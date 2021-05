75 Foto Latvijas hokeja izlase čempionātā sacenšas ar ASV +71 Skatīties vairāk

Latvija piekāpās ASV ar 2:4 (2:2, 0:2, 0:0).

Vārtus Latvijai guva Miks Indrašis un Renārs Krastenbergs.

Pirmā trešdaļa beidzas ar neizšķirtu

Rezultātu brīdī, kas Kivlenieks bija palicis bez nūjas, atklāja Mets Tenisons pēc Konora Gārlenda un Trevora Mūra piespēlēm, no zilās līnijas iemetot ripu pa ledu starp Kivlenieka kājsargiem. Bija aizvadītas vien 66 sekundes.

Ceturtās un piektās minūtes mijā septiņu sekunžu laikā ASV palika trijatā. Vispirms Mūrs ar nūju trāpīja sejā Renāram Krastenbergam, parādoties arī asinīm, taču tiesnesis uzskatīja, ka savainojums nav smags un pietiks ar divām soda minūtēm. Tūlīt laukuma centrā pret Jāni Jaku ar restlinga cienīgu paņēmienu nogāza uz ledus Eriks Robinsons.

Latvijas hokeja izlase otro reizi pasaules čempionātā realizējusi vairākumu. Abas reizes precīzs bijis Miks Indrašis. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Kaspara Daugaviņa metiens mērķi nesasniedza, bet pēc 55 lielajā vairākumā spēlētām sekundēm, kad uz tablo bija piecas spēlētas minūtes, vārtu priekšā Andris Džeriņš un Daugaviņš traucēja ASV vārtsargam Kelam Petersenam saskatīt metienu, un Indrašis trāpīja vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:1.

Divas minūtes vēlāk Uvis Balinskis nopelnīja divu minūšu noraidījumu aiz saviem vārtiem par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju, taču šo vairākumu amerikāņiem izmantot neizdevās.

Cīņas turpinājumā pārsvars bija amerikāņiem, taču vārti krita nedaudz neloģiski. 15.minūtē ar patālu uzmetienu vārtus pēc Džastina Abdelkeidera un Kevina Labanka piespēlēm guva Braiens Boils - 2:1 ASV labā. Ripa trāpīja pa Latvijas hokejista nūju un, mainījusi virzienu, iespurdza vārtos.

Latvijai bija vajadzīga vien minūte un 59 sekundes, lai izlīdzinātu rezultātu. Ralfs Freibergs amerikāņu zonas stūrī atbruņoja pretinieku, ar ripu uz vārtiem no labā laukuma stūra devās Oskars Batņa, un pēc viņa metiena ripa atlēca kreisajā vārtu pusē pie Krastenberga, kurš no ļoti šaura leņķa to raidīja vārtos - 2:2.

Otrajā trešdaļā vadībā izvirzās amerikāņi

Otrās trešdaļas pirmās minūtes beigās ripa pēc vairākiem amerikāņu tālmetieniem varēja nokļūt Latvijas vārtos, kad Kivlenieks bija guļus uz ledus, taču piespēle no aizvārtes beidzās ar bīstamu, bet nerealizētu vārtu gūšanas epizodi.

Otrās minūtes vidū Indraša piespēle Daugaviņam, kurš bija aci pret aci ar pretinieku vārtsargu, tika pārķerta.

27.minūtē aiz Latvijas vārtiem divu minūšu sodu par turēšanu nopelnīja Raiens Donato, taču vairākums beidzās ar prasmīgu kustību Latvijas zonā Abdelkadera izpildījumā, kuru ar klupināšanu, trāpot ar celi celī, pārtrauca Jaks.

Vairākumā bīstama metiena laikā no kreisā iemetiena apļa nūja salūza Gārlendam, bet no vārtu priekšas pāri vārtiem aizmeta Kolins Blekvels.

Tomēr turpmākā ofensīva ASV izlases izpildījumā 32.minūtē beidzās ar 3:2 amerikāņu labā. Ilgu laiku laukumā bijušajai Latvijas maiņai Freibergs kļūdījās piespēlē aiz saviem vārtiem, ripa tika pārtverta, un pēc Džeisona Robertsona un Gārlenda piespēlēm no vārtu priekšās to vārtos raidīja Mūrs - 3:2.

