Strēlnieks un CSKA sasniedz Eirolīgas pusfinālu; Šmitam svarīga uzvara Sanktpēterburgā

CSKA viesos ar 85:68 (17:24, 27:15, 27:11, 14:18) uzvarēja Stambulas "Fenerbahce Beko" un sērijā līdz trim uzvarām bija pārāka ar 3-0.

Strēlnieks nospēlēja divas minūtes un 25 sekundes, kuru laikā netrāpīja vienīgo divpunktu metienu, nopelnīja divas personīgās piezīmes un negatīvu +/- rādītāju -3.

Maskavas kluba uzvaru ar 34 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām kaldināja Viljamss Klaibērns, bet Gabrielam Lundbergam 22 punkti, septiņas bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas. Stambulas vienības rindās 22 punkti Nando de Kolo rēķiņā.

Tāpat trešdien ceturtdaļfināla spēli aizvadīja Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona", kas viesos ar 78:70 (16:16, 18:17, 21:18, 23:19) uzvarēja Sanktpēterburgas "Zeņit" un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-1.

Šmits laukumā pavadīja 19 minūtes un 29 sekundes, punktus neguva, bet izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Viņš neiemeta pa vienam divpunktu un trīspunktu metienam, nopelnīja trīs personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -1.

Rezultatīvākais Spānijas komandā ar 22 punktiem un astoņām bumbām zem groziem bija Brendons Deiviss, bet vēl 16 punktus iemeta Korijs Higinss. "Zeņit" rindās 19 punkti Billjam Beironam, taču 14 punkti un piecas atlēkušās bumbas Aleksam Potresam.

Trešajā trešdienas ceturtdaļfināla spēlē savā starpā tiekas Minhenes "Bayern" un Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", kas ir sērijā ir vadībā ar 2-0.

Desmito vietu pamatturnīrā ar 18 panākumiem 34 spēlēs ieņēma Artūra Kuruca pārstāvētais Vitorijas "TD Systems Baskonia" klubs, kas izslēgšanas spēlēs neiekļuva.

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīja divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.

Savukārt Latvijas basketbolist Rolands Freimanis un Jānis Bērziņš trešdien Polijas čempionāta fināla pirmajā spēlē katrs guva pa desmit punktiem un palīdzēja Zelona Guras "Stelmet Enea" izcīnīt uzvaru.

"Stelmet Enea" mājinieces statusā Ostruvā Velkopolskā ar 88:75 (23:19, 21:16, 11:24, 30:20) uzvarēja vietējo "Stal" vienību un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.

Freimanis laukumā pavadīja 33 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā guva desmit punktus un izcīnīja četras bumbas zem groziem. Basketbolists iemeta divus no četriem divpunktu un divus no sešiem trīs punktu metieniem, bet nerealizēja vienīgo soda metienu. Viņš arī vienreiz rezultatīvi piespēlēja, divas reizes pārtvēra bumbu un bloķēja metienu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes un iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus.

Bērziņš nospēlēja 21 minūti un 32 sekundes, kuru laikā guva desmit punktus un izcīnīja četras atlēkušās bumbas. Viņš grozā raidīja abus divpunktu un vienu no četriem trīs punktu metieniem, kā arī realizēja trīs no pieciem "sodiņiem". Tāpat basketbolists divreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz sešiem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 11 efektivitātes koeficienta punktiem.

"Stelmet Enea" komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem un piecām piespēlēm bija Kristofers Ričards, bet "Stal" rindās 14 punkti Josipam Sobinam.

Ceturtdien abas komandas aizvadīs finālsērijas otro maču.

Pagājušajā nedēļā "Stal" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa finālā ar 74:82 zaudēja Nescionas "Ironi" no Izraēlas.

Ceturtdaļfinālā Zelona Guras vienība ar 3-1 pieveica Stargardas "PGE Spojnia", bet "Stal" ar 3-1 uzvarēja Mārtiņa Laksas pārstāvēto Ļubļinas "Start".

Pagājušajā sezonā Covid-19 dēļ izslēgšanas spēles netika aizvadītas, par uzvarētāju pasludinot Zelona Guras komandu.

Tikmēr Latvijas basketbolists Artjoms Butjankovs Krievijas superlīgas finālsērijas trešajā spēlē guva 17 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, palīdzot "Samara" klubam nonākt uzvaras attālumā no fināla.

"Samara" viesos ar 72:67 (14:14, 16:17, 24:21, 18:15) uzvarēja Jekaterinburgas "Uralmash" un sērijā līdz trim uzvarām izvirzījās vadībā ar 2-1.

Butjankovs laukumā pavadīja 33 minūtes un 17 sekundes, kurās izcēlās ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, nopelnīdams "double-double", kā arī spēles rezultatīvākā spēlētāja godu. Viņš grozā raidīja sešus no desmit divpunktu metieniem, visi četri tālmetieni bija neprecīzi, bet no soda līnijas izdevās iemest piecus no septiņiem metieniem.

Tāpat basketbolists vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz septiņiem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju 9.

"Samara" rindās 16 punkti Vladimiram Pičkurovam, bet otrā laukuma pusē rezultatīvākais ar 16 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Džastins Robersons.

Pirmajā finālsērijas spēlē "Samara" zaudēja ar 84:85, bet pēc tam sērijā panāca neizšķirtu - 91:70.

Piektdien "Samara" vienībai būs iespēja likt punktu sērijai.

Pagājušajā sezonā Krievijas superlīgā uzvarētājs netika noskaidrots, bet vēl sezonu iepriekš par čempioni tika kronēta "Samara", kuru tolaik pārstāvēja Iļja Gromovs.