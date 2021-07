Sevastova iekļūst Vimbldonas tenisa turnīra trešajā kārtā

Sevastova (WTA 56.) otrajā kārtā ar 1-6, 6-4, 6-3 pieveica Martu Kostjuku no Ukrainas (WTA 70.).

Pirmais sets pagāja Kostjukas zīmē. Pēc Sevastovas zaudēta pirmā geima, servējot pretiniecei, otrais ilga desmit izspēles, un arī tajā ar pirmo breikbumba uzvarēja ukrainiete, kura trešo geimu vinnēja "sausā".

Arī ceturtajā geimā pārliecinoši uzvarēja Kostjuka, pretiniecei atvēlot tikai vienu uzvarētu izspēli - 4-0.

Vienīgo geimu setā Latvijas tenisiste uzvarēja, servējot pretiniecei, turklāt piektajā geimā to paveica "sausā" - 1-4.

Sestajā geimā Sevastova deva pretiniecei trīs breikbumbas pēc kārtas, visas atspēlējot, taču ceturtā izrādījās liktenīga - 1-5.

Ar otro setbumbu Kostjuka vinnēja setu - 6-1.

Otro setu Sevastova uzsāka krietni labāk, pirmajos divos savas serves geimos pretiniecei breikbumbas nedodot, bet otrajā geimā ilgi neļaujot uzvarēt pretiniecei - 2-1.

Ceturtajā geimā Kostjuka turpināja vairāk kļūdīties servēs un sitienos, ļaujot Sevastovai līdzīgā geimā izvirzīties vadībā jau ar 3-1, pārsvaru nostiprinot ar uzvarētu "sauso" savas serves geimu - 4-1.

Sestajā geimā pēc izgājiena pie tīkla ukrainiete panāca 2-4.

Septītajā geimā, kas izvērtās par garāko mačā, Sevastovu iegāza nestabilā servēšana, pārāk bieži kļūdoties pirmajā servē, bet uz otro ar labiem sitieniem atbildēja Kostjuka. Līdzi turēties Latvijas tenisistei palīdzēja ukrainietes kļūdas sitienos. Geima likteni izšķīra divi Sevastovas izgājieni pie tīkla. Pirmajā reizē viņa geimpunkta izspēlē no labas pozīcijas sita autā, bet otrajā pēc došanās pie tīkla pretinieces saīsinātā sitiena dēļ bija spiesta noskatīties, kā Kostjukas sistā bumbiņa piezemējas laukumā, pārlidojusi pāri Sevastovai - 4-3 Latvijas tenisistes labā. Pretiniece realizēja ceturto breikbumbu.

Astoto geimu Kostjuka vinnēja "sausā", bet devītajā, kas aizritēja līdzīgā cīņā, uzvarēja Sevastova, beidzamajā izspēlē Kostjukai nespējot bumbiņu pēc serves dabūt pāri tīklam. Savukārt desmitajā geimā Sevastova atvēlēja pretiniecei vienu uzvarētu izspēli - 6-4.

Trešo setu ar "sauso" uzvaru servējot sāka Sevastova, Kostjukai neaizsniedzoties līdz labajā stūrī sistajai bumbiņai, bet otrajā geimā Latvijas tenisiste realizēja trešo breikbumbu, ukrainietei raidot bumbiņu tīklā - 2-0. Tūlīt rezultāts kļuva arī 3-0, pēc Sevastovas serves pretiniecei raidot bumbiņu pāri laukumam.

Ceturto geimu Kostjuka uzvarēja "sausā", bet piektajā, servējot Sevastovai, rezultāts pēc viņas sitiena no neērtās puses kļuva 3-2 Latvijas tenisistes labā.

Sesto geimu Sevastova nospēlēja teicami, gan spējot tikt līdz bumbiņai pēc Kostjukas saīsinātā sitiena un atbildēt ar analogu sitienu, gan pēc uzbrukuma kombinācijas raidot bumbiņu labajā laukuma pusē - 4-2.

