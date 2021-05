Hārtlijs par vēsturisko uzvaru: pirmajā trešdaļā Matīss mūs noturēja spēlē

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien "Arēnā Rīga" 2021.gada pasaules čempionāta pirmajā spēlē ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Kanādu.

Latvijas hokejisti Kanādu, kas Rīgā ieradusies ne optimālajā sastāvā, pārspēja pirmo reizi vēsturē.

Vārtus Latvijas izlases labā guva Miks Indrašis un Oskars Batņa, bet divreiz rezultatīvi asistēja Ronalds Ķēniņš. Vārtsargs Matīss Edmunds Kivlenieks atvairīja visas pretinieku mestās ripas, neitralizējot 38 metienus, un ieguva Latvijas izlases labākā spēlētāja godu.

Kivlenieks vietu vārtos spēlē pret Kanādas izlasi nopelnīja ar labu sniegumu pārbaudes mačā pret Šveici. Hārtlijs norādīja, ka treneru kolektīvs par vārtsargu piektdienas spēlē vienojies jau vairākas dienas iepriekš. Tāpat treneris nevairījās paslavēt vārtsargu, norādot, ka viņš ļoti progresējis pēdējo gadu laikā, ko arī demonstrējusi stabilā spēle visu 60 minūšu garumā.

"Pēdējos treniņos pirms čempionāta daudz runājām par atklāšanas spēli pret Kanādu. Pirms spēles runāju ar Matīsu. Mači pret hokeja lielvalstīm vienmēr ir izaicinājums, jo tev jārāda izcils sniegums," pēc vēsturiskās uzvaras pār Kanādu teica Hārtlijs. "Pirmajā trešdaļā Matīss mūs noturēja spēlē."

"Gūt vārtus pirmajiem bija ļoti būtiski, jo nevēlējāmies dzīties pakaļ komandai, kuras rīcībā ir gados jauni un talantīgi hokejisti," Mika Indraša vārtu guvuma nozīmīgumu izcēla Hārtlijs. "Zinājām, ja kanādieši pirmie iegūs pārsvaru, spēles temps noteikti pieaugs."

"Indraša vārti pirmā perioda izskaņā un Oskara Batņas pielabotā ripa otrajā trešdaļā mums nelika domāt, ka esam ieguvuši drošu pārsvaru. Zinājām, ka kanādieši sāks spēlēt aktīvāk, tāpēc sagatavojāmies spēlei aizsardzībā. Komanda paveica lielisku darbu," Latvijas izlases spēlētājus slavēja galvenais treneris.

Rūgtums no spēles palicis tukšo tribīņu dēļ. Hārtlijs norādīja, ka būtu ļoti vēlējies piedzīvot atmosfēru "Arēnā Rīga" pēc vēsturiska panākuma pret Kanādu. Viņš bija pārliecināts, ka ar fanu ovācijas arēnai norautu jumtu.

Hārtlijs neslēpa, lai arī pirms turnīra aizvadītas vien četras pārbaudes spēles, tās noteikti palīdzēja uzlabot sniegumu. Viņš par to ar komandu runājis arī pirms spēles ar Kanādu, kas pasaules čempionātam Rīgā sagatavojās bez pārbaudes mačiem.

"Komandas no Ziemeļamerikas vienmēr bijušas pazīstamas ar to, ka sagatavošanās posmā aizvada vien pāris treniņus un iztiek bez pārbaudes spēlēm. Hokejs ir komandas sporta veids, tāpēc jāizveido savstarpēja sapratne," sagatavošanās periodā paveikto izcēla Hārtlijs. "Man gan nav šaubu, ka turnīra gaitā Kanādas izlase savu sniegumu krasi uzlabos."

Latvijas izlases galvenā trenera vērtējumā Kanādas izlase neaizvadīja sliktu spēli. Bijis redzams, ka hokejisti vilcinās ar lēmumu pieņemšanu, kas nozīmē, ka vēl nav izveidojusies savstarpējā ķīmija.

