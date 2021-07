Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītājs Kārlis Lejnieks skaidro pieņemto lēmumu skaidro ar sportista līdera dotībām: “Agnis Čavars ir spēcīgās un aizrautīgās basketbola 3x3 komandas izveidotājs un kapteinis. Lielā mērā pateicoties viņa aizrautībai un ticībai īstenot savu sapni, Latvijas komanda izcīnīja vietu Tokijas Olimpiādē, kurā 3x3 basketbols debitēs kā jauna disciplīna. Šīs olimpiskās spēles būs pavisam jauna pieredze daudziem – sportistiem, atbalsta personālam, arī skatītājiem. Komandas izjūtai, kas dod spēku un iedvesmo, šogad būs liela nozīme, tādēļ mums, Latvijas olimpiskajai saimei, tieši Agnis Čavars – kapteinis ar pieredzi komandas ķīmijā – bija vispiemērotākā kandidatūra visas Komandas Latvija pārstāvēšanai Tokijā.”

Agnis Čavars ir kapteinis Latvijas 3x3 basketbola izlasei, kas pēdējos gados bijusi starp labākajām pasaulē. Pasaules tūrē 2018. gadā 2. vietā, Pasaules tūrē 2019. gadā 3. vietā, bet Pasaules tūrē 2020. gadā – uzvara. Agņa Čavara un viņa komandas mērķis Tokijas Olimpiskajās spēlēs ir cīņa par olimpiskajām medaļām.

Agnis Čavars izvēlēts par karognesēju Tokijas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

“Savā un komandas vārdā varu teikt, ka kļūt par Latvijas karognesēju olimpiskajās spēlēs Tokijā jebkuram sportistam un Latvijas patriotam ir visaugstākais novērtējums, ko jūs man šodien sniedzat. Vēlos pateikt lielu paldies, ka esat pamanījuši mūsu smago darbu un novērtējat arī panākumus. Ir liels gods atrasties starp sportistiem, kuri vairo Latvijai sportot gribētājus un līdzjutējus. Mēs esam piemērs, ka ar smagu darbu, ģimenes atbalstu, draudzību un spītīgu mērķtiecību tu vari sasniegt visu!” tā, saņemot karogu, teica Latvijas Olimpiskās komandas "Tokija 2020" karognesējs Agnis Čavars.

Komandas prezentācijas pasākumā piedalījās arī Valsts prezidents Egils Levits, kurš iedvesmoja Latvijas komandu ar spēka vārdiem: “Jau pēc neilga brīža jūs – Latvijas sportisti – vienotā komandā par spīti visām pasaules veselības un ceļošanas grūtībām dosieties uz Tokiju, lai zem sarkanbaltsarkanajām Latvijas karoga krāsām godam pārstāvētu mūsu valsti pasaules spēcīgāko sportistu sacensībās. Jau šobrīd visa Latvija lepojas ar jūsu sasniegto rezultātu katram savā sporta veidā. Mēs ar lielu interesi, atbalstu un labām domām sekosim līdzi katram startam. Lai jums katram ir ne tikai sportiski sasniegumi, bet arī milzīgs gandarījums par to, ka varat pārbaudīt savus spēkus pasaules mērogā un startēt godam zem savas valsts karoga krāsām.”

Arī Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece vēlēja izdošanos sportistiem: „Sports – tas vienmēr ir bijis stāsts par spēku, prasmi un veselību. Tāpat sports vienmēr ir bijis par izglītību, jo iemāca tādas vērtības kā disciplīna, darbs komandā, cieņa pret konkurentiem, godīga spēle un pašpārliecinātība. Un nekad nevajag par zemu novērtēt sporta spēju radīt dzīvesprieku. Visu šo vērtību summa un augstākais punkts sportā ir tieši olimpiskās spēles un labākie šo vērtību vēstneši ir mūsu olimpiskie sportisti. Kas zina, cik šodienas sākumskolēni pavisam drīz, vērojot sportistu veikumu Tokijā, pēc desmit vai piecpadsmit gadiem teiks, ka tieši kāds no šodienas olimpiskās komandas dalībniekiem ir bijis par iedvesmu tam, lai paši kvalificētos olimpiādei. Un mums atliek tikai cerēt, ka tādu būs daudz.”

Līdz ar Latvijas Olimpiskās komandas "Tokija 2020" prezentācijas pasākumu tiek aizsākta LOK informatīvā un atbalsta komunikācijas kampaņa “KOPĀ STIPRĀKI. Komanda Latvija”, kuras mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Latvijas komandas sportistiem un pārstāvētajiem sporta veidiem, kā arī caur atbalsta sniegšanu olimpiešiem ikvienam sajusties daļai no vienotas "Komandas Latvija". Kampaņu organizē LOK ar "Komanda Latvija" partneru – SIA “Circle K Latvia”, SIA “DHL Latvia”, uzņēmumu grupa “A.C.B” un kompānija “OTCF” (zīmols 4F) – atbalstu un informatīvo partneru – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group” – atbalstu.

LOK prezidents Žoržs Tikmers: “Komanda Latvija ir īpaša. Mūsu sportisti savu sasniegumu ceļā ir ieguldījuši tūkstošiem darba stundu, bet papildu enerģiju vienmēr dod komandas biedru un līdzjutēju atbalsts – cilvēku emocijas ir izšķirošais faktors, kas palīdz saspringtākajos spēles brīžos vai pēdējos distances metros. Tāpēc mēs sakām, ka kopā esam stiprāki. Mūsu Olimpiešiem es novēlu doties ceļā ar pārliecību, ka viņi var paļauties ne tikai uz sevi, bet arī komandas garu un visu Latvijas cilvēku atbalsta spēku.”

Komandas prezentācijas pasākumā tika aizvadīta Latvijas olimpiskās komandas "Tokija 2020" saliedēšanās aktivitāte – Spēka pikniks, proti, kopīga spēcinošu pusdienu pagatavošanu un baudīšana sadarbībā ar LOK Zelta partneri "RIMI Latvija". Tās ietvaros sportisti un treneri tika aicināti uz mazāk sportisku, bet uz sadarbību vērstu veselīgu un spēcinošu pusdienu pagatavošanu jauktu komandu sastāvā. Kopīgi ar "Rimi Gardēžiem" Mārtiņu Sirmo, Lieni Zemīti, Normundu Baranovski, Edgaru Sanderu un Ilmāru Munkevicu tika pagatavota gan tradicionāli latviska spēka uzkoda – griķi ar sieru un meža sēnēm, šķiedrvielām bagāta auzu pārslu šokolādes granola, un atspirdzinošs gāzēts aveņu dzēriens.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un AS “Latvijas Valsts meži”; LOK Zelta partneri – SIA “Rimi Latvija” un AS “LNK Industries”; Komanda Latvija partneri – SIA “Circle K Latvia”, SIA “DHL Latvia”, uzņēmumu grupa “A.C.B” un kompānija “OTCF” (zīmols 4F), kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.