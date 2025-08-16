Tramps: Putins pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no Donbasas
ASV prezidents Donalds Tramps informējis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no visas Donbasa teritorijas, sestdien vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
Tramps gan arī uzsvēris, ka Ukrainai pašai jāizlemj, ko darīt ar savu teritoriju.
Eiropa ir nobažījusies, ka Tramps, vēloties ātri noslēgt miera līgumu, vērsīs spiedienu uz Zelenski, lai panāktu teritoriālu piekāpšanos, norādīja "Bloomberg" sarunbiedrs.
Zelenskis pēc sestdienas telefonsarunas ar Trampu paziņoja, ka pirmdien tiksies ar ASV prezidentu Vašingtonā Baltajā namā.
Tramps pēc sarunām Aļaskā ar Putinu un sekojošās telefonsarunas ar Zelenski un Eiropas līderiem platformā "Truth Social" rakstīja, ka visi esot vienisprātis - labākais veids, kā izbeigt karu, ir virzīties uz miera līgumu, nevis vest sarunas par pagaidu uguns pārtraukšanu.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēl 8.augustā, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Putins ir gatavs piekrist uguns pārtraukšanai, ja Ukraina izvedīs savu karaspēku no Doneckas apgabala. Frontes līnija citos reģionos tiktu iesaldēta.