Dānija pretuzbrukumos pārsteidz Velsu un iekļūst EČ finālturnīra ceturtdaļfinālā

Dānijas izlase Amsterdamā astotdaļfinālā ar 4:0 (1:0) uzvarēja Velsu.

Divus vārtus uzvarētāju labā guva Kaspers Dolbergs, bet pa reizei izcēlās arī Joakims Mehle un Martins Brētvaits.

Pirmā puslaika ievadā aktīvāk spēlēja Velsas izlase, kas vairākkārt ātri lūkoja panākt pārsvaru. Desmitajā minūtē no laukuma labās malas soda laukumam pietuvojās Gerets Beils, kura raidījums no aptuveni 20 metriem lidoja garām kreisajam vārtu stabam. Jau minūti vēlāk Dānijas izlases futbolistiem divreiz nācās stāties bumbas lidojuma ceļā, lai izvairītos no ātri zaudētiem vārtiem.

Spēles 26.minūtē Džo Rodons ar rokām apturēja Kasperu Dolbergu, kurš jau daļēji bija apsteidzis velsieti un gatavojās ielauzties soda laukumā. Minūti vēlāk Velsas aizsardzība Dolberga priekšā bija bezspēcīga. Uzbrucējs laukuma centrā ieguva bumbu, pietuvojās soda laukumam un raidīja bumbu labajā vārtu pusē.

Tuvojoties spēles 33.minūtei, Mikels Damsgords gar pašu laukuma galu līniju piespēlēja Dolbergam, uzbrucējam ar vienu pieskārienu mēģinot bumbu novirzīt vārtos, taču šis mēģinājums bija nesekmīgs. Puslaika pēdējā minūtē dānis Joakims Mehle soda laukumā izlēma sist no šaura leņķa, nevis piespēlēt krietni labākā pozīcijā esošajam Martinam Brētvaitam.

Dānijas izlase pirmā puslaika beigās iegūto pārsvaru spēja pārnest arī uz otro puslaiku. Jau 48.minūtē Dolbergs pārsvaru dubultoja, jo iepriekš bumbu no sava soda laukuma nespēja izraidīt Neko Viljamss.

59.minūtē Velsas izlasē lūkoja izcelties Daniels Džeimss, bet viņa sitienu no aptuveni 16 metriem bloķēja Andreass Kristensens. Turpinājumā Dānijas izlase lēnām sāka piekopt aizsargāšanās taktiku, bet velsieši pretinieku vārtus lūkoja "atslēgt" ar tāliem centrējumiem soda laukumā, kas gan rezultātu nedeva.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām uzbrukumā steidzās Andreass Korneliuss, taču viņam no muguras kājās ieslīdēja vēlāk dzelteno kartīti saņēmušais Devids Brukss. Brētvaits ar tiešo sitienu pa vārtiem izspēlēja standartsituāciju, bet raidījums bija pagalam neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk Brētvaits vārtu priekšā piespēlēja Mehlem, taču viņš atradās pārāk tuvu vārtsargam un nespēja gūt trešos vārtus.

Brētvaits un Joakims Andersens 86.minūtē kopējiem spēkiem nespēja gūt vārtus no tuvas distances, bet 88.minūtē 3:0 panāca Mehle. Aizsarga palika nepiesegts pie labā vārtu staba, ko pamanīja partneri. Mehle saņēma bumbu, nomānīja aizsargu un raidīja bumbu vārtu devītniekā. Pamatlaika pēdējā minūtē Harijs Vilsons no aizmugures asi nospēlēja pret Mehli, par ko saņēma sarkano kartīti.

Kompensācijas laika sestajā minūtē vārti tika ieskaitīti arī Brētvaitam, kurš vārtu gūšanas epizodē atradās uz vienas līnijas ar aizsargiem. Šī iemesla dēļ tiesnesim mača galotnē bija nepieciešamas dažas minūtes, lai apstiprinātu vārtu guvumu.

Velsas izlase šajā spēlē vārtu rāmī raidīja tikai vienu sitienu, kamēr dāņi to paveica astoņas reizes.

Ceturtdaļfinālā Dānija spēlēs ar Nīderlandes - Čehijas mača uzvarētāju. Šīs abas izlases savā starpā tiksies svētdien.

Velsa ieņēma otro vietu A apakšgrupā, kur cīnījās neizšķirti 1:1 ar Šveici, ar 2:0 uzvarēja Turciju un ar 0:1 zaudēja Itālijai. Velsas spožākā zvaigzne Gerets Beils finālturnīrā vārtus tā arī neguva, toties viņam bija divas rezultatīvas piespēles.