"Uzvarēt Kanādu - manu dzimto valsti - nekad nav bijis īpaši svarīgi. Esmu Latvijas izlases galvenais treneris un koncentrējos darbam ar šo grupu. Priecājos, ka izdevās izcīnīt uzvaru. Komandā ir vairāki līderi, un arī Latvijas Hokeja federācija mani vienmēr atbalstījusi," par spēles nozīmīgumu teica Hārtlijs. "Būtiskākais, ka turnīru iesākām ar uzvaru, un to pašu lūkosim atkārtot spēlē pret Kazahstānu."

Sestdienas spēles pretinieku komandas - Kazahstānas - kodolu veido hokejisti no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienības Nursultanas "Baris". Hārtlijs vairākus no hokejistiem iepazinis KHL, tāpēc turnīra otrajā spēlē sagaida nepiekāpīgu cīņu no pretinieku puses.

"Mums būs jāpārgrupējas un jāatgūst spēki, jo priekšā gaidāma vēl viena augsta tempa spēle," sestdien gaidāmo spēli raksturoja Latvijas izlases stūrmanis.

Hārtlijs neslēpa, ka pirms turnīra analizētas pagājušo čempionātu grupu turnīra spēles un rēķināts nepieciešamais punktu skaits, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā. Komandas iekšienē nosprausts mērķis izcīnīt 12 punktus.

"Pagājušajos čempionātos iekļūšanai ceturtdaļfinālā pieticis ar 11-13 punktiem. Vēlāmies iegūt vismaz 12. Kad iekļūsti izslēgšanas turnīrā, katra spēle ir no svara. Notikt var jebkas," par izlases mērķiem stāstīja galvenais treneris.

"Pirmā spēle uzvarēta, bet sešas vēl priekšā. Esam labi iesākuši - tāpat arī jāturpina," piebilda Hārtlijs.

Sestdien plkst.20.15 Latvijas izlase pasaules čempionāta otrajā spēlē spēkosies ar Kazahstānu.

Pirmdien Latvijas izlases hokejisti tiksies ar Itāliju, pēc divu dienu atpūtas 27.maijā būs mačs ar ASV, nākamajā dienā pretī stāsies Norvēģija, 30.maijā būs spēkošanās ar Somiju, bet 1.jūnijā - ar Vāciju.

Latvijas hokeja izlase piektdien uzsāka savu 24.pasaules čempionātā augstākajā divīzijā.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra vājākās komandas šogad nepametīs elites divīziju.

2021.gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai, tomēr 18.janvārī IIHF Padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021.gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Februārī IIHF Padome nobalsoja par Rīgas apstiprināšanu par vienīgo 2021.gada pasaules hokeja čempionāta rīkotāju.

Pēdējās pārbaudes spēlēs pagājušajā nedēļā Latvija ar 0:3 un 1:2 atzina Šveices valstsvienības pārākumu. Pēc otrās pārbaudes spēles ar Šveici Bobs Hārtlijs nosauca sastāvu dalībai pasaules čempionātā, kurā iekļāva trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 16 uzbrucējus. Šie 28 hokejisti ceturtdien arī tika pieteikti meistarsacīkstēm.

Vispieredzējušākais Latvijas izlasē ir Miķelis Rēdlihs, kuram šīs ir 13.pasaules meistarsacīkstes karjerā. Par vienu turnīru mazāk ir Kristapam Sotniekam, bet desmito reizi Latviju elitē pārstāv Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš un Gints Meija. 2006.gada Rīgas čempionāta pieteikumā bija Daugaviņš, Dārziņš un Rēdlihs.

Izlasē ir tikai viens debitants - 22 gadus vecais uzbrucējs Renārs Krastenbergs, kurš sevi labi apliecināja valstsvienības pēdējā pārbaudes spēlē.

