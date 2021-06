Noteikti pārspīlē tie futbola draugi, kas Eiropas čempionāta gaidās šo notikumu pasludina par gada notikumu sportā. Nē, tāds joprojām ir un paliek Tokijas olimpiskās spēles, kuru atklāšana notiks nepilnas divas nedēļas pēc Eiropas čempionāta finālspēles Vemblija stadionā Londonā. Nenoliedzami, futbola (ne tikai!) līdzjutēji ir nocietušies pēc kāda lielā sporta foruma. Arī šo turnīru par vienu gadu vēlāk atbīdījusi Covid-19 problēma visā pasaulē.

Par godu Eiropas čempionātu 60. gadadienai šis turnīrs bija iecerēts kā futbola svētki visā kontinentā un tā rīkošana tika uzticēta 12 valstīm. Pašreizējā situācijā šāds turnīra formāts rīkotajiem radījis daudzas galvassāpes, tomēr nu jau varam droši teikt, ka viss notiks. Tiesa, vairs tikai 11 valstīs, pilsētās un stadionos. Veselības drošības apsvērumu dēļ no rīkotāju saraksta tika svītrota Dublina.

Šovakar Romas olimpiskajā stadionā ar Itālijas un Turcijas izlašu spēli tiks atvērts Eiropas čempionāta priekškars. Kā svaigs malks gaisa ir fakts, ka spēles varēs apmeklēt skatītāji un tribīnēs atgriezīsies ierastā futbola atmosfēra.

Favorīte Francija, favorīti daudz

Bukmeikeri uzskata, ka galvenie favorīti ir Francijas izlase, kas šo turnīru sagaida ar pieredzējušu, kvalitatīvu un sastāva dziļuma ziņā ļoti līdzvērtīgu komandu. Tiesa, francūžu favorītu statuss ir visai nosacīts. Ne tikai bukmeikeru, arī līdzjutēju vidū starp kausa pacelšanas pretendentiem tiek minētas vēl vismaz sešas komandas - Anglija, Itālija, Beļģija, Vācija, Spānija un Portugāle.

Anglijas izlasi kā galveno favorīti izceļ Latvijas izlases visu laiku labākais uzbrucējs Māris Verpakovskis. Viņš sarunā ar “11.lv TV” izcēla faktu, ka angļiem ir izaugusi jauna, talantīga un spēcīga paaudze. Ja agrāk angļiem favorītu statusu pierakstīja tikai Anglijas premjerlīgas spēka un vēsturisku panākumu dēļ, tad tagad tur dominē ne tikai ārzemju zvaigznes. Arī angļi, no kuriem 28 gadus vecais uzbrucējs Harijs Keins tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem favorītiem uz rezultatīvākā spēlētāja titulu.

Futbola zeme Itālija pirms četriem gadiem bija mēmā šokā, kad viņu valstsvienība pirmo reizi vēsturē nespēja kvalificēties Pasaules kausa izcīņai. Pēc fiasko komandu ar mērķi atgriezt itāļu futbolu virsotnē pārņēma treneris Roberto Mančini. Kopš tā laika Itālijas izlase aizvadījijusi 27 spēles un nav zaudējusi ne reizi. Ar šādu sēriju ir droša vieta pie favorītiem.

Beļģijas izlases izcilajai paaudzei šis turnīrs un nākamā gada Pasaules kausa izcīņa būs pēdējā iespēja, lai kopā paceltu kādu trofeju. Pēc potenciāla un futbola kvalitātes tam ir visi priekšnoteikumi, taču līdz šim nav izdevies. Savā ziņā “tagad vai nekad” turnīrs.

Protams, ka Spānijas un Vācijas izlases ar savu futbola mašinēriju pie favorītiem būs arī tad, ja pēdējā laikā komandu spēle bijusi kā pa viļņiem. Ierindā ir arī viens no diviem pasaules labākajiem futbolistiem portugālis Krištianu Ronaldu, viņam blakus ir Ruišs Fernandešs – portugāļi atkal ir liels spēks.

Visticamāk, šajā “lielajā septītniekā” ir paslēpts nākamais Eiropas čempions, tomēr nevar izslēgt arī kāda melnā zirdziņa triumfu. Kā 1992. gadā, savācoties kopā no pludmales kūrortiem dažas dienas pirms finālturnīra, to paveica Dānijas izlase. Vai kā 2004. gadā to paveica Grieķija, ar savu stāstu mazliet aizēnojot arī Latvijas izlases vienīgo dalību Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Eiropas čempioni līdz šim noskaidroti 15 reizes un pie šī titula tikušas desmit valstu izlases pa trīs reizēm Vācija (1972, 1980, 1996) un Spānija (1964, 2008, 2012); divas reizes Francija (1984, 2000), pa reizei PSRS (1960), Itālija (1968), Čehija (1976), Nīderlande (1988), Dānija (1992) un Grieķija (2004).