Dānija čempionāta pirmajā spēlē zaudēja produktīvo pussargu Kristiānu Ēriksenu, kurš pēc saļimšanas laukumā tika atdzīvināts un tagad jau mājās turpina rehabilitāciju. Dānija B apakšgrupā zaudēja Somija (0:1) un Beļģijai (1:2), bet noslēgumā ar 4:1 sagrāva Krieviju, izcīnot otro vietu grupā. Divus vārtus dāņiem guvis Jusufs Poulsens, bet trīsreiz rezultatīvi asistējis Pjērs Emīls Hojbjergs.

Velsa spēlē savā otrajā finālturnīrā, pirms pieciem gadiem debijā aizkļūstot līdz pusfinālam. Dānijai šīs ir devītās meistarsacīkstes un līdz šim veiksmīgākās tās bija 1992.gadā, kad negaidīti izdevās triumfēt finālturnīrā. Toreiz dāņi finālturnīrā iekļuva tikai pēc Dienvidslāvijas diskvalifikācijas.

No abu izlašu desmit savstarpējām spēlēm neviena nav noslēgusies neizšķirti - sešas uzvaras dāņiem un četras velsiešiem. Pēdējās divās spēlēs, kas notika UEFA Nāciju līgas turnīrā 2018.gadā, abās uzvarēja Dānija.

Plkst.22 Vemblija stadionā Londonā Itālija tiksies ar Austriju. Šo spēli tiešraidē translēs kanāls TV6.

Turpinājumā svētdien Budapeštā būs Nīderlandes un Čehijas pretstāve, bet Seviljā par vietu ceturtdaļfinālā cīnīsies Beļģija un patreizējā čempione Portugāle. Nedēļas sākumā Kopenhāgenā gaidāms Horvātijas un Spānijas duelis, bet Bukarestē aci pret aci tiksies Francija un Šveice. Astotdaļfināla noslēgumā otrdien Londonā Anglija cīnīsies ar Vāciju, bet Glāzgovā Zviedrijai pretī stāsies Ukraina.

Ceturtdaļfināli notiks 2. un 3.jūlijā, pusfināli 6. un 7.jūlijā, bet finālcīņa gaidāma 11.jūlijā.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Velsas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Edams Deiviss (Stoukas "City", Anglija), Veins Henesijs (Londonas "Crystal Palace", Anglija), Denijs Vords (Lesteras "City", Anglija);

aizsargi: Ītens Ampadu (Londonas "Chelsea", Anglija), Bens Kabango, Konors Robertss (abi - Svonsī "City", Anglija), Džo Rodons, Bens Deiviss (abi - Totenhemas "Hotspur", Anglija), Kriss Ganters (Čārltonas "Athletic", Anglija), Toms Lokiers (Lūtenas "Town", Anglija), Kriss Mephems ("Bournemouth", Anglija), Riss Noringtons-Deiviss (Šefīldas "United", Anglija), Neko Viljamss ("Liverpool", Anglija);

pussargi: Džo Elens (Stoukas "City", Anglija), Devids Brukss ("Bournemouth", Anglija), Rabins Kolvils, Džonijs Viljamss (abi - Kārdifas "City", Anglija), Daniels Džeimss (Mančestras "United", Anglija), Džo Morels (Lūtenas "Town", Anglija), Ārons Remzijs (Turīnas "Juventus", Itālija), Metjū Smits (Mančestras "City", Anglija), Herijs Vilsons ("Liverpool", Anglija);

uzbrucēji: Gerets Beils (Madrides "Real", Spānija), Kīfers Mūrs (Kārdifas "City", Anglija), Tailers Robertss (Līdsas "United", Anglija).

Dānijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Kaspers Šmeihels (Lesteras "City", Anglija), Frederiks Rennovs (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija), Jonass Lesls (Herningas un Ikastas "Midtjylland");

aizsargi: Simons Kērs ("AC Milan", Itālija), Andreass Kristensens (Londonas "Chelsea", Anglija), Janniks Vestergords ("Southampton", Anglija), Joakims Mehle (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Jenss Strigers Larsens ("Udinese", Itālija), Joakims Andersens (Londonas "Fulham", Anglija), Nikolajs Boilesens ("Kobenhavn");

pussargi: Tomass Dileinijs (Dortmundes "Borussia", Vācija), Pjērs Emīls Hojbjergs (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Kristians Nergords, Matiass Jensens (abi - "Brentford", Anglija), Anderss Kristiansens ("Malmo", Zviedrija), Dāniels Vass ("Valencia", Spānija), Roberts Skovs ("Hoffenheim", Vācija);

uzbrucēji: Martins Brētvaits ("Barcelona", Spānija), Jusufs Poulsens ("Leipzig", Vācija), Jonass Vinds ("Kobenhavn"), Kaspers Dolbergs ("Nice", Francija), Andreass Korneliuss ("Parma", Itālija), Andreass Skovs Olsens ("Bologna", Itālija), Mikels Damsgords ("Sampdoria", Itālija).