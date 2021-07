"Bucks" dramatiskā mača galotnē uzvar "Suns" un izlīdzina rezultātu sērijā

"Bucks" mājās ar 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21) uzvarēja Fīniksas "Suns". Sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts ir neizšķirts 2-2.

Kriss Midltons "Bucks" uzvaru sekmēja ar 40 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām, kamēr Jannis Adetokunbo pievienoja 26 punktus, 14 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. "Suns" rindās 42 punkti Devinam Bukeram, 15 punkti un astoņas bumbas zem groziem Dža Krauderam, bet seši punkti, 17 atlēkušās bumbas un piecas piespēles iekrāja Deandrē Eitons.

Kriss Midltons (priekšplānā) "Bucks" uzvaru sekmēja ar 40 punktiem, bet Jannis Adetokunbo pievienoja 26 punktus. (Foto: AP/Scanpix)

Aptuveni sešas minūtes līdz pamatlaika beigām "Bucks" bija iedzinējos ar 90:95. Peta Konautona pieci gūtie punkti un Adetokunbo grozs ātrā uzbrukuma noslēgumā "Bucks" trīs minūtes vēlāk jau izvirzīja vadībā ar 97:95. Rezultāta tablo brīdi vēlāk divreiz vēstīja neizšķirtu, bet uzvaru mājiniekiem kaldināja Midltons.

Basketbolists aptuveni divas minūtes līdz pamatlaika beigām ar divpunktu metienu panāca 99:99, drīz vien viņš vēlreiz bija precīzs no pustālās distances, bet pusminūti līdz mača beigām grozā no Midltona rokas krita tālmetiens. Atlikušajā laikā Midltonam vēl četrus punktus izdevās pievienot no soda metienu līnijas. Viņš spēles pēdējās divās minūtēs kopumā guva 11 punktus.

Sestdien Fīniksā paredzēta finālsērijas piektā spēle.

NBA finālsērija Milvoki pilsētā norisinās pirmo reizi kopš 1974.gada.

"Suns" vēl iepriekš nav izcīnījusi uzvaru NBA finālā, bet "Bucks" lūko izcīnīt pirmo trofeju pēdējo 50 gadu laikā.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.