiem punktiem.

Pirmajā Vienotās līgas spēlē "Kalev" vienība zaudēja Sanktpēterburgas "Zenit" ar rezultātu 60:75. Siliņš šajā spēlē guva sešus punktus, bet Mārcis Vītols nebija iekļauts pieteikumā.

Šosezon pamatturnīrā startē 12 komandas, kas ir par vienu mazāk nekā pagājušajā gadā. Astoņas pārstāv Krieviju, iztrūkstot krīzes skartajai Maskavas apgabala "Himki" komandai, bet pa vienai vienībai ir no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Trešo sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2020./2021. gada līgas sezona beidzās ar Maskavas CSKA vienības uzvaru finālsērijā ar 3-0 pār Kazaņas "Uniks".

Kopš 2011./12. gada sezonas CSKA Vienotajā līgā ne reizi nav zaudējusi čempiones godu.