Pēc nepilnām divām minūtēm vārtu priekšā no aizvārtes Latvijas valstsvienības aizsargi izlaida Metiju Benjersu, kurš pārspēja Kivlenieku, ripai vārtos lidojot no Kristiāna Rubīna nūjas - 4:2.

36.minūtes beigās Benjerss neatļauti apturēja Rodrigo Ābola kustību ar ripu uz vārtiem, Latvijai iegūstot vairākumu, kura laikā bīstamu momentu pie amerikāņu vārtiem nebija.

Trešajā trešdaļā atspēlēties neizdodas

Trešā perioda ceturtajā minūtē pretuzbrukums padevās Latvijai, Ronaldam Ķēniņam pa labo malu dodoties uz vārtiem, taču viņa metienu no neērtās puses ķēra Petersens.

Kopumā bīstamu vārtu gūšanas momentu pie abu komandu vārtiem perioda pirmajā pusē bija maz, kaut gan bīstamāk uzbruka amerikāņi.

Foto: Juris Rozenbergs

52.minūtē ar aktivitāti aiz Pedersena vārtiem noteikumu pārkāpumu izprovocēja Krastenbergs, noteikumus ar sitienu ar nūju pārkāpjot Krisam Vaidmenam.

Roberts Bukarts uzmeta tieši virsū vārtsargam no tuvas distances, bet vairākuma beigās pēc labas Daugaviņa piespēles šķērsām laukumam Dārziņš no kreisā iemetiena apļa netrāpīja vārtos.

55.minūtē par ķiveres noraušanu pretiniekam laukuma vidū divas soda minūtes nopelnīja Džeriņš, un ASV izlase pirmo reizi periodā traucēja Kivlenieku ar trāpīgu metienu.

Vairākuma beigās amerikāņi sagrieza karuseli ap Kivlenieka sargātajiem vārtiem, taču iztika bez piektajiem zaudētajiem vārtiem, Arturam Kuldam aizsitot ripu prom no vārtu līnijas.

Pāris bīstami metieni vēl bija Dārziņam, 58.minūtes beigās Kivlenieks deva vietu sestajam laukuma spēlētājam, un, Balinskim neveikli nospēlējot uz pretinieku zilās līnijas, pa tukšiem vārtiem meta Robertsons, netrāpot tajos un tiesnesim fiksējot iemetienu ASV zonā.

Šajā periodā ASV tikai trīsreiz meta pa Latvijas vārtiem, Latvijai atbildot ar astoņiem raidījumiem, bet visā spēlē šajā rādītājā ar 26:19 pārāka bija ASV.

Arī Matīss Kivlenieks vairākās epizodēs nav bijis glābējs. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Ar deviņiem punktiem četrās spēlēs B grupas līderes ir Vācija un ASV, septiņi punkti ir Latvijai, Kazahstānai un Somijai, kura aizvadījusi trīs mačus. Pa trim punktiem četrās spēlēs nopelnījušas Kanāda un Norvēģija, bet Itālija ir vienīgā komanda, kurai čempionātā vēl nav izdevies izcīnīt punktus.

Latvijas valstsvienība čempionātu piektdien iesāka ar sensacionālu uzvaru pār Kanādu (0:2), dienu vēlāk "bullīšos" ar 2:3 zaudēja Kazahstānai, bet trešajā spēlē ar 3:0 uzvarēja Itāliju.

Spēlē pret Itāliju divus vārtus guva Mārtiņš Karsums, bet divi precīzi metieni ir arī kapteiņa asistentam Laurim Dārziņam. Abi uzbrucēji Latvijas izlasē pagaidām ir labākie snaiperi. Divas rezultatīvas piespēles iekrājuši Ronalds Ķēniņš un Ralfs Freibergs.