Septītajā geimā Sevastova pēc 0:30 uzvarēja četrās izspēlēs pēc kārtas, nokļūstot punkta attālumā no iekļūšanas trešajā kārtā - 5-2. Savukārt astotajā pārliecinoši uzvarēja pretiniece, ļaujot Sevastovai uzvarēt tikai vienā izspēlē 5-3 Latvijas tenisistes labā.

Devītajā geimā pirmo izspēli Sevastova uzvarēja pēc pretinieces pieprasīta atkārtojuma, bet pēc tam divreiz kļūdījās pretiniece. Pēc dubultkļūdas vairs bija tikai 40:30, taču Kostjuka vēlreiz sita autā, trešajā kārtā iekļūstot liepājniecei 6-3.

Līdzīgā cīņā, kurā katra no pretiniecēm guva pa 83 punktiem, Sevastova labāk izmantoja breikbumbas, realizējot piecas no septiņām šādām iespējām, kamēr pretiniece uzvarēja piecu no 11 breikbumbu izspēlēm.

Sevastovai bija vairāk dubultkļūdu (četras pret Kostjukas divām), un viņa sekmīgāk spēlēja otro servju gadījumos, punktos pārvēršot 53% izspēļu pret pretinieces 39%.

Ukrainietei bija vairāk kombināciju ar punktu dodošiem sitieniem (23 pret 18 Sevastovai) un mazāk nepiespiesto kļūdu (29 pret 31).

Sevastova Kostjuku ar 6-1, 6-7 (6:8), 6-4 pagājušajā nedēļā jau bija uzvarējusi Īstbornas turnīra pirmajā kārtā.

Liepājniece trešdien savā pirmajā spēlē ar 6-4, 6-1 uzvarēja Zarinu Dijasu no Kazahstānas (WTA 101.), bet Kostjuka ar 6-3, 6-4 pārsteidza nīderlandieti Kiki Bertensu (WTA 21.), kura bija izsēta ar 17.numuru.

Sevastovas spēle no otrdienas tika pārcelta dienu vēlāk lietus dēļ.

Karjeras laikā abas tenisistes savā starpā bija aizvadījušas trīs spēles. Zīmīgi, ka visi mači notikuši pagājušajā gadā vai šogad. Vēl pirms pagājušās nedēļas spēles abas tenisistes iepriekš šosezon tikās Madrides "WTA 1000" kvalifikācijas otrajā jeb izšķirošajā kārtā, kurā ar 6-1, 7-5 uzvarēja Sevastova.

Pērn Kostjuka liepājnieci uzvarēja "US Open" otrajā kārtā.

Sevastova sezonu uz zāles seguma sāka gana veiksmīgi - liepājniece Īstbornā pēc kvalifikācijas pārvarēšanas sasniedza ceturtdaļfinālu, kur pēc uzvaras ar 6-2 pirmajā setā divos taibreikos piekāpās citai Kazahstānas sportistei Jeļenai Ribakinai. Kostjuka šosezon reizi spēlējusi "WTA 250" un "WTA 500" turnīru pusfinālos, abās spēlēs piedzīvojot zaudējumu. Viņai šosezon izdevās sasniegt Francijas atklātā čempionāta ceturto kārtu, kur zaudēts pērnā gada čempionei Igai Švjontekai no Polijas.

Sevastovai šosezon ir 21 uzvara un 13 zaudējumi, bet viņas pretiniece uzvarējusi 19 no 30 spēlēm.

Latvijas tenisiste karjeras laikā virs galvas cēlusi četrus WTA vienspēļu titulus, bet Kostjuka aizvien lūko tikt pie savas pirmās trofejas.

Ceturtdien spēli aizvadīs arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 34.), kura otrajā kārtā tiksies ar Darju Kasatkinu no Krievijas, kura WTA rangā atrodas pozīciju zemāk.

Sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs - Vimbldonas meistarsacīkstes - norisināsies līdz 11.jūlijam. Pērn Covid-19 pandēmijas dēļ čempionāts tika atcelts.

2019.gadā uzvaru Vimbldonā dāmu konkurencē svinēja rumāniete Simona Halepa, kura šogad savu titulu neaizstāv, bet starp vīriem pārākais bija serbs Novaks Džokovičs.