Ģimenes pieauguma dēļ izlasei talkā nenāks vārtsargs Elvis Merzļikins, jauna līguma gaidās ir uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš, tāpat kā šosezon nespēlējušais Zemgus Girgensons, dziedē savainojumu. Savukārt Stenlija kausa izcīņu turpina uzbrucējs Teodors Bļugers, kuram nav atstāta vieta Latvijas izlases pieteikumā. Šajā čempionātā būs jāiztiek bez ilggadējās izlases aizsarga Gunta Galviņa, kamēr karjeru valstsvienībā noslēdzis cits šīs pozīcijas spēlētājs Krišjānis Rēdlihs.

Tikmēr Kanādas izlase Rīgā ieradusies ar 21 debitantu sastāvā, bet bez spožām zvaigznēm un augstu rezultativitāti demonstrējušiem spēlētājiem. Tikai četri hokejisti iepriekš spēlējuši pasaules čempionātā - vārtsargi Maikls Dipjetro un Dārsijs Kempers, uzbrucējs Edamss Henriks un aizsargs Trojs Stečers.

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātos ar Kanādu līdz šim bija spēkojusies 13 reizes un cietusi 11 zaudējumus, bet viena cīņa noslēgusies neizšķirti - tas notika 1997.gadā, kad valstsvienība debitēja pasaules čempionāta elitē. Pirms trim gadiem Herningā Latvija toreiz zvaigžņotajai Kanādai piekāpās ar 1:2, pagarinājumā vārtus gūstot Konoram Makdeividam.

Ierasti pasaules čempionāts sākas maija pirmajā nedēļā, bet šogad tas pārcelts uz mēneša beigām, lai nepārklātos ar nacionālo čempionātu izspēli un NHL regulāro turnīru.

2021.gada pasaules čempionāts Rīgā notiks līdz 6.jūnijam.

B apakšgrupā, kurā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, mači notiks "Arēnā Rīga", bet A apakšgrupas izlases Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija, Baltkrievija un Lielbritānija savus dueļus aizvadīs Olimpiskā sporta centra futbola laukumā ierīkotajā ledus laukumā.

2022.gadā turnīru plānots uzņemt Somijai (Helsinkiem un Tamperei), 2023.gadā - Krievijai (Sanktpēterburgai), 2024.gadā Čehijai (Prāgai un Ostravai), bet 2025.gadā - Zviedrijai un Dānijai.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006.gadā.

Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs 2021.gada pasaules čempionātā:

Vārtsargi: Ivars Punnenovs (Langnavas "Tigers", Šveice), Jānis Kalniņš (Helsinku "Jokerit", KHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas "Monsters", AHL/Kolumbusas "Blue Jackets", NHL).

Aizsargi: Jānis Jaks (Beikersfīldas "Condors", AHL), Kristiāns Rubīns (Toronto "Marlies", AHL), Kristaps Sotnieks, Gunārs Skvorcovs, Kristaps Zīle (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Oskars Cibuļskis, Uvis Balinskis (abi - Litvīnovas "Verva", Čehija), Artūrs Kulda (Nirnbergas "Ice Tigers", Vācija), Ralfs Freibergs (Tršinecas "Ocelārži", Čehija).

Uzbrucēji: Andris Džeriņš, Lauris Dārziņš, Roberts Bukarts, Rihards Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, Gints Meija (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Ronalds Ķēniņš ("Lausanne", Šveice), Kaspars Daugaviņš (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL), Mārtiņš Karsums (Krēfeldes "Pinguine", Vācija), Rihards Marenis ("Kiruna IF", Zviedrija), Māris Bičevskis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Angletas "Hormadi", Francija), Renārs Krastenbergs ("Villach", Austrija), Miķelis Rēdlihs ("Olimp"/"Venta 2002"), Miks Indrašis (Maskavas apgabala "Vitjaz", KHL).