Dažādām emocijām tiek uztverta Eiropas čempionāta dalībnieku skaita paplašināšana līdz 24 komandām. Turnīra pirmajā posmā tiks atsijātas tikai astoņas komandas, tātad izslēgšanas spēlēs iekļūs ne tikai grupu pirmās divas komandas, bet arī četras no sešām trešo vietu ieguvējām. Ir visai mazas iespējas uz milzīgiem pārsteigumiem grupu turnīrā, tādēļ daļa līdzjutēju par īsto cempionāta sākumu kalendārā ierakstījuši tikai izslēgšanas spēļu sākumu.

Noteikti būs arī pārsteigumi un pa kādam intrigas stāstam var sameklēt katrā grupā. Saldo ēdienu sola F “nāves grupa”, kurā jau pirmajā posmā līdzās ungāriem saskrējušās Francijas, Portugāles un Vācijas izlases. Var gadīties, ka kāds no visa turnīra favorītiem apstājas jau pēc trīs spēlēm. Jebkurā gadījumā pie daudziem Līgo vakara ugunskuriem vīri spriedīs arī par to, kā tobrīd futbola laukumā veicas Portugāles un Francijas izlasēm.

Pilnas tribīnes Budapeštā, divas rīkotājvalstis bes savām komandām

Eiropas čempionātu uzņems 11 valstis un to pilsētas – Roma (Itālija), Londona (Anglija), Glāzgova (Skotija), Minhene (Vācija), Sevilja (Spānija), Amsterdama (Nīderlande), Kopenhāgena (Dānija), Budapešta (Ungārija), Bukareste (Rumānija), Baku (Azerbaidžāna) un Sanktpēterburga (Krievija).

Tikai divas rīkotājvalstis - Rumānija un Azerbaidžāna - turnīrā nebūs pārstāvētas ar savu komandu. Savukārt Somijas un Ziemeļmaķedonijas izlases būs Eiropas čempionāta debitantes.

Visos vienpadsmit stadionos būs atļauts skatītāju apmeklējums, taču veselības drošības apsvērumu dēļ lielākā spēļu daļa notiks pie pustuksām tribīnēm. Tikai Budapeštā būs atļauts stadionu aizpildīt pilnībā – tur spēles varēs apmeklēt 67 215 skatītāji. Citur līdzjutēju skaits būs mērāms 25 līdz 50 procentu apmērā no tribīņu ietilpības. Vemblija stadionā, kur notiks arī fināls, tiks pārdoti vismaz 25 procenti vietu, tātad klātienē varēs būt nedaudz vairāk nekā 22 tūkstoši skatītāji.

Šoreiz bez Kreipāna balss TV ekrānā

Eiropas čempionāta spēles no 11. jūnija līdz 11. jūlijam Latvijas teritorijā tiks pārraidītas TV6 un 3+ kanālos, kā arī nākotnes televīzijā “Go3”, kas ir oficālie Eiropas čempionāta partneri. 13 spēles būs skatāmas tikai “Go3” maksas platformā – lielākoties tās būs dienas spēles (ar iespēju pēc pusnakts redzēt akārtojumu TV6 programmā), kā arī atsevišķas grupu turnīra pēdējās kārtas spēles, kas sāksies vienā laikā ar citiem mačiem. Tikai “Go3” platformā jau svētdien būs “paslēpta” Anglijas un Horvātijas cīņa, 23. jūnijā arī jau pieminētā Francija un Portugāle.

Pārraižu tiesību turētāji izvēlējušies desmit komentētājus. Starp viņiem nav Anatolijs Kreipāns, bez kura balss TV ekrānā Latvijā pēdējā laikā nebija iedomājams neviens lielais futbola forums. Visticamāk, Kreipāna balss mājsaimniecībās skanēs nākamgad, kad Pasaules kausa finālturnīra tiesības pieder Latvijas Televīzijai. Šoreiz vārds būs jaunākiem komentētājiem. TV6/Go3 spēles komentēs Ilvars Kosinkevičs, Jānis Pakalns, Oskars Morozovs, Kārlis Krēgers, Toms Prāmnieks, Jānis Vuguls; 3+ dzirdēsim Vladimira Ivanova, Arkādija Birjuka, Marka Bogdanova un Romāna Antonoviča balsis.