Pirmajos divos mačos Latvijas izlases vārtos stāvēja Kivlenieks, kurš atvairīja 97,1% metienu, tikdams galā ar 67 no 69 metieniem, un joprojām ieņem trešo vietu drošāko vārtuvīru vidū.

Arī Punnenovs mačā pret Itāliju nostāvēja 'sausā", atvairot 12 metienus, taču individuālajā vārtsargu statistikā iekļauti vien vārtu sargi, kuri stājušies vārtus vismaz divās spēlēs.

Ar abu vārtsargu pūlēm Latvijai ar 96,34% pirms ceturtdienas bija labākais rādītājs trijās spēlēs atvairītajos metienos. Otrā ir ASV ar 96,05% atvairītu metienu un trīs ielaistiem vārtiem.

Tikmēr vairākumā Latvijai bija lielas rezerves uzlabot sniegumu. Latvijas hokejisti bija iemetuši vienus vārtus deviņos mēģinājumos jeb realizējusi 11,11% iespēju, ieņemot priekšpēdējo vietu.

ASV valstsvienība pēc trim spēlēm bija iekrājusi par punktu mazāk nekā Latvija. Turnīrs tika iesākts ar 1:2 zaudējumu pret Somiju, bet vēlāk svinēti divi panākumi - 5:1 pret Kanādu un 3:0 pret Kazahstānu.

Trevors Mūrs trīs spēlēs bija guvis trīs vārtus un reizi rezultatīvi piespēlējis, bet Džeisona Robertsona kontā bija 2+2.

ASV izlases vārtsargs Kels Petersens bija ielaidis divas ripas 47 metienos un ar 95,74% atvairītu metienu čempionātā ieņēma piekto vietu starp ripu ķērājiem.

B grupas dienas otrajā spēlē plkst.20.15 savā starpā tiksies Somija un Itālija.

A grupā plkst.16.15 spēli uzsāka Šveice un Slovākija, bet aptuveni četras stundas vēlāk uz ledus kāps arī Zviedrijas un Čehijas komandas. Pirmo spēli paredzēts translēt kanālam "360 TV hokejs", bet otro - "360 TV".

Ar deviņiem punktiem četrās spēlēs līdere šajā grupā ir Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) komanda, tikpat punktu trīs spēlēs ir Slovākijai, Šveice tikusi pie sešiem punktiem, Dānijai ir pieci, bet pa četriem iekrājušas Baltkrievija un Lielbritānija. Zviedrijai trīs spēlēs ir trīs punkti, taču Čehijai nopelnījusi divus.

Piektdien Latvijas izlase tiksies ar Norvēģiju, 30.maijā būs spēkošanās ar Somiju, bet 1.jūnijā - ar Vāciju.

Latvijas hokeja izlase aizvada savu 24.pasaules čempionātā augstākajā divīzijā.

Latvijas izlase, salīdzinot ar citiem gadiem, brīvā režīmā pirmo treniņu aizvadīja jau 17.martā. Aprīļa sākumā 37 hokejisti aizvadīja savu pirmo oficiālo treniņu pirms gaidāmā pasaules čempionāta, bet 9. un 14.aprīlī kandidāti ar 6:1 un 5:1 pārliecinoši uzvarēja Latvijas U-18 hokeja izlasi, kas vēlāk devās uz ASV, lai spēlētu elites divīzijā. Aptuveni nedēļu vēlāk (20. un 21.aprīlī) komanda 26 vīru sastāvā Slovākijā aizvadīja divas pārbaudes spēles. Pirmajā no tām Slovākiju "bullīšos" izdevās uzvarēt ar 2:1, bet otrajā papildlaikā zaudēts ar 0:1.

Pēdējās pārbaudes spēlēs maija vidū Latvija ar 0:3 un 1:2 atzina Šveices valstsvienības pārākumu. Pēc otrās pārbaudes spēles ar Šveici Bobs Hārtlijs nosauca sastāvu dalībai pasaules čempionātā, kurā iekļāva trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 16 uzbrucējus. Šie 28 hokejisti pirms nedēļas arī tika pieteikti meistarsacīkstēm.

