Ungāri līksmo par neizšķirtu ar pasaules čempioni Franciju

Budapeštā Ferenca Puškāša vārdā nosauktajā stadionā aktuālā pasaules čempione Francija F apakšgrupas spēlē spēkojās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Ungāriju.

Ungārijas valstsvienībā vārtus guva Atila Fiola, bet Francijas izlasē izcēlās Antuāns Grīzmans.

Foto: Pool via REUTERS

Spēles pirmās desmit minūtes aizritēja Ungārijas zīmē, kas divreiz laukuma kreisajā pusē nopelnīja iespēju izpildīt standartsituāciju, pēc kurām gan atklāt rezultātu neizdevās. 14.minūtē no aptuveni 16 metriem spēcīgi sita Karims Benzemā, bet viņa raidījumu atvairīja Pēters Gulāši. Atlēkušo bumbu ieguva Antuāns Grīzmans, taču viņš sitiena brīdī apstājās un brīdi vēlāk knapi pieskārās bumbai, jo saklausīja tiesneša svilpi.

Spēles 17.minūtē Luka Diņs bumbu iecentrēja soda laukumā, bet Kiljans Mbapē nespēja īsti līdz tai aizsniegties un no ļoti tuvas distances sita neprecīzi. Pēc Benzemā piespēles Mbapē ar galvu soda laukumā pa vārtiem sita arī 21.minūtē, taču rezultāta tablo aizvien vēstīja bezvārtu neizšķirtu.

23.minūtē vienā no spēles epizodēm cieta Ungārijas izlases kapteinis Ādams Salai, kurš divas minūtes vēlāk pameta laukumu. Viņa vietā nāca Nemanja Nikoličs, uzbrucējam brīdi vēlāk bloķējot Mbapē izpildīto sitienu pēc standartsituācijas izspēles. Astoņas minūtes vēlāk Grīzmans no laukuma sāna bumbu uz priekšu piespēlēja Mbapē, kurš soda laukumā iepretim vārtiem no piespēlēja tālāk Benzemā, uzbrucējam epizodi noslēdzot ar neprecīzu sitienu.

Mbapē uzbrukumā bija manāms visa puslaika garumā. 33.minūtē uzbrucējs soda laukumā apspēlēja trīs aizsargus un sita bumbu vēl vienam ungāram starp kājām, taču tā aizripoja garām kreisajam vārtu stabam.

Lai arī Francijas izlasei pirmajā puslaikā piederēja izteikts pārsvars, pirmie vārtus kompensācijas laika otrajā minūtē guva ungāri. Francūži laukuma centrā kļūdījās saspēlē, ko izmantoja Atila Fiola. Aizsargs pasita bumbu garām aizsargam un aizsteidzās vārtu virzienā, soda laukumā no tuvas distances pārspējot Igo Lorī.

Otrā puslaika sākumā ungāri tempu nemazināja un centās ātri panākt 2:0, taču francūži prasmīgi aizsargājās un vajadzības gadījumā arī nevairījās pārkāpt noteikumus. Francūžiem puslaika sākumā nesekmējās ar momentu veidošanu, tāpēc Adrjēna Rabio vietā laukumā tika sūtīts Usmans Dembelē. Futbolists laukumā nāca 57.minūtē, bet jau divas minūtes vēlāk norībināja vārtu stabu.

Grīzmanam izlīdzinājumu izdevās panākt 66.minūtē. Brīdi iepriekš ungāriem neizdevās gūt vārtus pēc standartsituācijas izspēles, bumbu tverot Lorī. Vārtsargs bumbu spēlē ievadīja pāri laukuma centra līnijai, bet Mbapē uzvarēja divcīņā ar aizsargu un drīz vien bumbu piespēlēja soda laukumā esošajam Grīzmanam.

Jau trīs minūtes vēlāk noteikumi tika pārkāpti pret Dembelē. Grīzmans izpildīja brīvsitienu, bumbu iecentrējot soda laukumā, kur līdz tai neaizsniedzās Mbapē.

Tuvojoties spēles pēdējām desmit minūtēm Francijas izlase sāka spēlēt aktīvāk, neļaujot pretiniekiem mierīgi iesākt uzbrukumu. 80. un 81.minūtē ar sitieniem no nelielas distances Gulāši modrību pārbaudīja Mbapē un Korentēns Toliso, taču viņš palika nepārspēts. Francūži pretinieku aizsardzības zonā spēlēja arī teju visu atlikušo laiku, taču nespēja izraut uzvaru.

Ungārijas izlase pirmajā čempionāta spēlē mača beigās sabruka un ar 0:3 kapitulēja Portugālei, kamēr Francija ar 1:0 uzveica Vāciju.

Mačā ar Vāciju savainojumu guva aizsargs Benžamēns Pavārs, bet treniņos satraumējās Francijas vienīgo vārtu arhitekts Luka Ernandess. Abi spēlētāji sestdien bija iekļauti komandas sastāvā.

Francijas izlasē pēc piecu gadu pārtraukuma izsaukts Karims Benzemā, kurš kopā ar Kiljanu Mbapē un Grīzmanu veido iespaidīgu uzbrukuma līniju. Francūži ir stabili arī citās pozīcijās, kur spēlē tādas zvaigznes, kā Ngolo Kantē, Rafaēls Varāns, Igo Lorī, Olivjē Žirū un citi.

