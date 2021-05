"Daugavpils" divu zaudējumu sēriju pārtrauc ar uzvaru pret "Spartaku"

"Daugavpils" mājās ar 3:0 (1:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaku".

Spēli apņēmīgāk iesāka mājinieki, kuriem arī mača 22.minūtē pirmajiem izdevās iegūt vadību. Daugavpilieši pie soda laukuma ar vairākām īsām un ātrām piespēlēm bumbu nogādāja pie Raivja Ķirša, kurš pietuvojās vārtiem un no tuvas distances panāca 1:0.

26.minūtē "Spartakam" no aptuveni 20 metriem bija iespēja izspēlēt standartsituāciju, bet Frenks Orols palika nepārspēts. Atlikušajās pirmā puslaika minūtēs aktīvāku sniegumu demonstrēja mājinieki, bet rezultāts palika nemainīgs

Otrā puslaika sākumā abu komandu futbolisti nevairījās no divcīņām, pēc kurām tiesnesis nereti arī nevairījās nosvilpt sodu par labu vienai vai otrai vienībai. Mača 62.minūtē diviem mājiniekiem ātrajā pretuzbrukumā neizdevās pārspēt Dāvi Ošu, taču divas minūtes vēlāk Vladislavs Soloveičiks soda laukumā iepretim vārtiem spēlēja neprecīzi ar galvu.

15 minūtes līdz pamatlaika beigām Dele Izraēls soda laukumā apspēlēja "Spartaka" aizsargu, bet viņa izdarītais sitiens lidoja tieši rokās Ošam. Četras minūtes vēlāk Kaspars Kokins soda laukumā bija pirmais pie atlēkušās bumbas un nekavējās to raidīt vārtos - 2:0. "Spartakiešiem" pēdējā labā vārtu gūšanas iespēja bija 84.minūtē pēc standartsituācijas izspēles.

Pamatlaika pēdējā minūtē soda laukumā pēc vienas no epizodēm negaidīti saļima Ričards Fraidejs. Futbolists ātri saņēma medicīnisko palīdzību un paša spēkiem spēja pamest laukumu. "Spartaka" neveiksmes ar to gan nebeidzās, jo 2004.gadā dzimušais Valērijs Lizunovs kompensācijas laika ceturtajā minūtē trešos vārtus guva no šaura leņķa, kaldinot "Daugavpils" uzvaru ar 3:0.

Daugavpilieši pēc veiksmīgā sezonas sākuma piedzīvojuši divus zaudējumus pēc kārtas (0:4 pret čempioni "Riga" un 0:1) pret "Liepāju".

Jūrmalnieki arī šosezon demonstrē nestabilu sniegumu, vairāk gan negatīvu, jo izcīnījuši tikai divas uzvaras sešās spēlēs - 1:0 pret "Metta" komandu un 5:0 pret virslīgas debitanti Daugavpils "Noah Jurmala". Joprojām kūrortpilsētas komandai nav pievienojies iepriekšējo sezonu uzbrukuma līderis Nemanja Belakovičs.

"Daugavpils" komandai sakrāto dzelteno kartīšu dēļ nepalīdzēja aizsargs Adama Dumbija.

Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē pārāki ar 2:1 bija latgalieši, kuri uzvaru svinēja, pateicoties "Spartaka" komandas rupjai kļūdai.

Jau ziņots, ka otrdien desmitās kārtas pirmajā spēlē RFS viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Valmieru", pārņemot no vidzemniekiem līderpozīciju turnīra tabulā. Abām komandām ir pa 17 punktiem, bet rīdziniekiem labāka gūto un zaudēto vārtu starpība (19:9 pret 13:8) ļauj pakāpties uz pirmo vietu.

Tikmēr trešdien "Riga" mājās ar 3:0 (1:0) uzvarēja "Ventspili".

Šo kārtu izlaiž "Noah Jurmala".

Turnīra vadībā ar 17 punktiem astoņos mačos ir RFS, bet otrā ar tādu pašu bilanci ir "Valmiera", kamēr 16 punkti ir "Riga" futbolistiem. Septiņās cīņās pie 13 punktiem tikusi "Daugavpils", deviņi punkti sešos mačos "Liepājai", bet "Spartaks" seko ar sešiem punktiem septiņās spēlēs. "Ventspilij" četri punkti, "Metta" trīs punktus izcīnījusi septiņās spēlēs, bet zaudējumi abās spēlēs ir Daugavpils "Noah Jurmala".

Šī gada virslīgas čempions noskaidrosies četru apļu turnīrā, katrai komandai aizvadot 28 spēles. Kalendārs veidots tā, lai būtu pēc iespējas ērtāks futbola līdzjutējiem. Spēles tikpat kā nepārklāsies, turklāt kārtas pārsvarā tiks izspēlētas divās - trijās dienās.

Pēc CAS pagaidu lēmuma LFF valde sacensību nolikumā veica izmaiņas, kas tagad paredz, ka gadījumā, ja čempionātā piedalās astoņi klubi, komanda, kas ieņem pēdējo vietu, pārspēlēs tiekas ar vienību, kas "Optibet" Nākotnes līgas čempionātā ieņem trešo vietu. Ja čempionātā piedalās deviņi klubi, komanda, kas ieņem pēdējo vietu, pārspēlēs tiekas ar vienību, kas "Optibet" Nākotnes līgas čempionātā ieņem otro vietu.

Arī šosezon futbola cienītāji var tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās ir pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.