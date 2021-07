Nauris Miezis: "Parādījām, ka esam pārliecināti par saviem spēkiem, un esam labāka komanda"

Jau ziņots, ka Latvijas 3x3 basketbola komanda ar Agni Čavaru, Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani un Edgaru Krūmiņu sastāvā sestdien izcīnīja uzvaru Tokijas olimpisko spēļu turnīra pirmajā spēlē.

Latvija ar rezultātu 21:14 pārspēja Poliju un svinēja vēsturē pirmo panākumu olimpiskajās spēlēs.

Latvijas izlasē septiņus punktus guva Miezis, pa pieciem bija Lasmanim un Čavaram, bet četrus guva Krūmiņš. Polijai vairāk nekā pusi jeb astoņus punktus guva Maikls Hikss.

Poļi mača sākumā divreiz iekrāja divu punktu pārsvaru (3:1 un 5:3), bet atlikušajā laikā spēles gaitu kontrolēja Latvijas 3x3 basketbolistu.

"Nenoliegšu, ka satraukums sākumā bija. Tomēr pirmais mačs olimpiskajās spēlēs," ar smaidu sejā pēc pirmā panākuma Tokijā stāsta Edgars Krūmiņš. "Nebija viegli gūt pirmos punktus, bet pamazām, pamazām iegājām ritmā un tad arī aizgāja mūsu spēle."

Krūmiņš uzsvēra, ka rezultātam spēles laikā ne uz brīdi nav sekots līdzi, galvenais bijis izpildīt trenera dotos norādījumus. Tieši Krūmiņš spēli iesāka diezgan agresīvi, jau pašā ievadā nopelnot divas piezīmes.

"Pretinieki laikam centās spēlēt caur mani, jo nekautrējos teikt, ka esmu švakākais aizsardzības spēlētājs mūsu komandā. Gribēju pierādīt, ka neesmu nemaz tik slikts, bet laikam biju pārāk "uzvilcies"," spēles sākumā nopelnītās piezīmes skaidro Krūmiņš.

Treneris Raimonds Feldmanis norādīja, ka spēles plāns bijis pavisam vienkāršs - uzvarēt. Arī treneris apstiprināja, ka spēles sākumā vīriem bijis neliels satraukums, bet to pašu varēja manīt arī Polijas nometnē.

"Centāmies izmantot mūsu stiprākos ieročus - ātra pāreja no aizsardzības uzbrukumā, kur esam ļoti spēcīgi," dažas no taktikas niansēm atklāj speciālists. "Pieļauju, ka poļi pret mūsu "pick and roll" sadarbību bija plānojuši spēlēt citādāk, tāpat arī pret "bez bumbas blokiem"."

"Iespējams, poļiem bija mazāks satraukums, tāpēc padevās veiksmīgāks sākums. Septiņas minūtes no spēles es vienkārši baudīju. Puiši visu izdarīja ļoti. Protams, neapmierināja spēles sākums un beigas, bet visu no viņiem nevari prasīt," ar basketbolistu sniegumu apmierināts ir Feldmanis.

Spēles galotnē, kad Latvijas izlase bija guvusi savu 20. punktu, uzvaras grozs nenāca tik viegli. Tobrīd jau bija iekrātas sešas piezīmes, tāpēc būtiski bija prātīgi nospēlēt līdz galam.

"Gribējām, lai viņiem nav divi soda metieni vai trīspunktnieks. Puišiem bija "tīras galvas". Viss bija super," uzsver treneris.

Dienu pirms olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas sarunā ar Latvijas medijiem 3x3 basketbolisti norādīja, ka spēļu arēnu nosedz jumts, kas uz laukuma rada visai karstus apstākļus. Liela svelme laukumā bija arī sestdienas rītā, bet šis blakus apstāklis nebija traucēklis.

"Atklāšanas ceremonijā dabūjām saunas efektu un izsvīdām visu. Sākumā, kad vēl bija uztraukums, karstumu varbūt nedaudz varēja just, bet pēc tam jau sāc skriet un koncentrējies spēlei," par apstākļiem laukumā stāsta Latvijas delegācijas karognesējs un komandā par "tēvu" dēvētais Agnis Čavars.

"Man likās, ka būs daudz grūtāk, bet laikam vakardienas atklāšanas ceremonija deva nepieciešamās emocijas, tāpēc šodien laukumā jutāmies kā zivs ūdenī," piebilst Kārlis Pauls Lasmanis. "Bija ļoti viegli spēlēt. Nejutu ne karstumu, ne mitrumu."

Pēc vēsturiskā panākuma Latvijas izlases spēlētāji savas prieka emocijas neslēpa. Ne vienu vien reizi sportā redzēts, ka komanda labāko sniegumu parāda pirmajā mačā, bet vēlāk turnīru grūti nodēvēt par veiksmīgu. Nauris Miezis norādīja, ka šī bija principiāla spēle, tāpēc arī emocijas bija teju neiespējami savaldīt.

"Mums vajadzēja viņiem parādīt, ka iepriekšējās spēles veiksme bija viņu pusē. Parādījām, ka esam pārliecināti par saviem spēkiem, un esam labāka komanda," gandarīts par uzvaru pret Poliju ir Miezis. "Nedomāju, ka spēles sākums bija neveiksmīgs. Iesākām ar labām darbībām gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viss bija labi."

Iepriekš sarunā ar Latvijas medijiem basketbolisti norādīja, ka dalība atklāšanas ceremonijā dos papildu emocionālo lādiņu. Miezis svinīgajā pasākumā jutās kā konfekšu veikalā, lai arī tribīnes bijušas pavisam tukšas.

"Iekšā bija liels emociju sprādziens," piedzīvoto aptuveni pirms 12 stundām atminas Miezis. "Nebija viegli aizmigt, tikai ap diviem aizgāju gulēt."

Ar Beļģiju Latvijas basketbolisti tiksies, kad Latvijā būs plkst.12.40. Lasmanis arī atklāja šīs spēles plānu - jāizcīna uzvara.

3x3 basketbols debitē olimpisko spēļu programmā un latvieši sestdien kļuva par pirmajiem, kuri izcīnījuši uzvaru vīriešu turnīra spēlē.