Ungārijas izlasē 23 reizes bumbu pretinieku vārtos ieraidījis valstsvienībā 72 mačus aizvadījušais Ādams Salai. Traumas dēļ ungāriem nevarēja palīdzēt pussargs Dominiks Soboslai, kurš ir starp izlases vadošajiem spēlētājiem.

Franciju no 2012.gada stūrē Didjē Dešāns. Viņš savu izlasi aizvedis līdz triumfam Pasaules kausā un kļuvis par Eiropas vicečempionu. Dešāns futbolista karjeras laikā uzvarēja gan Pasaules kausā, gan Eiropas meistarsacīkstēs. Ungārijas valstsvienību kopš 2018.gada vada itālis Marko Rosi.

Francija ir divkārtējā kontinenta čempione, taču Eiropā nav triumfējusi kopš 2000.gada. Pirms pieciem gadiem francūži bija tuvu tam, lai nostātos blakus spāņiem un vāciešiem, tomēr finālā ar 0:1 tika atzīts Portugāles izlases pārākums. Ungāri labāko četriniekā bija divreiz pagājušajā gadsimtā savā vēsturē otrajā un ceturtajā finālturnīrā. Pēc tam līdz nākamajam finālturnīram bija jāgaida 44 gadi un 2016.gadā ungāri atgriezās ar astotdaļfināla sasniegšanu.

Ungārijas futbolisti pirms finālturnīra pārbaudes spēlēs ar 1:0 uzvarēja Kipru un spēlēja bezvārtu neizšķirti 0:0 ar Īriju. Francijas izlase, gatavojoties finālturnīram, izcīnīja divas uzvaras ar rezultātu 3:0, pārspējot Velsu un Bulgāriju.

Abas izlases savā starpā aizvadījušas 22 spēles, no kurām 12 uzvarējuši ungāri, astoņās pārāki bijuši francūži, bet trīs dueļi noslēgušies neizšķirti. Tiesa, Ungārija savu pēdējo uzvaru izcīnīja 1976.gadā, bet nākamajās piecās cīņās uzvarēja Francija.

Dienas otrajā spēlē Minhenē plkst.19 gaidāma aktuālās čempiones Portugāles un Vācijas divcīņa, bet plkst.22 Seviljā sāksies E apakšgrupas spēle starp Spānijas un Polijas izlasēm. Šos dueļus pārraidīs kanāls TV6.

Francija divās spēlēs iekrājusi četrus punktus un F grupā ieņem pirmo vietu, Portugālei vienā mačā trīs punkti, Ungārija seko ar punktu divos dueļos, bet Vācija pagaidām ir bešā.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Ungārijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Ādams Bogdāns, Dēnešs Dibušs (abi - Budapeštas "Ferencvaros"), Pēters Gulāši ("Leipzig", Vācija);

aizsargi: Bendegūzs Bolla, Atila Fiola, Loiks Nēgo (visi - Sēkešfehērvāras "Fehervar"), Endre Botka, Gerge Lovrenčičs (abi - Budapeštas "Ferencvaros"), Ākošs Kečkēšs ("Lugano", Šveice), Ādams Langs (Nikosijas "Omonoia", Kipra), Villi Orbāns ("Leipzig", Vācija), Atila Salai (Stambulas "Fenerbahce", Turcija);

pussargi: Tamāšs Čeri ("Mezokovesd"), Dāniels Gazdags (Filadelfijas "Union", MLS), Lāslo Kleinheislers ("Osijek", Horvātija), Ādams Naģs (Bristoles "City", Anglija), Andrāšs Šāfers ("Dunajska Streda", Slovākija), Dāvids Sigērs (Budapeštas "Ferencvaros"), Kevins Varga (Stambulas "Kasimpasa", Turcija), Rolands Varga (Budapeštas MTK);

uzbrucēji: Jānošs Hāns ("Paks"), Filips Holenders (Belgradas "Partizan", Serbija), Nemanja Nikoličs (Sēkešfehērvāras "Fehervar"), Rolands Šallai ("Freiburg", Vācija), Sabolcs Šēns ("Dallas", MLS), Ādams Salai ("Mainz", Vācija).

Francijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Igo Lorī (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Maiks Maiņinā ("Lille"), Stīvs Mandanda (Marseļas "Olympique");

aizsargi: Luka Diņs (Liverpūles "Everton", Anglija), Leo Dubuā (Lionas "Olympique"), Luka Ernandess, Benžamēns Pavārs (abi - Minhenes "Bayern", Vācija), Presnels Kimpembe (Parīzes "Saint-Germain"), Žils Koundē ("Sevilla", Spānija), Klemāns Lenglē ("Barcelona", Spānija), Rafaēls Varāns (Madrides "Real", Spānija), Kurts Zumā (Londonas "Chelsea", Anglija);

pussargi: Ngolo Kantē (Londonas "Chelsea", Anglija), Tomass Lemārs (Madrides "Atletico", Spānija), Pols Pogbā (Mančestras "United", Anglija), Adrjēns Rabio (Turīnas "Juventus", Itālija), Musa Sisoko (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Korentēns Toliso, Kingslijs Komans (abi - Minhenes "Bayern", Vācija);

uzbrucēji: Visams Bens Jeders ("Monaco"), Karims Benzemā (Madrides "Real", Spānija), Usmans Dembelē, Antuāns Grīzmans (abi - "Barcelona", Spānija), Olivjē Žirū (Londonas "Chelsea", Anglija), Kiljans Mbapē (Parīzes "Saint-Germain"), Markuss Tirāms (Menhengladbahas "Borussia", Vācija).