Lūiss Hamiltons izcīna 100. uzvaru F-1 kvalifikācijas sacensībās

Septiņkārtējais pasaules čempions apli veica minūtē un 16,741 sekundēs, apsteidzot nīderlandieti Maksu Verstapenu no "Red Bull" par nieka 0,036 sekundēm.

Hamiltons jau sen ir kļuvis par rekordistu šajā F-1 kategorijā, vācietim Mihaelam Šūmaheram esot otrajam ar 68 uzvarām kvalifikācijas sacensībās.

Valteri Botass no "Mercedes" sacīkstēs sāks no trešās vietas, bet labāko piecinieku noslēdz "Ferrari" pārstāvis Šarls Leklērs no Monako un francūzis Estebans Okons ("Alpine").

Trešajos treniņbraucienos ātrākais bija Makss Verstapens no "Red Bull". Nīderlandietis 4,655 kilometrus garo "Circuit de Barcelona-Catalunya" apli veica minūtē un 17,835 sekundēs.

Otrais bija Hamiltons, atpaliekot par 0,235 sekundēm, trešais - Leklērs, bet ceturtais, tāpat kā piektdienas otrajā sesijā, viņa komandasbiedrs spānis Karloss Sainss.

Otrs "Mercedes" pilots Botass bija piektais, "McLaren" tika sestā un astotā vieta - attiecīgi britam Lendo Norisam un austrālietim Danielam Rikjardo, pa vidu iespraucoties Pjēram Gaslī no "Alpha Tauri" vienības.

Četrkārtējais pasaules čempions vācietis Sebastians Fetels no "Aston Martin" ieņēma 17., bet debitants Miks Šūmahers no "Haas" - 19.vietu.

"Mercedes" piloti Valteri Botass un Lūiss Hamiltons piektdien sasniedza ātrākos apļa laikus attiecīgi pirmajā un otrajā treniņu sesijā.

Svētdien notiks Spānijas Lielās balvas izcīņa.

Pēc trim posmiem kopvērtējuma līderis ar 69 punktiem ir Hamiltons, Verstapenam 61 punkts, bet Noriss seko ar 37 punktiem. Botass ar 32 punktiem ir ceturtais, bet vadošo piecinieku ar 28 punktiem noslēdz Leklērs.

Pirmajā posmā Bahreinā uzvarēja Hamiltons, otrajā posmā Itālijā Verstapens viņam revanšējās, bet iepriekšējā posmā Portugālē vēl vienu uzvaru svinēja Hamiltons.

2020.gadā jau septīto F-1 titulu karjerā un ceturto pēc kārtas ieguva brits Lūiss Hamiltons no "Mercedes". Iepriekš tas izdevies vienīgi leģendārajam vācu braucējam Mihaelam Šūmaheram.

Otrais finišēja Hamiltona komandasbiedrs soms Valteri Botass, bet trešo vietu ieņēma nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull" komandas.

Tāpat "Mercedes" komanda izcīnīja septīto Konstruktora kausu pēc kārtas.

Šosezon plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (23).