Vispieredzējušākais Latvijas izlasē ir Miķelis Rēdlihs, kuram šīs ir 13.pasaules meistarsacīkstes karjerā. Par vienu turnīru mazāk ir Kristapam Sotniekam, bet desmito reizi Latviju elitē pārstāv Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš un Gints Meija. 2006.gada Rīgas čempionāta pieteikumā bija Daugaviņš, Dārziņš un Rēdlihs.

Izlasē ir tikai viens debitants - 22 gadus vecais uzbrucējs Renārs Krastenbergs, kurš sevi labi apliecināja valstsvienības pēdējā pārbaudes spēlē.

Ģimenes pieauguma dēļ izlasei talkā nenāca vārtsargs Elvis Merzļikins, jauna līguma gaidās ir uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš, tāpat kā šosezon nespēlējušais Zemgus Girgensons, dziedē savainojumu. Savukārt Stenlija kausa izcīņu turpina uzbrucējs Teodors Bļugers, kuram nav atstāta vieta Latvijas izlases pieteikumā. Šajā čempionātā ir jāiztiek bez ilggadējās izlases aizsarga Gunta Galviņa, kamēr karjeru valstsvienībā noslēdzis cits šīs pozīcijas spēlētājs Krišjānis Rēdlihs.

Abas izlases pēdējo 12 gadu laikā pasaules čempionātos bija aizvadījušas piecas savstarpējas spēles. Vienīgo uzvaru ar 6:5 šajā laika posmā izdevās izcīnīt 2014.gadā, kad uzvaras vārtus aptuveni divas minūtes līdz pamatlaika beigām guva Herberts Vasiļjevs.

2018.gadā, kad abas komandas aizvadīja savu līdz šim pēdējo savstarpējo maču, ASV izlase papildlaikā uzvarēja ar 3:2.

Ierasti pasaules čempionāts sākas maija pirmajā nedēļā, bet šogad tas pārcelts uz mēneša beigām, lai nepārklātos ar nacionālo čempionātu izspēli un NHL regulāro turnīru.

2021.gada pasaules čempionāts Rīgā notiks līdz 6.jūnijam.

B apakšgrupā, kurā spēlē Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, mači notiek "Arēnā Rīga", bet A apakšgrupas izlases Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) komanda, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija, Baltkrievija un Lielbritānija savus dueļus aizvada Olimpiskā sporta centra futbola laukumā ierīkotajā ledus laukumā.

2022.gadā turnīru plānots uzņemt Somijai (Helsinkiem un Tamperei), 2023.gadā - Krievijai (Sanktpēterburgai), 2024.gadā Čehijai (Prāgai un Ostravai), bet 2025.gadā - Zviedrijai un Dānijai.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006.gadā.

Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs 2021.gada pasaules čempionātā:

Vārtsargi: Ivars Punnenovs (Langnavas "Tigers", Šveice), Jānis Kalniņš (Helsinku "Jokerit", KHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas "Monsters", AHL/Kolumbusas "Blue Jackets", NHL).

Aizsargi: Jānis Jaks (Beikersfīldas "Condors", AHL), Kristiāns Rubīns (Toronto "Marlies", AHL), Kristaps Sotnieks, Gunārs Skvorcovs, Kristaps Zīle (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Oskars Cibuļskis, Uvis Balinskis (abi - Litvīnovas "Verva", Čehija), Artūrs Kulda (Nirnbergas "Ice Tigers", Vācija), Ralfs Freibergs (Tršinecas "Ocelārži", Čehija).

Uzbrucēji: Andris Džeriņš, Lauris Dārziņš, Roberts Bukarts, Rihards Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, Gints Meija (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Ronalds Ķēniņš ("Lausanne", Šveice), Kaspars Daugaviņš (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL), Mārtiņš Karsums (Krēfeldes "Pinguine", Vācija), Rihards Marenis ("Kiruna IF", Zviedrija), Māris Bičevskis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Angletas "Hormadi", Francija), Renārs Krastenbergs ("Villach", Austrija), Miķelis Rēdlihs ("Olimp"/"Venta 2002"), Miks Indrašis (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL).