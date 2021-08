Vai tiešām peldēšanas sacensību glābēja darbs ir tik bezjēdzīgs?

Izdevums “Business Insider” ielūkojās, kāda tad īsti ir šo glābēju ikdiena un vispār, cik grūti ir nonākt viņu pozīcijā. Par to medijam pastāstīja brīvprātīgais glābējs ar pieredzi – Džeimss Meijers, kurš norāda, ka tas ir aplams pieņēmums, jo cilvēki mēdz savainoties.

Džeimss kā glābējs peldēšanas sacensībās (ASV olimpiskajā atlasē) debitēja 2008. gadā, kad tas viņam iepatikās, un ar to turpina nodarboties arī tagad. Parasti starp kvalifikācijas sacensību peldējumiem baseinā dodas arī dažādi amatieri savās sacensībās – tādus peldētājus gan nācies Džeimsam nereti glābt. Šis gads gan bijis izņēmums, jo Covid-19 pandēmijas dēļ baseina devās tikai profesionāli sportistiem, kuriem glābšana vēl ne reizi Meijera karjerā nav bijusi nepieciešama.

Savu darbu glābējs salīdzina ar ugunsdzēsējiem, kuriem ir vienkārši jābūt tuvumā. Ja kāds mūs ierauga, tad var droši zināt, ka kaut kas slikts ir noticis. Savukārt, ja mēs pieļaujam kādu kļūmi, tas drīz vien nonāks sociālajos tīklos.

Strādājot olimpiešu tuvumā, vairums glābēju ir apmācīti, kā palīdzēt ar savainojumiem, kas gūti ārpus baseina. Tā esot lielākā atšķirība no publisko baseinu glābējiem, kuru galvenais uzdevums ir slīkstošu cilvēku glābšana.

Pieredzējušais glābējs atklāj, ka šādās sacensībās glābēji ir brīvprātīgie – neko nesaņem par savu darbu, tomēr tā ir lieliska pieredze, esot blakus pasaules labākajiem atlētiem. Interesanti, ka liela daļa šādu brīvprātīgo paši ir savulaik bijuši gana profesionāli peldētāji.

Džeimss Meijers dalās arī ar kādu nelielu incidentu, kad noticis 2016. gada ASV olimpiskajā atlasē, kad viņš turp devies ar skrejriteni un, pašam nemanot, gandrīz taranējis pasaules visu laiku medaļām bagātāko olimpieti Maiklu Felpsu, kurš pēdējā brīdī vien palēcis malā.

Stāstot par darba ikdienu, Džeimss atklāj, ka viņiem nav atļauts prasīt no sportistiem autogrāfus skatītāju acu priekšā, tomēr aizkulisēs viņi to drīkst brīvi darīt, jo tiek tur, kur citi cilvēki netiek. Par ASV olimpiskās atlases izmēriem liecina fakts, ka pasākumā piedalās aptuveni 700 brīvprātīgo, no kuriem tikai 50 tiek pie iespējas būt par glābējiem. Darba stundas nereti bijušas pat no pussešiem rītā līdz desmitiem vakarā, turklāt brīvprātīgie ne vien nesaņem atalgojumu, bet paši spiesti segt ceļa un dzīvošanas izdevumus. Viņi saņem vien inventāru un tiek paēdināti.