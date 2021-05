F-1 komandas "Ferrari" pilots Leklērs uzvar kvalifikācijas sacensībās Monako

"Pole positon" tika sasniegts par spīti avārijai kvalifikācijas pēdējā minūtē.

3,337 kilometrus garo trasi Leklērs veica minūtē un 10,346 sekundēs, taču pēdējā sacensību minūtē avarēja, kas noveda pie sarkano karogu vicināšanas un visu pārējo braucēju iesākto lidojošo apļu beigšanās bez plānotā rezultāta. Leklēra avārijas brīdī aiz viņa braucošais nīderlandietis Makss Verstapens pirmajā trases sektorā bija bijis ātrāks.

Verstapens otrajā vietā finišēja ar 0,23 sekunžu atpalicību, soms Valters Botass no "Mercedes" finišēja trešais 0,255 sekundes aiz Leklēra, bet Botasa komandasbiedrs pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons cīņu svētdien uzsāks tikai septītajā vietā.

Tas bija "Ferrari" un Leklēra pirmais "pole position kopš Meksikas "Grand Prix" 2019.gadā.

"Ir kauns finišēt sienā, bet tajā pašā laikā esmu bezgalīgi priecīgs par savu pirmo apli," sacīja uzvarētājs.

"Tas visiem komandā ir neliels pārsteigums, taču man šeit nekad nav veicies, tāpēc redzēsim, kā būs šoreiz," sacīja Leklērs.

Viņš skāra "Chicane" līkuma iekšējo barjeru, kas beidzās ar tiešu trāpījumu sienā.

Ja bojāta būs pārnesumkārba vai ja tā būs jāmaina, Leklērs nopelnīs piecu vietu sodu, jo pārnesumkārbas jāizmanto piecos secīgos posmos.

Otrs "Ferrari" braucējs spānis Karloss Sainss sacīkstes sāks ceturtais, piektais būs brits Lendo Noriss no "McLaren" un sestais - "AlphaTauri" pilots francūzis Pjērs Gaslī, aiz kura finišēja Hamiltons.

Četrkārtējais pasaules čempions vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin" startēs no šosezon labākās astotās pozīcijas, bet divkārtējais pasaules čempions "Alpine" braucējs spānis Fernando Alonso nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu, ierindodamies 17.vietā. Labāk veicās citam pasaules eksčempionam somam Kimi Reikenenam no "Alfa Romeo", ieņemot 14.pozīciju.

Tikmēr šo sacensību debitantam vācietim Mikam Šūmaheram Pirmās formulas stjuarti deva atļauju startēt svētdienas sacīkstēs pēc avārijas trešajā treniņbraucienu sesijā, kas viņam liedza startēt kvalifikācijā.

Viņa vadītajai "Haas" automašīnai pēc ietriekšanās nožogojuma barjerās "Casino" līkumā tika nodarīti tik lieli bojājumi, ka komanda bolīdu nespēja salabot divu stundu laikā starp treniņu sesiju un kvalifikāciju.

Šūmahers neizpildīja 107 procentu likumu, kas nosaka, ka braucējam nav atļauts piedalīties sacensībās, ja viņš nespēj iekļauties laika kontrolē.

Tomēr "Haas" vienība iesniedza lūgumu atļaut Šūmaheram startēt sacīkstēs, un atļauja tika piešķirta pēc tam, kad stjuarti bija nolēmuši, ka braucējs "treniņos uzrādīja apmierinošus laikus".

Pēc Monako "Grand Prix" posma svītrošanas no pagājušās sezonas kalendāra koronavīrusa pandēmijas dēļ šogad Monako sacensības drīkst apmeklēt 7500 cilvēku dienā, tribīnes piepildot par 40 procentiem.

Trešajos treniņbraucienos sestdien ātrākais bija Verstapens, apsteidzot abus "Ferrari" pilotus - Sainsu un Leklēru -, kamēr Hamiltons bija tikai septītais.

Verstapena labākais laiks bija minūte un 11,294 sekundes, par 0,047 sekundēm apsteidzot Sainsu un par 0,258 sekundēm - Leklēru.

Botass bija ceturtais, meksikānis Serhio Peress no "Red Bull" - piektais, bet Noriss - sestais.

Jau ziņots, ka ceturtdien pirmajā treniņbraucienu sesijā labākais bija Peress.

Savukārt otrajā treniņbraucienu sesijā ātrākos apļa laikus sasniedza "Ferrari" piloti - Leklērs un Sainss.

Pēc četriem posmiem kopvērtējuma līderis ar 94 punktiem ir Hamiltons, Verstapenam ir 80 punkti, Botass ar 47 punktiem ir trešais, Noriss seko ar 41 punktu, bet vadošo piecinieku ar 40 punktiem noslēdz Leklērs.

Pirmajā posmā Bahreinā uzvarēja Hamiltons, otrajā posmā Itālijā Verstapens viņam revanšējās, bet divos nākamajos posmos - Portugālē un Spānijā - vēl divas uzvaras izcīnīja Hamiltons.

2020.gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš septiņreiz uzvarēt izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram.

Otrais finišēja Hamiltona komandasbiedrs soms Valteri Botass, bet trešo vietu ieņēma nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas.

Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23).