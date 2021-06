Vai FK "Ventspils" beigas? Klubs atsauc dalību no virslīgas čempionāta

SIA "Futbola klubs "Ventspils"" 19.jūnijā informējis LFF par komandas atsaukšanu no turpmākas dalības "Optibet" virslīgas 2021.gada sezonas čempionātā. Lēmums tiek pamatots ar nespēju nodrošināt komandas turpmāku finansēšanu un uzturēšanu.

LFF ziņo, ka pirmdien, 21.jūnijā, paredzētā spēle starp "Metta" un "Ventspils" komandām ir atcelta. Čempionāta turpmāko spēļu precizētais kalendārs tiks publicēts tuvākajā laikā.

Ņemot vērā komandas izstāšanos no čempionāta, stājies spēkā sacensību reglamenta punkts, kas nosaka sekojošo: gadījumā, ja klubs ir nospēlējis mazāk nekā 50% no paredzētā spēļu skaita, kluba rezultāti tiek anulēti un netiek ņemti vērā, nosakot klubu vietu sadalījumu turnīra tabulā. Šādos gadījumos brīdinājumi un vārtu guvumi, kuri tika iegūti spēlēs pret komandu, kura izstājas no čempionāta, tiek anulēti.

"Šonedēļ tikāmies ar kluba pārstāvjiem un galveno treneri, pārrunājot aktuālo situāciju kluba iekšienē. Pēc šīs sezonas notikumiem klubā un ap to ar sapratni uztveram, ka kopējā situācija ir vairāk nekā sarežģīta. Kluba vairākuma akcionāri uz atvērtu dialogu ar LFF nav izgājuši. Sarunās ar mazākuma akcionāriem un pašvaldības pārstāvjiem saprotam, ka viņu skatījumā kluba atjaunošanās reālistiskākais scenārijs ir profesionālās darbības apturēšana ar mērķi tuvākajā nākotnē atgriezties Latvijas pieaugušo klubu futbola sistēmā no zemākajām līgām. Sekosim līdzi šiem plāniem un savu iespēju robežās centīsimies palīdzēt Ventspils pieaugušo futbolam drīzā nākotnē atgriezties Latvijas sacensību kartē," pauda LFF prezidents Vadims Ļašenko.

"No pašvaldības pārstāvjiem esam saņēmuši indikācijas, ka pilsētas jauniešu futbola sistēma no šīm izmaiņām necietīs," situāciju komentē Ļašenko. "Vēlreiz vēlamies uzsvērt, ka Ventspils futbols un tā devums Latvijas futbolam ir kas daudz vairāk nekā dažu atsevišķu personu negodprātīgās darbības. Viņu rīcība ir nesusi smagas sekas pilsētai, čempionātam, spēlētājiem un līdzjutējiem. Cilvēkiem, kuri nes par to atbildību, nav nekāda sakara ar to, kas patiesībā ir Ventspils futbols un cik svarīga ir tā vieta Latvijas futbola vēsturē. Ticam, ka nākotnē Ventspils profesionālais futbols atgriezīsies savos augstumos."

Jau ziņots, ka Latvijas futbola klubs "Ventspils" līdz 2027./2028.gada sezonai diskvalificēts no Eiropas klubu turnīriem.

Soda mēri pieņemti pēc Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) uzraudzītas izmeklēšanas saistībā ar indikācijām par spēļu rezultātu ietekmēšanu un saistītu darbību veikšanu vairākās starptautiskās spēlēs 2018./2019 un 2019./2020.gada Eirokausu sezonās.

Tikmēr "Ventspils" kluba prezidents Adlans Šišhanovs diskvalificēts uz mūžu, bet sporta direktors Nikolajs Djakins - uz četriem gadiem. UEFA pieprasījusi Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA) piemērot Šišhanovam un Djakinam diskvalifikācijas arī visas pasaules mērogā.

Klubam un tā amatpersonām piemērota diskvalifikācija par iesaistīšanos krāpniecībā, mēģinājumu iesaistīties krāpniecībā, aktīvā vai pasīvā kukuļošanā un/vai korupcijā. Klubs pārkāpis UEFA statūtus, kā arī nav ievērojis ētikas, uzticamības, godīguma un sportiskas rīcības principus.

Klubs pārkāpis arī principu, kas liedz personai pretlikumīgi ietekmēt spēles un/vai sacensību rezultātus, gūstot sev vai trešajai personai kādas priekšrocības. Pārkāpts arī princips, kas liedz tieši vai netieši piedalīties likmju izdarīšanā vai citās līdzīgās aktivitātēs un gūt finansiālu labumu no šādām darbībām.

UEFA Kontroles, ētikas un disciplinārlietu komiteja klubu diskvalificējusi uz turpmākajām septiņām sezonām, ieskaitot 2027./2028.gada sezonu. Djakinam, atšķirībā no Šišhanova, nav piemērots sods par tiešu vai netiešu dalību likmju izdarīšanā vai citās līdzīgās aktivitātēs, tāpēc viņam diskvalifikācijas termiņš ir mazāks.

UEFA arī piemērojusi desmit gadu diskvalifikāciju Krievijas tiesnesim Sergejam Lapočkinam, kurš nav ziņojis par mēģinājumu ietekmēt rezultātu 2018.gada 26.jūlijā notikušajā UEFA Eiropas līgā mačā ar Latvijas komandas "Ventspils" dalību.

"Ventspils" pērn virslīgā ieņēma ceturto vietu un pirmo reizi kopš 1998.gada nekvalificējās Eirokausiem. Finansiālu problēmu māktais Kurzemes klubs šosezon 13 spēlēs bija izcīnījis sešus punktus un ieņēma astoto vietu deviņu klubu konkurencē.

Turnīra vadībā ar 35 punktiem 14 mačos ir RFS, bet 32 punkti 14 un 15 cīņās ir "Valmieras" un "Riga" komandām. Ar 21 punktu 13 cīņās ceturtā ir "Liepāja", bet piekto vietu ar 20 punktiem ieņem "Daugavpils". Tālāk ar 14 spēlēs sapelnītiem 13 punktiem seko Jūrmalas "Spartaks" un deviņiem - "Metta", seši punkti 13 spēlēs ir "Ventspilij", bet turnīra tabulu ar četriem punktiem desmit mačos noslēdz "Noah Jurmala".

Šī gada virslīgas čempions noskaidrosies četru apļu turnīrā, katrai komandai aizvadot 28 spēles. Kalendārs veidots tā, lai būtu pēc iespējas ērtāks futbola līdzjutējiem. Spēles tikpat kā nepārklāsies, turklāt kārtas pārsvarā tiks izspēlētas divās - trijās dienās.

Pēc CAS pagaidu lēmuma LFF valde sacensību nolikumā veica izmaiņas, kas tagad paredz, ka gadījumā, ja čempionātā piedalās astoņi klubi, komanda, kas ieņem pēdējo vietu, pārspēlēs tiekas ar vienību, kas "Optibet" Nākotnes līgas čempionātā ieņem trešo vietu. Ja čempionātā piedalās deviņi klubi, komanda, kas ieņem pēdējo vietu, pārspēlēs tiekas ar vienību, kas "Optibet" Nākotnes līgas čempionātā ieņem otro vietu.

Arī šosezon futbola cienītāji var tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās ir pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.